Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Wagner kündigt „hungrigste Mannschaft“ an

Von: Boris Manz

Sandro Wagner (r.) und die SpVgg Unterhaching gastieren bei Energie Cottbus und Trainer Claus-Dieter Wollitz. © Imago/Fotostand/foto2press

Die Relegation zur 3. Liga steht an. Die SpVgg Unterhaching tritt unter Coach Sandro Wagner beim FC Energie Cottbus an. Das Top-Spiel im Live-Ticker.

Meister der Regionalliga Nordost und Bayern in der Relegation: FC Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching.

Sandro Wagner will zum Abschied aus Haching den 3. Liga-Aufstieg. Geht die SpVgg in Cottbus den ersten Schritt?

Anpfiff im Stadion der Freundschaft in Cottbus um 20:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Cottbus – Endlich ist es so weit: Die SpVgg Unterhaching tritt heute Abend zu den Relegationsspielen in Cottbus an und will gegen den Meister der Regionalliga Nordost den ersten Schritt Richtung 3. Liga-Aufstieg gehen. „Ich verspüre absolute Vorfreude“, erklärte Hachings Trainer Sandro Wagner im Vorfeld der Partie. Klar ist, die beiden Duelle gegen Energie Cottbus werden die vorerst letzten für den Ex-DFB-Nationalspieler im Hachinger Dress sein. Seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem FC Bayern München, sagte er Berichten zufolge bereits ab. Seine Zukunft bleibt offen.

SpVgg Unterhaching in der Relegation zur 3. Liga im Live-Ticker – Sandro Wagner: „Nur Cottbus im Kopf“

Wo es für die SpVgg dagegen hingehen soll, ist klar: Über die Relegation in die 3. Liga. Am Mittwochabend kann man sich für das Finale im Alpenbauer Sportpark (11. Juni, Anstoß: 13 Uhr) eine gute Ausgangslage erspielen. Für Wagner zählt aber zunächst nur die Partie in Cottbus.

„Wir haben seit zehn Tagen nur noch Cottbus im Kopf“, erklärte Wagner am Montag. „Es wird so ein geiles Gefühl sein, dort in Cottbus zu spielen. Wir werden auch der hungrigste Gegner sein, den die je in ihrem Stadion hatten.“ Dennoch warnt der 35-Jährige vor dem Gegner: „Wir fahren mit Respekt und Demut nach Cottbus. Wir haben den Gegner natürlich mehrfach beobachtet, die haben mit Claus-Dieter Wollitz einen erfahrenen Trainer und einen sehr starken Kader.“

Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching spielen um 3. Liga-Aufstieg im Stadion der Freundschaft

Anpfiff des Hinspiels ist am Mittwoch, dem 07. Juni, um 20.30 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Das Rückspiel im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching ist bereits ausverkauft. Wir sind bei beiden Partien Vorort und berichten im Live-Ticker. (btfm)