Live: Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon – SGE-Aufstellung ist da

Von: Tobias Utz, Fabian Müller

Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon, 6. Spieltag der Champions League-Gruppenphase: der Live-Ticker zur Partie.

Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt: –:– (–:–)

Voraussichtliche Aufstellung von Sporting Lissabon Adan – Goncalo Inacio, Coates, St. Juste – Pedro Porro, Pedro Goncalves, Ugarte, Nuno Santos – Edwards, Arthur Gomes – Paulinho Aufstellung von Eintracht Frankfurt Trapp – Jakic, Tuta, Ndicka – Dina Ebimbe, Pellegrini – Kamada, Sow – Lindström, Götze – Kolo Muani Tore – Schiedsrichter Slavko Vincic, Slowenien

+++ 20.35 Uhr: Rund eine halbe Stunde noch, dann wird Schiedsrichter Slavko Vincic die Partie in Lissabon anpfeifen. Wer aktuell die bessere Stimmung abliefert, wird im Estádio José Alvalade schnell klar. Als die SGE auf dem Platz kommt, jubelt der Auswärtsblock, die Fans skandieren: „Auswärtssieg, Auswärtssieg!“. Und als Sporting den Rasen betritt, pfeifen die Eintracht-Anhänger die Portugiesen lautstark aus.

Eintracht Frankfurt in Lissabon mit einer Überraschung in der Startelf

+++ 20.20 Uhr: Heute zählt für die Eintracht nur ein Sieg, will sie in der Champions League überwintern. Frankfurt würde bei einem Sieg in Lissabon sogar Gruppensieger, gewinnt Tottenham parallel nicht in Marseille. Zweiter wird Glasners Mannschaft, wenn sie selbst gewinnt und auch Tottenham in Marseille siegreich ist. Bei einer Niederlage in Lissabon ist Sporting auf jeden Fall weiter, der Eintracht bliebe bei einem Sieg Tottenhams oder einem Unentschieden im Parallelspiel die Europa League. Gewinnt Marseille, würde dies das Aus in Europa bedeuten.

+++ 19.54 Uhr: Die Aufstellung der Eintracht ist da! Trainer Oliver Glasner wechselt im Vergleich mit der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Dortmund nur einmal: Sow beginnt für Kapitän Rode, der auf der Bank sitzt. Knauff steht erstmals seit seiner Verletzung wieder im Kader.

+++ 19.40 Uhr: Noch gut anderthalb Stunden, bis das alles entscheidende Spiel in Lissabon angepfiffen wird. Doch obwohl es am sechsten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase für beide Mannschaften noch ums Weiterkommen geht, wird das Estádio José Alvalade wohl nicht ausverkauft sein. Das Gäste-Kontingent der Eintracht-Anhänger – gut 3500 Tickets gingen an die Hessen – wurde die SGE schnell los. Auf Seiten der Lissabonner bleiben allerdings wohl zahlreiche Sitze leer.

Doch weil Sporting Angst vor Zuständen wie in Barcelona hatte, als gut 30.000 Eintracht-Fans im Camp Nou für Heimspiel-Atmosphäre sorgten, sollen die fraglichen Plätze – rund 16.000 sollen es sein – im 50.095 Zuschauer fassenden Stadion frei bleiben. Tausende Anhängerinnen und Anhänger der Eintracht würden die Tickets wohl gerne nehmen, Sporting verzichtet aber lieber auf die zusätzlichen Einnahmen, statt das eigene Stadion in die Hände der Frankfurter Fans zu geben.

+++ 16.45 Uhr: Die CL-Partie zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt wird am Dienstagabend übertragen: Wo Sie das Spiel verfolgen können.

Die Eintracht jubelt im Gruppenspiel gegen Marseille. © Sebastian Gollnow / dpa

Erstmeldung vom Dienstag, 1. November, 15.00 Uhr: Lissabon/Frankfurt – Eintracht Frankfurt gastiert am Dienstagabend (1. November) zum Endspiel ums Weiterkommen in der Champions League in Portugal. In Lissabon ertönt um 21.00 Uhr der Anpfiff in der Partie zwischen Sporting Lissabon und der SGE.

Eintracht Frankfurt: Endspiel um Champions League-Achtelfinale gegen Sporting Lissabon

Im Vorfeld gab sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner sowohl euphorisch als auch fokussiert. Auf der Pressekonferenz am Montagabend (31. Oktober) betonte er, dass das klare Ziel der Einzug in die K.o-Phase der „Königsklasse“ sei. „Wenn das Feuer noch nicht entfacht ist, werden wir es entfachen“, bedeutete der Österreicher. Das Parallelspiel zwischen Tottenham Hotspur und Olympique Marseille interessiere die Eintracht nicht: „Das hat keine Relevanz, wir müssen unser Spiel gewinnen, deshalb lasse ich mich auch nicht über den Spielstand informieren“, sagte Glasner.

Das Flutlicht erhellt das leere Estádio José Alvalade. © Arne Dedert / dpa

Geleitet wird die Champions League-Partie am Dienstagabend im Estadio José Alvalade von Slavko Vincic aus Slowenien.

Eintracht Frankfurt: SGE will ins CL-Achtelfinale

Vor der Partie gegen Sporting ist für die Eintracht klar, dass drei Punkte für den Achtelfinal-Einzug hermüssen. Die Tabelle in Gruppe D sieht vor dem 6. Spieltag wie folgt aus:

Platzierung Team Punkte Spiele S-U-N Tore Differenz 1. Tottenham Hotspur 8 5 2-2-1 6:5 1 2. Sporting Lissabon 7 5 2-1-2 7:7 0 3. Eintracht Frankfurt 7 5 2-1-2 5:7 -2 4. Olympique Marseille 6 5 2-0-3 7:6 1

(fmü/tu)