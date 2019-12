Nächste Wende im Poker um Erling Haaland

Erling Haaland ist eines der begehrtesten Talente Europas. Die Wechselgerüchte um ihn nehmen kein Ende. Täglich soll eine anderer Verein die Nase vorne haben.

Erling Haaland spielte sich mit seiner unglaublichen Tor-Quote auf die Zettel zahlreicher Top-Klubs.

Die größten Chancen auf eine Verpflichtung des norwegischen Stürmers haben derzeit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Manchester United.

Haaland hat jedoch eine üppige Gehaltsforderung an seinen künftigen Arbeitgeber.





Update vom 23. Dezember 2019: Nächste Wende im Poker um Haaland? Während am Sonntag Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Sport1-Doppelpass offen über sein Interesse an Haaland sprach, sollen jetzt doch die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung des Norwegers steigen. Nach Informationen der Bild haben Manchester United und Borussia mittlerweile die Nase gegenüber Leipzig und Juventus vorn. Dortmunds Faustpfand sei, dass Erling Haaland beim BVB regelmäßig spielen würde.

Transfer-Poker um Haaland: RB hat „großes Interesse“ - doch ein Detail könnte im Weg stehen

Update vom 22. Dezember: Der Transfer-Poker um Top-Talent Erling Haaland geht in die nächste Runde! Schien es in den vergangenen Tagen so, als hätte Manchester United die besten Karten bezüglich einer Verpflichtung des Norwegers, folgt jetzt wieder die Kehrtwende.

Zum einen dementierte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer jüngst die Gerüchte um ein gemeinsames Treffen mit Haaland. „Er kommt nicht nach Manchester“, verkündete Solskjaer und sagte weiter: „Ich kenne den Jungen und seine Freunde, er ist unterwegs in die Weihnachtsferien.“

Zum anderen gab RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Sport1-Doppelpass am Sonntag den Gerüchten um einen Wechsel nach Leipzig neuen Nährboden. „Wir haben uns mit Haaland getroffen und haben großes Interesse. Er ist offen für einen Wechsel, aber es buhlen auch andere Vereine. Wir wissen nicht, ob sein Gehalt unsere Grenzen sprengt. Er will sich weiterentwickeln und hat gezeigt, dass er auch auf internationaler Ebene Tore schießen kann.“

Update vom 20. Dezember 2019: Geht jetzt alles ganz schnell bei Sturm-Juwel Erling Haaland? Der Norweger von RB Salzburg wurde vor ein paar Tagen dabei gesichtet, wie er sein Autogramm auf ein Trikot von Manchester United setzte (siehe Bericht unten). Nun verdichten sich die Anzeichen, dass 19-Jährige in England nicht nur Trikots unterschreiben wird, sondern bald vielleicht auch einen langjährigen Vertrag.

Laut einem Bericht der norwegischen Tageszeitung ‚Stavanger Aftenblad‘ befindet sich Haaland auf dem Weg nach Manchester, um Verhandlungen über einen Transfer von RB Salzburg zu Manchester United zu forcieren.

RB Leipzig und Borussia Dortmund wurde ebenfalls großes Interesse an den Diensten des Stürmers nachgesagt, Haaland soll sich mit beiden Vereinen auch zu Gesprächen getroffen haben - nun scheinen die beiden deutschen Klubs jedoch leer auszugehen.

Vorteil für United dürfte natürlich auch Coach Ole Gunnar Solskjaer sein, der ebenfalls aus Norwegen kommt und seine Überzeugungskünste wohl in der Muttersprache verbalisieren konnte. Vergangenen Freitag sollen sich die beiden Parteien bereits zu ersten Gesprächen getroffen haben. Für einen Wechsel nach Manchester spricht zudem, dass Solskjaer Haaland bereits 2017 aus Bryne zu FK Molde geholt hatte. Anschließend wechselte Haaland nach Österreich. Haalands Vater Alf-Inge spielte früher übrigens für Manchester City.

Ist der Haaland-Transfer fix? Norweger unterschreibt auf Trikot von interessiertem Top-Klub

Salzburg - Erling Braut Haaland ist wohl im Moment eins der begehrtesten Talente in Europa. Um den Stürmer von Red Bull Salzburg streiten sich etliche Top-Klubs. Der 19-jährige Norweger brilliert mit einer unglaublichen Quote. In 22 Spielen für die Österreicher traf er 28 mal und bereitete sieben Treffer vor. Acht seiner Tore konnte er sogar in der Champions League erzielen.

Trotz seiner Tore erreichten die Salzburger nicht das Achtelfinale der Königsklasse, dürfen aber in der Europa League überwintern. Dort treffen sie in der Zwischenrunde auf Eintracht Frankfurt. Ob Haaland, der gerade mit 19 Jahren und knapp fünf Monaten zum jüngsten Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden ist, dann noch in der Mozartstadt spielt ist fraglich.

Erling Haaland unterschreibt auf Manchester-Trikot

Die besten Karten auf eine Verpflichtung haben wohl im Moment die Bundesligaklubs RB Leipzig und Borussia Dortmund. Aber auch Manchester United streckt seine Fühler nach ihm aus. Ist die Entscheidung schon gefallen? Auf Haalands Instagram Profil postete er eine Story, bei der man sieht, wie er auf einem Trikot von Manchester United unterschreibt.

+ Haaland unterzeichnet auf einem Manchester United Trikot. © Screenshot Instagram @erling.haaland

Wer denkt, dass der Transfer damit fix ist, irrt leider. Der Norweger hat sich einen Spaß erlaubt, denn es folgen weitere Storys, auf denen er auch auf anderen Trikots unterschreibt. Unter den Trikots sind unter anderem auch RB Leipzig, SSC Neapel und Leeds United. Bei Leeds hatte sein Vater gespielt. Es ist also alles noch offen.

Haaland: Bundesliga oder Premier League, wo führt sein Weg hin?

Haalands Landsmann und Trainer von United, Ole Gunnar Solskjær, reiste schon nach Salzburg, um sich um Haaland zu bemühen. Laut den Salzburger Nachrichten, war das aber offenbar umsonst. Dem Bericht nach hat aktuell RB Leipzig die besten Karten im Haaland-Poker. Der BVB ist aber nicht aus dem Rennen. In Salzburg versucht man zwar mit allen Mitteln einen Wechsel im Winter zu verhindern, aber auch Sportdirektor Christoph Freund ist klar: „Es sind riesige Vereine, die sich für ihn interessieren. Das kann man nicht wegwischen.“

Haaland mit üppiger Gehaltsforderung: Zu Teuer für Leipzig?

Wer am Ende den Zuschlag bekommt, hängt auch vom Geld ab. Haaland hat wohl hohe Ansprüche an sein Gehalt. Wie die Bild erfuhr, will der Shooting-Star, der von Star-Berater Mino Raiola vertreten wird, sein Jahres-Einkommen auf acht Millionen Euro steigern. Im Moment verdient er eine Million pro Jahr.

Vor allem für RB Leipzig könnte das ein Problem werden. Derzeitiger Topverdiener ist Timo Werner mit einem Salär von sieben Millionen Euro. Die roten Bullen bieten Haaland nur ein Gehalt von fünf Millionen an. Die Klubs aus Dortmund und Manchester würden sich das Wunsch-Gehalt des Norwegers allerdings wohl leisten. Damit haben sie einen klaren Vorteil gegenüber Leipzig.

Rubriklistenbild: © dpa / Georg Hochmuth