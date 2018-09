Mit Wrestling ist endgültig Schluss: Tim Wiese überrascht mit neuer Aufgabe

In den vergangenen Monaten ist es um den ehemaligen Nationaltorwart Tim Wiese ruhig geworden, künftig kehrt der 36-Jährige allerdings ins Rampenlicht zurück.

München – Nach seinem Intermezzo in der Wrestling-Szene hat der ehemalige Bundesliga-Torhüter Tim Wiese (36) nun einen neuen Job.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, wird der 36-Jährige künftig für Sport1 als Experte arbeiten. Dabei wird Wiese indirekt auch seinen ehemaligen Verein TSG Hoffenheim begleiten. Denn der frühere Nationalspieler wird in der Sendung „Fantalk“ die Champions-League-Spiele der deutschen Mannschaften kommentieren. Auch in der Kult-Sendung „Doppelpass“ soll Wiese eingesetzt werden.

„Bei meinem Fußball-Comeback als Experte im Fantalk reizt mich besonders die Nähe zu den Fans. Das war mir immer schon wichtig und hat mich extrem gepusht, als ich noch zwischen den Pfosten stand - gerade bei großen Champions-League-Duellen gegen Klubs wie Barca, Real oder Juve. Diese Erfahrungen will ich auch im Fantalk in der Runde und mit den Zuschauern teilen“, sagt Wiese in der Mitteilung von Sport1.

Wiese hat in seiner Karriere 269 Bundesliga-Spiele absolviert. 2012 ist er von Werder Bremen zur TSG Hoffenheim gewechselt, hat für die Kraichgauer aber lediglich elf Pflichtspiele absolviert. Auch wenn sich beide Parteien bereits Anfangs 2014 getrennt haben, ist sein Vertrag noch bis 2016 gelaufen.

