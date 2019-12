Live: Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes 

Eintracht Frankfurt spielt im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen Guimaraes um den Einzug in die K.o.-Runde. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Donnerstag, 12.12.19, 18.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Kostic - Sow, Kamada - Paciencia, Silva Voraussichtliche Aufstellung Vitoria Guimaraes Douglas - Sacko, Tapsoba, Henrique, Hanin - Evangelista, Agu, Poha - Edwards, Duarte, Pereira Tore - Schiedsrichter Gediminas Mazeika (Litauen)

Update, 11.12.2019, 13.40 Uhr: Ein Sieg im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen Vitoria Guimaraes täte Eintracht Frankfurt sicherlich gut. Auch Trainer Adi Hütter verspricht sich von einem Erfolg eine „Initialzündung“ für den Bundesliga-Endspurt. In der Fußball-Bundesliga blieb die SGE viermal hintereinander sieglos. Die zuletzt verletzten Mittelfeldspieler Sebastian Rode und Mijat Gacinovic rücken wieder in den Kader. Fehlen wird weiterhin Stürmer Bas Dost wegen einer Leistenverletzung.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt will in die nächste Runde

In Frankfurt sind die Erinnerungen an die Reise durch Europa von der letzten Saison noch frisch. Erst im Halbfinale schied man unglücklich durch Elfmeterschießen beim späteren Cup-Sieger FC Chelsea aus. In dieser Spielzeit tun die Hessen sich etwas schwerer. Durch den etwas überraschenden Erfolg im letzten Spiel bei Arsenal in London* ist die Ausgangslage für das Team von Adi Hütter allerdings wesentlich besser geworden. Jetzt hat man es wieder selbst in der Hand, die K.o.-Phase der Europa League zu erreichen.

Eintracht Frankfurt: Es hapert im Sturm

Eintracht Frankfurts Problem ist zur Zeit der Angriff. Bas Dost, der Holländer, fällt für den Rest der Vorrunde mit muskulären Problemen aus. Somit bieten sich Trainer Adi Hütter nicht viele Möglichkeiten im Sturm. Goncalo Paciencia*, in der letzten Spielzeit noch Stürmer Nummer vier der Hessen, ist im Prinzip gesetzt. Neuzugang Andre Silva schwächelt nach wie vor, und für Nachwuchsmann Dejan Joveljic dürfte eine solche Partie noch zu früh kommen.

Im Falle eines Sieges wäre Eintracht Frankfurt sicher weiter. In der Gruppe F der Europa League gibt es vor dem abschließenden Spieltag einige Szenarien. Spitzenreiter FC Arsenal ist trotz der Niederlage gegen die Eintracht in der besten Position und darf sich nur keine hohe Niederlage in Lüttich leisten. Wir haben für Sie die unterschiedlichen Konstellationen aufgeschlüsselt.*

(smr)

