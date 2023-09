Europa-League-Auslosung heute im Live-Ticker: Leverkusen und Freiburg drohen schwere Gruppen

In Leverkusen und Freiburg schaut man gespannt auf die Europa-League-Auslosung nach Monaco. Wir berichten im Live-Ticker.

Europa League : Ab 13 Uhr Auslosung der Gruppenphase

: Ab 13 Uhr Auslosung in Monaco : Welche Gegner bekommt deutsches Duo in der EL-Gruppenphase ?

: Welche Gegner bekommt deutsches Duo in der ? Bayer Leverkusen im hochkarätig besetzten Lostopf 1, SC Freiburg steigt von Lostopf 3 aus ein.

Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Monaco - Am Freitag (31. August) findet in Monaco die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase für die Saison 2023/24 statt. Damit wird der Grundstein gelegt für den anstehenden Wettbewerb und der Beantwortung der Frage: Wer folgt Titelverteidiger FC Sevilla, der sich vergangene Saison gegen die AS Rom durchzusetzen wusste, auf den Thron? Mit in den Ring steigen auch die beiden deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und SC Freiburg.

Europa League 2023/24 Auslosung der Gruppenphase: 1. September, 13 Uhr Start der Gruppenphase: 21. September Titelverteidiger: FC Sevilla

Europa-League-Auslosung: Schwere Gegner für deutsches Duo?

Auch diesmal stehen wieder vier Lostöpfe parat, von denen vor allem der erste namhaft besetzt ist und fast schon Champions-League-Niveau birgt. Neben unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool, West Ham United, AS Rom und Ajax Amsterdam tummelt sich hier auch das Team von Bayer 04 Leverkusen. Der Werkself drohen hierbei aus anderen Töpfen durchaus schwere Gegner, etwa Olympique Marseille, Sporting Lissabon oder AEK Athen aus Griechenland,

In Lostopf drei hingegen wartet der SC Freiburg auf seine diesjährige internationale Bestimmung. Auch auf die Breisgauer könnten harte, wie reizvolle Gruppen-Aufgaben warten, so etwa eines der genannten Top-Teams aus Lostopf 1.

Ab Freitagnachmittag (13 Uhr) lüftet sich der Vorhang dann nach und nach und die Vereine erfahren, mit wem sie es in der neuen EL-Saison zu tun bekommen werden. Wir sind gespannt und werden die Auslosung auf den Portalen von IPPEN.MEDIA außerdem im Live-Ticker begleiten. (chn)