Star von Real Madrid verlässt Frau und Kind für dieses Model

Madrid - Für Luka Jovic hat sich in den letzten Monaten einiges verändert. Im Juli vergangenen Jahres wechselte er für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid und wollte in Spanien durchstarten. Beim Starensemble in der spanischen Hauptstadt ist Luka Jovic aber noch nicht so richtig angekommen. Er saß meistens auf der Bank und kam nur als Einwechselspieler zum Zug. Tore für Real? Lediglich zwei in 15 Ligaspielen. Fans und Medien sehen im jungen Serben bereits einen Fehleinkauf. Im Winter schossen zahlreiche Gerüchte aus dem Boden, dass Jovic aus Madrid flüchtet, was aber nicht passierte.

Luka Jovic: Trennung von längjähriger Lebensgefährtin

Doch nicht nur sportlich gab es einige Veränderungen, auch privat ist vieles anders im Leben von Luka Jovic. Der Serbe wurde im Frühjahr 2019, damals noch in Diensten von Eintracht Frankfurt, Vater. Die Mutter des Sohnes ist seine langjährige Lebensgefährtin Angela. Stolz zeigte der Angreifer bei Instagram ein Babyfoto und setzte drei Herzen dazu. Eine glückliche junge Familie - jetzt soll aber alles vorbei sein.

Bereits seit einiger Zeit wurde darüber gemunkelt, ob Luka Jovic nicht eine neue Freundin habe, nämlich das serbische Model Sofija Milosevic. Nun machten es beide öffentlich und posteten auf ihren Instagram-Profilen gemeinsame Fotos, wie sie Arm in Arm vor dem Kolosseum in Rom posieren. Auf dem Profil vom serbischen Stürmer sind zahlreiche weitere Bilder der beiden frisch Verliebten zu finden: Bei einem Spaziergang in Rom, küssend in Madrid, im Fitnessstudio und beim romantischen Frühstück.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Luka Jovic hat neue Partnerin

Die neue Freundin von Luka Jovic ist Sofija Milosevic, ein bekanntes serbisches Model, das für Designer und Marken wie Diesel und Jeremy Scott in Mailand und New York arbeitet. Sie ist 28 Jahre alt und damit sechs Jahre älter als der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt und Kumpel von Filip Kostic.

Rubriklistenbild: © Instagram-Screenshot/dpa