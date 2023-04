Eintracht Frankfurt gelingt in Walldorf die Revanche

Von: Tobias Konrad

„Nacho“ war der Matchwinner für die U21 von Eintracht Frankfurt beim 2:0 gegen Rot-Weiß Walldorf in der Hessenliga. © Charlie Rolff

Eintracht Frankfurt hat die Tabellenführung in der Hessenliga ausgebaut und mit 2:0 bei Rot-Weiß Walldorf gewonnen.

Während die Verfolger FC Gießen und Türk Gücü Friedberg am Samstag patzten und lediglich einen Punkt auf das Konto schrauben konnten, war die U21 von Eintracht Frankfurt obenauf und siegte bei Rot-Weiß Walldorf. Noch im Hinspiel unterlag die SGE im heimischen Ahorn-Camp-Sportpark Walldorf mit 3:4, dank „Nacho“ Ferri und Torhüter Matteo Bignetti glückte nun die Revanche. „Nacho“ sorgte mit seinem Doppelpack für die zwei Tore der Eintracht, während Bignetti rund zehn Minuten vor Schluss einen Elfmeter von Christian Matheisen parierte und damit den Ausgleich verhinderte.

Eintracht Frankfurt baut Tabellenführung in der Hessenliga aus

Schon nach sieben Minuten ging die Eintracht auf dem Kunstrasen in Walldorf in Front. „Nacho“ Ferri eroberte auf der Außenbahn den Ball, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf zur Führung. In der Folgezeit lieferten sich beide Teams einen intensiven Fight mit einigen hart geführten Zweikämpfen. Walldorf erarbeitete sich bis zur Pause ein leichtes Übergewicht, konnte das aber in nichts Zählbares ummünzen.

Nach Wiederbeginn drückte Walldorf auf das 1:1. Erst Mladenovic per Freistoß – Bignetti parierte stark –, dann Mehnatgir per Kopf. RWW war auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, der Mitte der zweiten Halbzeit Loune nach einem Pressschlag verletzt auswechseln musste. Frankfurt konnte offensiv lange Zeit nichts bieten, erst der eingewechselte Amiri zwang RWW-Keeper Marcel Czirbus zu einer Tat.

Hessenliga: Eintracht-Keeper Bignetti hält Sieg fest

Schließlich kam der spielentscheidende Moment auf der Gegenseite. Walldorfs Thomasberger wurde im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß konnte Matheisen aber nicht im Tor unterbringen. Eintracht-Keeper Bignetti hielt den Foulelfmeter stark und in der Folgezeit konnte Walldorf keinen der wütenden Angriffe mit dem Ausgleich belohnen. Im Gegenteil: Eintracht Frankfurts U21 erhöhte durch „Nacho“ noch auf 2:0, als dieser einen von der Latte zurückspringenden Ball abstaubte (88.)

Die Statistik: Rot-Weiß Walldorf: Czirbus; Herberg, Mehnatgir, Vogt (69. Neway), Thomasberger, Vogler (77. Schuller), Matheisen (89. Sallan), Dogan, Velosa, Mladenovic, Huß.

Eintracht Frankfurt U21: Bignetti; Schröder, Gebuhr, Nacho, Loune (61. Cassaniti), Brauburger, Bobson (69. Amiri), Wachs, Streker, Fisher, Wenig.

Schiedsrichter: Alexander Hauser (FC Waldbrunn).

Zuschauer: 1300.

Tore: 0:1 Ignacio Nacho-Ferri Julià (7.), 0:2 Ignacio Nacho-Ferri Julià (88.).

Besonderes Vorkommnis: Christian Matheisen (Walldorf) scheitert mit Elfmeter an Matteo Bignetti (81.)