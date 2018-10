Nach China-Abenteuer: Klub bestätigt! Modeste trainiert wieder bei Köln

Er hatte einen riesigen Anteil am Einzug des 1. FC Köln in die Europa League: Anthony Modeste sorgte mit 25 Treffern für viele tolle Momente für die FC-Fans. Nun trainiert er wieder bei den Geißböcken.

Köln - Torjäger Anthony Modeste trägt zumindest vorläufig wieder die Kleidung des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln. Wie der Klub mitteilte, trainiert der momentan vereinslose Franzose seit Mittwoch bei der U21 aus der Regionalliga mit.

"Anthony ist ein verdienter Spieler hier beim FC. Er hat uns gefragt, ob er sich bei uns fit halten darf, da er mit seiner Familie in Köln lebt. Das machen wir natürlich", wird FC-Manager Armin Veh zitiert.

Modeste spielte zwischen 2015 und 2017 für die Geißböcke und hatte in seiner letzten Saison am Rhein mit 25 Treffern großen Anteil an Kölns Einzug in die Europa League.

Vor der vergangenen Saison war Modeste für rund 35 Millionen Euro Ablöse zum chinesischen Topklub Tianjin Quanjian gewechselt, hatte seinen Vertrag bei den Asiaten aber nach einer Spielzeit wegen ausstehender Zahlungen gekündigt. Einen neuen Verein hat der Stürmer danach nicht finden können.

