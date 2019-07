Live-Ticker: Eintracht Frankfurt geht als Favorit in erste Europa-League-Partie

Die Frankfurter Eintracht geht als Favorit in die zweite Europa-League-Qualifikationsrunde gegen Flora Tallinn. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel.

FC Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt, Anstoß: Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr MESZ

Eintracht Frankfurt: FC Flora Tallinn: Tore:

Frankfurt/Tallinn - Auf die Frankfurter Eintracht wartet das erste Pflichtspiel der Saison: Am Donnerstag (25. Juli) müssen die Hessen in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den FC Flora Tallinn ran. Und eine ganze Stadt hofft, dass dieses Spiel der Auftakt zu einem erneuten Europa-Märchen für die SGE wird.

Für die Eintracht kommt das erste Pflichtspiel früh. Die Frankfurter haben erst zwei Testspiele absolviert, gegen die Young Boys Bern (5:1-Niederlage) und gegen den FC Luzern (2:1-Sieg). Die Vorbereitung auf das Spiel am Donnerstag fand in Frankfurt hinter verschlossenen Türen statt. Trainer Adi Hütter möchte sich nicht in die Karten schauen lassen, wie er den an einigen Stellen unfertigen Kader auf die Begegnung einstellen will.

Eintracht Frankfurt geht als Favorit in die Partie – Frederik Rönnow fällt verletzt aus

Denn es ist unbestreitbar, dass die aktuelle Eintracht-Formation noch weit von dem Idealbild Hütters entfernt* ist. In der Offensive suchen die Frankfurter nach Ersatz für Sebastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid), Leihspieler wie Kevin Trapp und Martin Hinteregger – die in der vergangenen Saison bei den Hessen für Furore sorgten – sollen an den Main zurückkehren. Aber auch da ist noch nichts sicher.

Zusätzlich muss Hütter bei dem Spiel auf Keeper Frederik Rönnow verzichten*. Die Nummer 1 der Frankfurter zog sich bei einer Trainingseinheit eine Schulter-Blessur zu. Als Ersatz stehen Felix Wiedwald, Jan Zimmermann und der aus der U19 nachnominierte Max Hinke als Torhüter zur Verfügung.

Die Eintracht in Tallinn: So sehen die Europa League-Spiele der SGE im TV

Trotzdem gehen die Hessen als Favorit in diese Partie. Die Eintracht ist aber gewarnt: „Durch die tolle vergangene Europa-League-Saison mit dem Halbfinale gehen alle davon aus, dass wir weiterkommen müssen“, sagte Danny da Costa gegenüber der „Bild“-Zeitung. Doch er glaube, dass sie sehr vor Tallinn gewarnt sind.

FC Flora Tallinn mitten im Spielbetrieb – Nach 20 Ligaspielen Tabellenführer

Die Esten setzten sich in der ersten Qualifikationsrunde gegen Radnicki Nis aus Serbien dank eines 2:0-Sieges im Hinspiel und eines 2:2-Unentschiedens im Rückspiel durch. Die Freude über das Weiterkommen war bei Tallinn natürlich groß. Doch das ist nicht der einzige Vorteil. Denn während die Eintracht erst vor dreieinhalb Wochen das Training wieder aufgenommen hat, ist der FC Flora Tallinn mitten im Spielbetrieb.

Da Estland seine Spieljahre kalendarisch zwischen März und November austrägt, liegen hinter dem elfmaligen Meister und siebenfachen Pokalsieger bereits 20 Ligaspiele. Die Bilanz aktuell: 61 Tore (die zweitmeisten), 14 Gegentore (die wenigsten) und mit 52 Punkten Tabellenführer. Die Frankfurter wären zudem nicht das erste Team, die in der Europa League in Tallinn das Nachsehen haben. Erst in der vergangenen Saison verlor Apoel Nikosia mit 0:2 im Stadion der Esten. Durch den 5:0-Erfolg im Hinspiel zogen allerdings die Zyprer in die nächste Runde ein.

Von Melanie Gottschalk

