„Sind nicht als Touristen hergekommen“: Eintracht-Coach Glasner mit breiter Brust in Neapel

Von: Antonio José Riether

Der Frankfurter Coach Oliver Glasner am DAZN-Mikrofon. © Jan Huebner/imago

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League tritt Eintracht Frankfurt in Süditalien bei der SSC Neapel an. Die Stimmen zur Partie.

Neapel – Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen die SSC Neapel steht für die Frankfurter Eintracht das Rückspiel im Stadio Diego Armando Maradona an. Am Mittwochabend will die Mannschaft von Cheftrainer Oliver Glasner ihre letzte Chance auf das Viertelfinale der Königsklasse nutzen – in unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Vor sowie nach der Partie äußern sich die Verantwortlichen sowie die Spieler beider Vereine gegenüber DAZN, wir fassen die Stimmen der Protagonisten zusammen.

Oliver Glasner (Trainer, Eintracht Frankfurt) vor dem Spiel über...

... die Emotionalität am heutigen Abend: „Ja, toll. Ich freue mich riesig darauf, im Maradona-Stadion – ein Jugend-Idol von mir – spielen zu können. Es ist eine fußballverrückte Stadt und wir sind hier mit der Eintracht mit dabei im Konzert der Großen, das ist eine Auszeichnung. Aber wir sind nicht als Touristen hergekommen, wir wollen schon die Chance Realität werden lassen. Wir wissen, es braucht vieles dazu, Glück und der Spielverlauf, aber wir trauen uns das zu und gehen auch so ins Spiel.“

... die Ausgangslage und das Gruppenspiel in Lissabon: „Ich habe das schon in der Kabine thematisiert. Wir haben in der Halbzeit in Lissabon auch einen Sieg benötigt, da hatten wir nur 45 Minuten Zeit und wir haben es auch geschafft. Heute haben wir 90 Minuten Zeit und wir werden alles daran setzen, das wieder zu schaffen.“

... den Fan-Ausschluss: „Für alle ist es sehr verwunderlich, dass es so ist. Aber es hilft jetzt nichts, wenn wir das die ganze Zeit thematisieren. Es ist so, das müssen wir akzeptieren und uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Wir wissen, dass wir nicht die physische Unterstützung haben, aber die Vibes von unseren Unterstützern, die haben wir – egal, wo sie sind. Am Ende liegt es an uns, was wir am Platz zeigen und wie wir heute das Spiel annehmen. Aber die Jungs haben einen guten Eindruck gemacht.“

... die schwierige Ausgangslage: „Wir brauchen jeden Funken Energie. Ich glaube, das wichtigste ist, dass wir uns das selbst zutrauen. Neapel hat noch nicht so hoch zu Hause verloren, wie wir es heute brauchen. Das Hinspiel war schon auch sehr ernüchtert, wir haben es analysiert und die ein oder andere Veränderungen vorgenommen. Wir werden mit Energie und Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Mir ist wichtig, zu zeigen, wer wir sind. Wir sind Eintracht Frankfurt, wir sind amtierender Europa-League-Sieger und so möchte ich, dass wir auftreten.“

... die Einstellung seines Teams: „Was wir insbesondere brauchen, ist ein großer Zusammenhalt und ein großer Spirit. Wir haben uns taktisch einiges vorgenommen, aber Neapel wahrscheinlich auch. Wir werden alles daran setzen, das, was uns keiner zutraut, wahr werden zu lassen. Das ist uns schon das ein oder andere Mal gelungen. Wir wissen, es ist kein Selbstläufer. Aber morgen beim Frühstück wollen wir uns in die Augen schauen und sagen: Wir haben zeigt, wer wir sind. Eintracht Frankfurt und der amtierende Europa-League-Sieger. Und so wollen wir antreten.“

Markus Krösche (Sportvorstand, Eintracht Frankfurt) vor dem Spiel über...

... den leeren Gästeblock: „Frust für unsere Fans, sie haben uns letztendlich letztes Jahr durch den Europacup getragen und sind ein ganz wichtiger Teil unseres Klubs. Dass sie heute nicht dabei sein können, ist extrem scheiße, das muss man so sagen. Aber wir müssen es annehmen und werden alles dafür tun, in dieser Saison noch einmal auswärts spielen zu können.“

... den Fan-Ausschluss: „Das war irgendwann ein richtiges Hickhack. Wir haben alles versucht, dass unsere Fans zugelassen werden, letztendlich hat es nicht geklappt und damit müssen wir jetzt leben. Aber wichtig ist für uns heute der Fußball. Ich hätte mir schon mehr Aktivität von der UEFA gewünscht im Vorfeld, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern.“

... Kamada und Ndicka, die den Verein verlassen könnten: „Die Situation bei Kamada und Ndicka ist klar, wir haben ihnen alles aufgezeigt, was sie für eine Rolle spielen sollen. Es liegt letztendlich bei den Spielern.“

... den taktischen Ansatz der heutigen Partie: „Wir werden heute versuchen, aktiver zu sein und höher zu attackieren und Neapel zu Fehlern zu zwingen. Wir müssen einen Rückstand aufholen, wollen torgefährliche Situationen kreieren und gefährlicher sein als im Hinspiel. Wir werden schauen, dass wir schnell das ein oder andere Tor machen, um dann ins Viertelfinale einziehen zu können.“