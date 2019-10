Live-Ticker: Eintracht Frankfurt empfängt Standard Lüttich in der Europa League

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Standard Lüttich. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hinteregger, Hasebe - Kostic, Fernandes, Sow, Rode, da Costa - Paciencia, Dost Voraussichtliche Aufstellung

Standard Lüttich Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Cimirot, Bastien, Amallah - Mpoku, Avenatti, Lestienne Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht will nach Erfolg in Guimaraes gegen Lüttich nachlegen

Nach dem Sieg bei Vitoria Guimaraes erwartet Eintracht Frankfurt den belgischen Vertreter Standard Lüttich in der Commerzbank Arena. Die SGE geht als Favorit in die Partie, Lüttich darf aber nicht unterschätzt werden. In der heimischen Liga stehen die Belgier auf Platz zwei, hinter Spitzenreiter FC Brügge.

Standard Lüttich ist ein Traditionsverein in Belgien und spielt seit 25 Jahren durchgehend in der Jupiler Pro League, der höchsten Spielklasse des Landes. Insgesamt konnte der Club zehn Meisterschaften und acht Pokalsiege erringen. Der letzte Titel war der Pokalsieg in der vergangenen Saison. Meister wurde Lüttich letztmals 2009. Bekanntester Spieler im Kader ist sicherlich Innenverteidiger Zinho Vanheusden, der vor der aktuellen Saison für 12,6 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet wurde. Der 20-Jährige gilt als großes Talent in seiner belgischen Heimat.

Eintracht Frankfurt: Toure fällt wochenlang aus

Die SGE muss vor dem wichtigen Spiel gegen Lüttich eine schlechte Nachricht verdauen. Innenverteidiger Almany Toure zog sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu und wird der Mannschaft etwa vier Wochen fehlen. Für ihn dürfte David Abraham auf die vakante Position in der Verteidigung rücken. Der Argentinier fiel zuletzt wegen hartnäckigen Rückenproblemen aus. Voraussichtlich fit sein wird Stürmer Andre Silva, der aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne gegen Leverkusen passen musste. Adi Hütter wird kurzfristig entscheiden, ob der Portugiese direkt ein Kandidat für die Startformation ist.

