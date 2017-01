Frankfurt verpasst Sieg gegen Zenit St. Petersburg

Abu Dhabi - Eintracht Frankfurt muss sich im Testspiel gegen Zenit St. Petersburg mit einem Unentschieden begnügen. Damit schließen die Hessen ihr Trainingslager in Abu Dhabi ab.

Eintracht Frankfurt hat sein Trainingslager in Abu Dhabi mit einem Achtungserfolg beendet. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga erreichte beim Testspiel gegen den russischen Topclub Zenit St. Petersburg am Samstag ein 0:0. Vor circa 50 Zuschauern ließ Trainer Niko Kovac seine weitgehend beste Elf auflaufen und testete damit auch für den Pflichtspiel-Auftakt am kommenden Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenzweiten RB Leipzig. Am Sonntag reisen die SGE-Profis nach eineinhalb Wochen von Abu Dhabi nach Frankfurt zurück.

dpa