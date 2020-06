Nach CL-Absage: DFB bewirbt sich mit zwei Regionen für Europa-League-Finalturnier - UEFA hat Favoriten

Europa-League-Fortsetzung: Der DFB schickt zwei deutsche Regionen für das Finalturnier des Wettbewerbs ins Rennen. Die UEFA soll bereits einen Favoriten haben.

Durch die Corona-Krise sind die UEFA-Klubwettbewerbe unterbrochen worden.

sind die UEFA-Klubwettbewerbe unterbrochen worden. Nun soll für die Europa League ein Finalturnier stattfinden, der Ort steht jedoch noch aus.

ein Finalturnier stattfinden, der Ort steht jedoch noch aus. Der DFB bewirbt sich nun mit einigen Bundesliga*-Stadien bei der UEFA.

Frankfurt - Die Corona-Krise brachte den Fußball-Kalender* mächtig durcheinander, nun wird der Betrieb in einzelnen Ligen wieder fortgesetzt. Auch für die Champions League* scheint sich eine Lösung abzuzeichnen - zuletzt brachte sich die Stadt Madrid selbst für die Austragung ins Gespräch. Auf der Strecke blieb bisher nur die Europa League*, die nun in Deutschland fortgesetzt werden könnte.

Europa-League-Endrunde in Deutschland? DFB schickt zwei Regionen ins Rennen

Ähnlich wie die Königsklasse plant die UEFA wohl ein Finalturnier mit allen verbleibenden Teams, das mit den ausstehenden Achtelfinal-Partien fortgesetzt werden würde. Wie Sportbuzzer und die Bild berichten, will sich der Deutsche Fußball-Bund mit vier Städten in Nordrhein-Westfalen für den Turnier-Abschluss bewerben. Die multifunktionalen Bundesliga-Arenen* in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln sowie das Stadion in Duisburg werden demnach bei der UEFA als Austragungsorte nominiert. Dortmund und Mönchengladbach lehnten dem Bericht zufolge die Anfrage des DFB ab.

Standorte Schalke, Köln und Düsseldorf: DFB bewirbt sich für Europa-League-Turnier | 90 Min https://t.co/egjbC9Sez4 — fckolnaddict (@fckolnaddict) June 10, 2020

Die finale Entscheidung wird am 17. und 18. Juni getroffen, wenn das UEFA-Exekutivkomitee, dem DFB-Vizepräsident Rainer Koch angehört, tagt. Ein weiterer Kandidat für die Ausrichtung soll - wie schon bei der Champions-League-Fortsetzung - Frankfurt sein. Gemeinsam mit den umliegenden Stadien in Wiesbaden, Sinsheim und Mainz könnte die Mainmetropole das Turnier ausrichten. Den Zuschlag für das Champions-League-Finalturnier bekommt Frankfurt jedoch nicht, Lissabon gilt aktuell als Favorit.

Wird die Europa-League-Endrunde in Deutschland ausgespielt? Nach @SZ-Informationen hat Frankfurt a.M. sich als Austragungsort beworben. Nach @WDR-Informationen haben auch drei NRW-Städte Interesse.



Entscheiden wird die @UEFA Mitte Juni. @sportschau https://t.co/2spPq8o8yB — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) June 9, 2020

Europa-League-Finalturnier: UEFA favorisiert wohl eine Region - DFB hat wohl Seehofers Unterstützung

Durch die Champions-League-Absage erhöhen sich die Chancen auf eine Austragung der Europa League auf dem Bundesgebiet. Eine der zwei durch den DFB vorgeschlagenen Regionen hat jedoch einen enormen Pluspunkt. Frankfurt und Wiesbaden (Hessen), Sinsheim (Baden-Württemberg) und Mainz (Rheinland-Pfalz) befinden sich in drei verschiedenen Bundesländern und unterliegen somit unterschiedlichen Hygienebestimmungen. Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln liegen jeweils in Nordrhein-Westfalen, was einen großen Vorteil bringen kann. Auch die UEFA soll den NRW-Plan nach Bild-Informationen befürworten.

Die Idee soll dem Bild-Bericht zufolge von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ausgegangen sein, der bei DFB-Präsident Fritz Keller anfragte, ob ein solches Turnier möglich sei. Keller soll demnach bereits beim Bundesinnenminister Host Seehofer telefonisch die politische Unterstützung für das Vorhaben der UEFA eingeholt haben.

