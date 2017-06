England und Titelverteidiger Schweden remis zum Auftakt der U21-EM

Titelverteidiger Schweden ist mit einem Remis gegen England in die U21-Europameisterschaft in Polen gestartet.

Kielce - Die Skandinavier kamen im Eröffnungsspiel am Freitag in Kielce nur zu einem 0:0 gegen die Three Lions. Schwedens Linus Wahlqvist vergab einen Foulelfmeter (81. Minute), nachdem der deutsche Schiedsrichter Tobias Spieler auf den Punkt gezeigt hatte. Englands Keeper Jordan Pickford, der für 28 Millionen Euro zum FC Everton wechselt, hielt den Schuss von Wahlqvist.

Im zweiten Spiel in der Gruppe A standen sich später am Abend Gastgeber Polen und die Slowakei gegenüber. Nur der Gruppenerste steht sicher im Halbfinale.

dpa