Zweimal Bestnote für die PSG-Besieger: Bayern-Stars in der Einzelkritik

Von: Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern München siegt im Achtelfinale der Champions League gegen PSG. Die tz-Einzelkritik zum Kracher in der Königsklasse.

München - Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel des Achtelfinales folgte in München der verdiente 2:0-Sieg, der das erneute Ausscheiden für das Starensemble von PSG bedeutete. Bis auf einen Schock-Moment in der ersten Halbzeit, den FCB-Keeper Yann Sommer auslöste und de Ligt grandios klärte, war der Erfolg nie wirklich gefährdet.

Nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund gegen Chelsea, gelingt dem deutschen Rekordmeister der Einzug in die Runde der letzten und besten acht Mannschaften des europäischen Vereinsfußballs. Dabei konnte das Team vollends überzeugen und darf sich weiter Hoffnungen auf den großen Titel in der Königsklasse machen.

Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt und Leon Goretzka bejubeln den Sieg des FC Bayern München gegen PSG in der Champions League. © Fischer/imago

Die Einzelkritik der tz zum Sieg gegen PSG.

Yann Sommer:

Ein Dribbling im eigenen Strafraum inklusive anschließendem Fehlpass hätte beinahe für den 0:1-Rückstand in der ersten Hälfte gesorgt. Beim Rauslaufen mit einem guten Timing, beim Kopfball von Ramos mit einem guten Reflex. Note: 3

Josip Stanisic

Im größten Spiel seiner jungen Karriere als Bayern-Profi war auf Stanisic stets Verlass. Diese Ruhe in der Rückwärtsbewegung und mit dem Ball am Fuß war ihm gegen die Pariser Hochkaräter um Messi und Mbappé gar nicht hoch genug anzurechnen. Note: 2

Dayot Upamecano

Der Franzose machte Landsmann Mbappé das Leben schwer und ließ ihn keine Luft zu atmen. Trotzdem schaltete er sich immer wieder in den Spielaufbau ein und ließ auch ansonsten im Zweikampf nichts anbrennen. Note: 2

Matthijs de Ligt

Mit einer eingesprungenen Genie-Grätsche verhinderte die niederländische Abwehrkante den 0:1-Rückstand als Torhüter Sommer beim Schuss von Vitinha bereits geschlagen war und er den Ball mit der Fußsohle von der Linie kratzte. Diese Aktion war spielentscheidend und brachte die Bayern auf Viertelfinal-Kurs. Note: 1

Alphonso Davies

Die Formkurve des Kanadiers zeigte in Fröttmaning wieder nach oben. Ging oft ins Tempo-Dribbling und agierte in der Rückwärtsbewegung konzentriert. Auch deshalb hat er momentan die Nase vorn vor Winter-Leihgabe Joao Cancelo. Note: 3

Joshua Kimmich

Sämtliche Körperteile kamen bei Kimmich zum Einsatz, um mögliche Konterangriffe der Pariser in gefährlichen Zonen zu verhindern. Mit kurzen klugen Pässen bestimmte er den Spiel-Rhythmus im Zentrum und sorgte Raumgewinn. Eine strategisch enorm clevere Partie des Mittelfeldchefs. Note: 2

Leon Goretzka

Ließ die Pariser Fliegengewichte in der Offensive von seinem muskulösen Körper abprallen und belebte das Münchner Offensivspiel mit Läufen und Dribblings in die Tiefe. Verkörperte gegen PSG den Inbegriff eines Box-to-Box-Spielers. Servierte Choupo-Moting den Ball handlungsschnell zum 1:0. Note: 1

Kingsley Coman

Im Hinspiel in Paris noch der gefeierte Held und Siegtorschütze, in München in der Offensive eher unauffällig. Das lag aber auch daran, dass Coman einige Defensiv-Aufgaben als „Schienenspieler“ zu erledigen hatte. Note: 3

Thomas Müller

Bezeichnend für sein Spiel, als er Lionel Messi den Ball vom Fuß grätschte. Müller war auf dem Platz überall zu finden und führte den Franzosen nochmal eindrucksvoll vor, was „Mia san mia“ bedeutet. Er hatte den entscheidenden Ballgewinn vor der 1:0-Führung, als er Verratti unter Druck setzte. Seine bajuwarische, behaarte Brust wurde mit jeder Spielminute breiter. Note: 1

Jamal Musiala

Kein leichtes Spiel für den Youngster, der von den Pariser Abwehrkanten teilweise in Manndeckung genommen wurde. Trotzdem schaffte er es immer wieder, seine Mitspieler mit Dribblings in Szene zu setzen und den Torabschluss zu suchen. Hatte die beste Münchner Möglichkeit vor der Halbzeit. Note: 3

Eric Maxim Choupo-Moting

Für „Choupo“ war es gegen die bulligen PSG-Verteidiger um Sergio Ramos freilich nicht einfach, Bälle in der Spitze zu halten. Trotzdem war er stets bemüht im Pariser Sechzehner – und belohnte sich für seinen Einsatz mit dem Treffer zum 1:0. Job als Goalgetter – mal wieder – erfüllt. Note: 2 (ab 68. Leroy Sané: o.B.) Manuel Bonke