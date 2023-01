„Es gibt einfach kein besseres Gefühl“: Esther Sedlaczek für neueste Botschaft gefeiert

Von: Marius Epp

Esther Sedlaczek war für die ARD bei der Fußball-WM omnipräsent. Erst sechs Wochen später ist sie wieder in der Heimat angekommen.

München - Für ihre gemeinsamen Auftritte mit Bastian Schweinsteiger bei der WM 2022 wurde Esther Sedlaczek gelobt. Das überraschende Urlaubsangebot des Weltmeisters lehnte sie dann doch ab. Weil sie nach Katar andere Pläne hatte.

Esther Sedlaczek Geboren: 24. November 1985 (Alter 37 Jahre), Berlin Sendungen als Moderatorin: Sportschau, Blickpunkt Sport, Quizduell

Esther Sedlaczek wieder zuhause: „Es gibt kein besseres Gefühl“

Die ARD-Moderatorin meldete sich nun wieder von zu Hause. In einem Instagram-Beitrag schreibt sie: „Zurück im Alltag. Nach sechs Wochen unterwegs sein endlich wieder zu Hause Es gibt einfach kein besseres Gefühl.“ Wo sie sich herumgetrieben hat, verrät die 37-Jährige nicht. Doch ihr Instagram-Profil gibt einige Hinweise darauf.

Sie war in den Bergen. Auf einem Foto präsentiert sie sich mit Skiern auf dem Arm, auf einem anderen während eines Spaziergangs mit ihrem Hund. Jetzt ist sie wieder zurück in der Heimat in München, wo die gebürtige Berlinerin schon seit einigen Jahren wohnt.

Fans begeistert von Esther Sedlaczeks WM-Auftritten: „Hast einen Top-Job gemacht“

Von den Fans gibt es durchweg positives Feedback zu ihrem neuesten Beitrag, auf dem sie in einem Park oder Wald mit einem Kaffeebecher posiert. Sie lacht in Richtung Boden, wahrscheinlich hat sie wieder ihren Hund dabei. „Du hast einen absoluten Top-Job gemacht bei der WM“, lobt ein Follower.

„Du hast es dir verdient. Danke für die großartige Arbeit“´, lautet ein weiterer Kommentar. „Tja, und ich wäre jetzt gern sechs Wochen unterwegs“, bemerkt ein Fan neidisch.

Bei der laufenden Handball-WM lässt Sedlaczek ihrer Kollegin Stephanie Müller-Spirra den Vortritt. Sie springt als Moderatorin ein, weil Alexander Bommes nach der Fußball-WM das nächste große Turnier aus gesundheitlichen Gründen verpasst. Spätestens mit dem Wiederbeginn der Bundesliga hat die Sportschau-Moderatorin dann aber wieder zu tun. (epp)