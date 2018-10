Europa League im Live-Ticker: Drei Tore in 30 Minuten - Frankfurt führt wieder

Drei deutsche Vereine sind heute in der Europa League im Einsatz: Eintracht Frankfurt empfängt Lazio Rom, Leipzig spielt bei Rosenborg Trondheim, und Bayer Leverkusen trifft auf Larnaka - alle Spiele im Live-Ticker!

Spielbeginn Gruppe Heim Auswärts Ergebnis 18.55 Uhr A Bayer Leverkusen - AEK Larnaka 4:2 18.55 Uhr B Rosenborg Trondheim - RB Leipzig 1:3 21.00 Uhr H Eintracht Frankfurt - Lazio Rom 2:1

42. Minute: Kuriosität in dieser Spielklasse. Falscher Einwurf von Kostic, dem der Ball aus den Händen rutscht. Kurioser Weise, darf der Serbe seinen Einwurf wiederholen. Regeltechnisch gesehen wirft nach einem falschen Einwurf der Gegner.

40. Minute: Die Eintracht läuft hier teilweise extrem früh ihre Gegenspieler an und setzen sie immer wieder erfolgreich unter Druck. Fünf Minuten noch im ersten Durchgang.

35. Minute: Die Frankfurter sind hellwach. Falette spitzelt einen Pass, der für Basta gedacht war, weg und wird von diesem unsanft von den Beinen geholt. Gelb für den Lazio-Verteidiger.

33. Minute: Gacinovic gibt einen Ball nicht verloren und zwingt mit seinem Anlaufen Lucas zu einem schlechten Pass, der zu einem Eckball für die Eintracht führt. Diesen kann Lazio klären.

30. Minute: Unterhaltsame erste halbe Stunde. Frankfurt führt hier nicht unverdient.

28. Minute: 2:1 für die Eintracht. Haller behauptet sich sehr stark im Strafraum und steckt suboptimal auf Gacinovic durch, der auf die Grundlinie durchgeht und den Ball in den Rücken der Abwehr legt, wo Kostic angelaufen kommt un den Ball wuchtig in die Maschen hämmert. Starke Reaktion der Frankfurter.

26. Minute: Dritter Eckball für Frankfurt. Der letzte führte zum Treffer. Dieser lediglich zu einem Einwurf.

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Parolo egalisiert die Frankfurter Führung

23. Minute: Ausgleich für Lazio. Correa wird auf der Außenbahn geschickt. Der Stürmer dringt in den Strafraum ein un spielt den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Parolo nur noch einschieben muss. Kevin Trapp kommt aus dem Tor gestürmt und keift den Schiedsrichter an, da Lucas kurz zuvor den Ball mit der Hand gespielt hatte. Trapp sieht gelb und das Tor zählt.

22. Minute: De Guzman legt Milinkovic-Savic in taktischer Position und sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung.

20. Minute: Foul von da Costa auf der Außenbahn. Freistoß für Lazio aus aussichtsreicher Position. Der gefoulte Durmisi kommt sehr ungünstig auf dem ausgestreckten Arm auf und verletzt sich dabei wohl schwer. Ein kurzer Blick vom Mannschaftsarzt und es ist klar, dass es für ihn nicht weiter geht. Der Arm des Verteidigers hat sich sehr unnatürlich nach hinten gebogen. Mehr Pech, als böse Absicht von da Costa, der ihn zu Fall gebracht hatte. Der Freistoß bringt derweil nichts ein. Lulic ersetz den verletzten Durmisi.

14. Minute: Ein Abschlag von Trapp landet direkt beim Gegenspieler aber die Frankfurter Hintermannschaft bügelt für ihren Keeper aus.

12. Minute: Jetzt mal eine schöne Kombination der Gäste auf Correa, der den Ball jedoch erst hinter der Torauslinie erreichen kann.

10. Minute: Haarsträubender Fehlpass von Lucas Leiva. Die Römer haben sich wohl noch nicht ganz erholt von dem frühen Gegentreffer. Jetzt erhält Lazio einen Eckball, der jedoch nicht gefährlich wird.

8. Minute: Erste Aktion von Kevin Trapp, der einen Steilpass von Basta abfängt. Correa hatte gelauert.

7. Minute: Traumstart für die Eintracht. Wie geht Lazio mit diesem frühen Rückstand um?

4. Minute: TOR für Frankfurt. Der Eckball wird wunderschön von de Guzman vors Tor gebracht, wo ausgerechnet der angesprochene Milinkovic-Savic unter dem Ball durchspringt, sodass Da Costa hinter ihm nur noch den Fuß rein halten muss und aus fünf Metern zur Führung trifft.

3. Minute: Schöner Antritt von Jovic, der sich den Ball am Ende zu weit vorlegt, jedoch noch einen Eckball rausholen kann.

1. Minute: Jovic holt für die Eintracht einen ersten Eckball heraus. Diesen tritt de Guzman vor das Tor, wo Lazio klären kann.

1. Minute: Der Ball rollt in Frankfurt.

20.59 Uhr: Bei den Gästen sollten die Frankfurter vor allem auf den Serben Sergej Milinkovic-Savic aufpassen. Das Ausnahme-Talent im Mittelfeld ist einer der prägenden Spieler bei Lazio.

20.52 Uhr: Keine zehn Minuten mehr, dann bestreitet auch der letzte verbleibende deutsche Teilnehmer sein zweites Spiel in der Europa League. Eintracht Frankfurt trifft auf Lazio Rom. Vize-Weltmeister Rebic nimmt bei den Gastgebern zunächst auf der Bank Platz. während Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile bei Lazio von Beginn an zum Einsatz kommt.

Eintracht Frankfurt: Trapp - da Costa, Hasebe, Russ, Falette - Gacinovic, de Guzman, Torro, Kostic - Haller, Jovic

Lazio Rom: Proto - Wallace, Acerbi, Luiz Felipe - Durmisi, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Basta - Immobile, Correa.

Insgesamt zehn Tore: RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen gewinnen in der Europa League

TRO-RBL: 90. Minute: In Trondheim ist in den letzten zehn Minuten kaum mehr nennenswertes passiert und so beendet der Schiedsrichter nun auch diese Partie. Überlegene Leipziger schlagen Trondheim verdient mit 3:1.

B04-AEK: Schlusspfiff in Leverkusen. Die Werkself gewinnt mit 4:2 gegen Larnaka.

B04-AEK: 90. Minute: Falsch gedacht. Larnaka verkürzt auf 2:3 und macht das Spiel für knappe 30 Sekunden noch einmal spannend. Dann kommt nach schönen Zusammenspiel von Bellarabi und Alario Julian Brandt frei zum Abschluss und stellt den alten Abstand wieder her. 4:2 für Leverkusen.

In beiden Spielen laufen die letzten Minuten. In beiden Spielen steht es 3:1 für die deutsche Mannschaft und in beiden Spielen wird wohl eher nicht mehr viel passieren.

Bayer 04 Leverkusen - AEK Larnaka: Doppelpack von Joker Alario

B04-AEK: 88. Minute: Larnaka kommt über die rechte Seite, aber Weiser ist hellwach und kann den Ball etwas glücklich zum Abstoß klären. Im Gegenzug macht Alario den Deckel drauf. Der Abstoß landet bei Kevib Volland, der den Ball schön kontrolliert und ohnehinzuschauen auf den Stümer durchsteckt. Alario muss aus fünf Metern nur noch einschieben.

TRO-RBL: 80. Minute: 1:3. Trondheim spielt einen Konter gut aus und Jebali trifft nach einem schönen Zuspiel ins Tor. Geht hier noch was?

TRO-RBL: 76. Minute: Torschuss Ilsanker aus knapp 16 Metern. Hansen ist unten und kann den schlecht geschossenen Ball festhalten.

B04-AEK: 75. Minute: Wendel bricht über die linke Seite furch und schlägt eine Flanke in den Strafraum. Diese kann vom Gäste-Keeper abgefangen werden.

TRO-RBL: 73. Minute: Trondheim wird gefährlicher. Erneut schließt Levi ab und erneut kann Mvogo parieren.

B04-ARK: 70. Minute: Wechsel bei der Heimmannschaft. Brandt kommt für Havertz.

TRO-RBL: 67. Minute: Orban bringt seinen Gegenspieler zu Fall. Freistoß für Trondheim ungefähr 25 Metern vor dem Tor. Levi brignt den Ball scharf aufs Tor, wo Mvogo übergreift und den Ball über die Latte lenkt. Erster Torschuss für Trondheim.

B04-AEK: 65. Minute: Schöne Aktion von Havertz. Der Youngster bringt eine geblockter Hereingabe per Fallrückzieher aufs Tor. Der Gäste-Keeper kann halten.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig: Cunha erhöht für die Gäste

TRO-RBL: 61. Minute: Bruma bedient Cunha im Strafraum, der komplett frei steht und aus knapp zehn Metern ins Tor trifft. Das verdiente 3:0.

B04-AEK: 62. Minute: Leverkusen bekommt diese Partie hier mehr und mehr in den Griff. Das Tor hat den Gastgebern gut getan.

TRO-RBL: 58. Minute: Freistoß aus ausichtsreicher Position für die Gäste. Vier Leipziger stehen vor dem Ball. Halstenberg schießt den Ball in die Torwartecke, wo Hansen zu Stelle ist. Kurz darauf trifft einen Abschluss von Cunha nur den Pfosten.

Bayer 04 Leverkusen - AEK Larnaka: Der Joker sticht und bringt Bayer in Führung

TRO-RBL: 53 . Minute: Vertrautes Bild in Trondheim. RB Leipzig ist weiterhin überlegen und fährt einen Angriff nach dem anderen. Jetzt eine Ecke für die Gäste. Halstenberg bringt den Ball vor das Tor, wo Orban den Ball mir dem Kopf vor die Füße von Konate bringt, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss. 2:0 für die Gäste.

B04-AEK: 49 Minuten: Tor für Leverkusen. Der Joker sticht. Alario steht nach einer Hereingabe deutlich im Abseits und schiebt den Ball am Torhüter vorbei in die Maschen. Die Fahne des Linienrichters bleibt aus unverständlicher Weise unten und der Treffer zählt.

B04-AEK: 47. Minute: Ecke für Leverkusen. Wendel findet Kohr am langen Pfosten, der aber deutlich vorbeiköpft.

TRO-RBL: Auch in Trondheim rollt der Ball wieder.

B04-AEK: Weiter geht‘s. Wechsel bei Leverkusen. Lucas Alario kommt für Leon Bailey.

B04-AEK: Leverkusen tut sich unterdessen nicht leicht mit den Gästen aus Larnaka. Trotz langen Ballbesitz-Phasen von Bayer schafften es die Gäste nach einem Eckball in Führung zu gehen. Havertz traf kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich.

TRO-RBL: Drückende Überlegenheit für Leipzig in Trondheim. Die roten Bullen führen völlig verdient mit 1:0 gegen und hätten noch locker ein bis zwei Tore mehr erzielen können. Im zweiten Durchgang sollte die Rangnick-Truppe so schnell wie möglich nachlegen, denn ein Unentschieden können sich die Leipziger fast nicht leisten.

TRO-RBL: Halbzeit.

B04-AEK: Halbzeit.

B04-AEK: 44. Minute: TOR für Leverkusen. Bayer läuft einen Angriff über die linke Seite, wo Bellarabi fast bis zur Grundlinie durchgeht und den Ball in den Rückraum legt. Dort schließt Hanvertz direkt und flach ab und trifft zum Ausgleich.

TRO-RBL: 42.Minute: Cunha dreht sich im generischen Strafraum und schließt wuchtig ab. Hansen reißt die Hände über den Kopf und kann den Ball zur Ecke abwehren.

B04-AEK: 43. Minute: Nächste gute Chance für die Werkself. Havertz zieht von der Strafraumkante ab, aber Tono kann den Ball noch am Pfosten vorbei lenken.

B04-AEK: 40. Minute: Freistoß Leverkusen. Die Torentfernung beträgt knapp 30 Meter. Larnaka kann den Freistoß kontrollieren und Tono fängt den Ball ab.

TRO-RBL: 36. Minute: Leipzig setzt die Hausherren im eigenen Sechzehner fest und belagert das gegnerische Tor. Immer wieder tauchen vor allem Bruma und Augustin gefährlich vor Hansen auf. Das 2:0 liegt in der Luft.

B04-AEK: 33. Minute: Großchance für Leverkusen. Weiser schließt aus 20 Metern flach ab und Gäste-Keeper Tono zeigt einen starken Reflex, mit dem er den Ball noch um den Pfosten lenken kann. Der anschließende Eckball bleibt ungefährlich.

TRO-RBL: 31. Minute: Wenig Gegenwehr von Trondheim, aber die Leipziger haben es noch nicht geschafft hier das zweite Tor nachzulegen. Das Angriffsspiel der Gastgeber findet noch nicht wirklich statt.

B04-AEK: 30. Minute: Havertz dringt in den gegnerischen Strafraum ein und geht im Zweikampf zu Boden. Der Youngster war leicht am Fuß getroffen worden. Elfmeter wäre hier sicherlich keine Fehlentscheidung gewesen, aber dem Schiedsrichter war der Kontakt wohl zu leicht.

Bayer 04 Leverkusen - ARK Larnaka: Eckball bringt Leverkusen in Rückstand

B04-AEK: 26. Minute: ...und aus der fällt das Tor. Kurz ausgeführt wird er Ball anschließend vor das Tor geflankt, wo Bender das Spielgerät verpasst. Trickovski schaltet schneller als die Bayer-Abwehr und schiebt aus kurzer Distanz ein.

B04-AEK: 25 Minute: Ballverlust Havertz im Mittelfeld und Larnaka kontert über die linke Seite. Die Flanke klärt der zurückgerückte Kevin Volland gut per Kopf zur Ecke....

TRO-RBL: 22. Minute: Laimer schickt Cunha, der am herausstürmenden Hansen hängen bleibt. Augustin hat die Nachschuss-Chancen, doch der Schuss wird geblockt.

TRO-RBL: 20. Minute: Nächster Abschluss für Leipzig. Bruma zieht aus knapp 20 Metern flach ab. Hansen geht schnell runter und kann den Ball trotz feuchtem Rasen festhalten.

TRO-RBL: 18. Minute: RB Leipzig ist die spielbestimmende Mannschaft. Augustin verpasste vor wenigen Momenten mit einem Schuss aus kurzer Distanz knapp das 2:0. 1

B04-AEK: 17. Minute: Torabschluss von Bellarabi, der nach Zusammenspiel mit Bailey aufs kurze Eck abzieht. Der AEK-Schlussmann kann jedoch parieren.

B04-AEK: 16. Minute: Leverkusen findet noch keine rechten Mittel. Weiser spielt den Ball zurück auf Hradecky, der das Leder unter Druck in die gegnerische Hälfte drischt. Der Werkself hat zwar meist den Ball, weiß damit aber noch nichts anzufangen.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig: Augustin bringt Leipzig in Führung

TRO-RBL: 12 Minute: Tor für RB Leipzig. Aber eine Aktion reicht den Leipzigern. Demme schlägt einen fantastischen, langen Ball auf Augustin, der den Ball mit rechts annimmt und sofort mit links abschließt. Starke Aktion des jungen Franzosen.

TRO-RBL: 11. Minute: Einwurf von Bruma auf Augustin, der den Ball zurück auf den Portugiesen prallen lässt. Der stand jedoch im Abseits. Symptomatisch für die Partie bis jetzt.

B04-AEK: 11. Minute: Auch die Werkself geht als deutlicher Favorit in die heutige Partie. Bislang fehlt Leverkusen aber die nötige Präzision im Passspiel.

B04-AEK: 6. Minute: Mit sechs Minuten Verspätung starten wir nun auch in die zweite Partie mit deutscher Beteiligung. Verpasst haben Sie hierbei allerdings noch nichts. Es steht immer noch 0:0.

TRO -RBL: 6. Minute: Bislang kaum richtige Torabschlüsse auf beiden Seiten. Der Kopfball aus der zweiten Minuten bleibt die einzige gefährliche Situation in dieser Partie. RB baut jetzt das Spiel von hinten auf.

B04-AEK: Auf Grund von technischen Problemen ist eine Berichterstattung von der Partie in Leverkusen momentan noch nicht möglich. Wir hoffen, dass wir Sie bald möglichst mit einem Live-Ticker versorgen können.

TRO -RBL: 2 Minute: Erste gute Chance für die Hausherren. Söderlund verzieht aus fünf Metern per Kopf.

Anstoß: Der Ball rollt in Trondheim.

18.53 Uhr: Leipzig ist bereits auf dem Rasen. Gleich geht‘s los.

18.47 Uhr: Keine zehn Minuten mehr, dann beginnt ein langer Europapokal-Abend mit dreifacher deutscher Beteiligung.

18.38 Uhr: Die Ausgangslage: Während Bayer Leverkusen dank eines überragend aufgelegtem Kai Havertz sein erstes Gruppenspiel gewinnen konnten und von Platz eins der Gruppe A grüßt, findet sich RB Leipzig nach der Niederlage gegen Salzburg lediglich auf Platz drei wieder. Nur der heutige Gegner Trondheim, rangiert noch hinter den Roten Bullen. Ein Sieg ist heute also quasi Pflicht.

18.15 Uhr: Bei Leverkusen beginnt zunächst Karim Bellarabi, der in der Bundesliga auf Grund einer roten Karte gesperrt ist auf der rechten Außenbahn. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank. Im Sturmzentrum erhält Kevin Volland den Vorzug vor Lucas Allario.

18.09 Uhr: Bei RB Leipzig werden die beiden torgefährlichen Stürmer Timo Werner und Yussuf Poulsen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Ralf Rangnick vertraut gegen Trondheim auf Jean-Kevin Augstin in der Sturmspitze und Sommer-Neuzugang Matheus Cunha.

Rosenborg Trondheim: Hansen - Eggen Hedenstad, Hovland, Reginiussen, Gersbach - Jensen, Konradsen, Denic - Levi, Söderlund, de Lanlay

RB Leipzig: Mvogo - Orban, Konate, Mukiele, Halstenberg - Ilsanker, Demme, Bruma, Cunha, Laimer - Augustin

18.01 Uhr: Auch die Aufstellung der Roten Bullen aus Leipzig steht nun fest.

Bayer Leverkusen: Hradecky - S. Bender, Dragovic, Wendell, Weiser - Kohr, L. Bender, Bailey, Havertz, Bellarabi - Volland

AEK Larnaka: Tono - Truyols, Mosjov, Mikel Gonzales, Igor Silva - Nacho Cases, Hevel, Joan Tomas, Trickovski, Acoran Barrera, Giannou

17.56 Uhr: Die beiden ersten Teams bestreiten den zweiten Spieltag in der Europa League bereits in weniger als einer Stunde. Die Aufstellungen von Leverkusen und ist soeben bekannt gegeben worden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker mit der „deutschen Konferenz“ in der Europa League! Wir sind bei den Partien von Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt live mit dabei! Leverkusen und Leipzig spielen zeitgleich, Anpfiff ist jeweils um 18.55 Uhr. Um 21 Uhr steigt dann in Frankfurt das Duell der Eintracht gegen Lazio.

Europa League im Live-Ticker: „Deutsche Konferenz“ mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Am zweiten Gruppenspieltag der Europa League peilt RB Leipzig den ersten Sieg an. Die Sachsen müssen dabei heute (18.55 Uhr) in Gruppe B bei Rosenborg Trondheim in Norwegen auf die Mittelfeldspieler Emil Forsberg und Kevin Kampl verzichten. Zum Auftakt hatten die Leipziger von Trainer Ralf Rangnick mit 2:3 gegen RB Salzburg verloren.

Für DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt geht es nach einem Erfolg im ersten Spiel ab 21 Uhr in Gruppe H gegen das punktgleiche Lazio Rom um den ersten Tabellenplatz.

Auch Bayer Leverkusen kann ab 18.55 Uhr gegen AEK Larnaka aus Zypern in Gruppe A bereits den zweiten Sieg einfahren.

Wir sind bei allen Spielen live mit dabei und tickern die wichtigsten Geschehnisse.

