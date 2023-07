Was passiert mit Sabitzer beim FC Bayern? Erste Entscheidung gefallen

Von: Sascha Mehr

Die Leihe von Marcel Sabitzer zu Manchester United ist vorüber. Für den Mittelfeldspieler geht es zunächst zurück zum FC Bayern.

München – Einst war Marcel Sabitzer verlängerter Arm und Kapitän von Trainer Julian Nagelsmann – allerdings nicht beim FC Bayern, sondern bei RB Leipzig. Der Mittelfeldspieler folgte seinem Coach als dessen Wunschspieler an die Säbener Straße und sollte auch dort eine zentrale Rolle einnehmen, es kam aber anders.

FC Bayern: Sabitzer kehrt zunächst zurück

Sabitzer hatte beim FC Bayern München zunächst große Probleme und saß bei seinem Förderer Nagelsmann die meiste Zeit auf der Bank. Der 29-Jährige biss sich aber durch und schaffte es, sich in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2022/23 einen Stammplatz erkämpfen. Der überraschende Höhenflug hielt allerdings nicht lange an.

Leon Goretzka schnappte Sabitzer den Stammplatz weg und der Österreicher, der nicht erneut auf die Bank wollte, zeigte sich offen für einen Wechsel. Manchester United sicherte sich die Dienste Sabitzers per Leihe bis zum Ende der Saison. Zwar kam der 29-Jährige auf mehrere Einsätze für den englischen Top-Klub, eine Meniskusverletzung beendete seine Saison aber vorzeitig.

Marcel Sabitzer im Trikot von Manchester United. © IMAGO/Conor Molloy/News Images

Nun ist eine erste Entscheidung gefallen: Bei Manchester United hat Sabitzer keine Zukunft. Der Klub gab in einer Mitteilung bekannt, dass er zum FC Bayern München zurückkehren wird. Der englische Top-Klub dankte ihm für seinen Einsatz und schrieb, dass er großen Anteil am Gewinn des englischen Ligapokals und des dritten Ranges in der Premier League hatte.

FC Bayern: Sabitzer ohne Zukunft an der Säbener Straße

Wie es für Sabitzer in der neuen Saison weitergeht, ist unklar. Denn beim FC Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, setzt man auch nicht mehr auf ihn. „Ich bin ab 1. Juli wieder Bayern-Spieler, so steht es im Vertrag. Es wird sich auch mit Thomas Tuchel ein Gespräch geben. Ich bin in keine Richtung festgefahren“, sagte Sabitzer noch im April in einem Interview mit der Sport Bild und hatte offenbar Hoffnung auf einen Neuanfang unter dem neuen Bayern-Coach.

Die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtete zuletzt, dass die AS Rom Interesse zeigen soll. Ob der Europa League-Finalist aber tatsächlich ein Auge auf den österreichischen Nationalspieler geworfen hat, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der FC Bayern würde Sabitzer sicherlich keine Steine in den Weg legen. (smr)