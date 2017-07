Europa-League-Qualifikation: Glasgow Rangers scheitern sensationell

Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers ist in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League blamabel gescheitert.

Luxemburg - Der frühere Europapokalsieger verlor das Rückspiel beim luxemburgischen Ligavierten Progrès Niederkorn sensationell mit 0:2 (0:0) und schied nach dem 1:0 im Hinspiel aus. Die Rangers waren 2012 nach der Insolvenz ihrer Betreibergesellschaft in die vierte Liga zwangsversetzt worden. Sie marschierten wieder in die Premiership durch und wurden in der vergangenen Saison dort Dritter. Dies bedeutete erstmals seit 2011 wieder internationale Spiele. Progrés Niederkorn trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf den Sieger der Paarung St. Joseph's FC/Gibraltar gegen AEL Limassol/Zypern.

sid