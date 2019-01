Eintracht Frankfurt: Kevin Trapps Freundin zeigt Fans blanken Po      

Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart verbrachten den Winterurlaub gemeinsam in der Heimat des Models. Nachdem der Frankfurt-Keeper weg ist, lässt seine Verlobte alle Hüllen fallen.

Noronha - Auf der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha verbringt das Model Izabel Goulart (34) momentan wertvolle Zeit mit Familie und Freunden. Bis vor kurzem verbrachte die gebürtige Brasilianerin dort ihren Urlaub noch zusammen mit ihrem Verlobten, Kevin Trapp (28). Nachdem der Eintracht Frankfurt-Torhüter weg war, schickte der ehemalige Viktoria‘s Secret Engel heiße Urlaubs-Grüße. Mit viel blankem Po.

Eintracht Frankfurt: Izabel Goulart hat auch ohne Kevin Trapp Spaß

Kevin Trapp entging dieser Anblick, da er bereits vergangene Woche ins Eintracht Frankfurt Trainingslager aufbrach. Nach einer durchwachsenen drei Jahren beim französischen Serienmeister PSG, versucht der mehrmalige Nationaltorhüter bei Eintracht Frankfurt seine Karriere wieder in Gang zu bringen (Sebastian Rode schießt gegen Ex-Club - Fans flippen aus). Kevin Trapp wechselte 2015 zum Scheich-Klub in Frankreich und gewann mehrere Titel mit dem Klub.

+ Kevin Trapp gibt alles beim Spiel zwischen Paris Saint Germain und Gazelec Ajaccio. Trotzdem musste er später seinen Kollegen oft von der Bank aus zusehen. © picture alliance / dpa / Ian Langsdon

Dennoch fand sich der ehemalige Stammtorwart der Eintracht in Paris immer wieder auf der Bank wieder. Als PSG im vergangenen Sommer dann auch noch die Torwartlegende Gianluigi „Gigi“ Buffon verpflichtete, kehrte der 28-Jährige nach Frankfurt zurück. Allerdings nur auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2018/19. Wie es nach der Saison für Kevin Trapp weitergeht, ist noch ungewiss. Der Torwart lässt sich davon aber nicht ablenken. Und trainiert stattdessen hart für kommende Aufgaben.

Nach seiner Rückkehr an den Main, hatte Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt seinen Platz zwischen den Pfosten sicher. Mit der Eintracht kämpft der 28-Jährige in der Bundesliga noch um die Championsleague-Plätze (Der nächste Kroate - Eintracht an diesem Acht-Millionen-Mann dran?). Für dieses Ziel trennte sich der Schlussmann auch vorzeitig von seiner Izabel Goulart - zumindest örtlich. Der Torhüter verließ das sonnige Brasilien in Richtung der Vereinigten Staaten. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet Kevin Trapp in den USA an seiner Form für die Bundesliga-Rückrunde. Und verpasste dadurch einen heißen Ausflug mit seiner Verlobten.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapps Freundin zeigt Fans blanken Po

Während Kevin Trapp kräftig an seiner Fitness arbeitete, präsentierte Izabel Goulart ihren stählernen Körper in einem freizügigen Bikini und ermöglichte ihren 4,4 Millionen Followern einen ausgiebigen Blick auf ihren heißen Hintern. Das erfolgreiche Model steht in dem Video mit dem Rücken zur Kamera, sodass die Fans einen ausgiebigen Blick auf den Rücken und Po der Brasilianerin bekommen. Dann beginnt das Model einen Catwalk im Bikini, läuft dabei auf eine Klippe zu - Und es wird abenteuerlich. Ob es Kevin Trapp da mit der Angst zu tun bekam?

Das Top-Model springt an einen Ast eines Baumes und schwingt sich am Rand der Klippe immer wieder hin und her. Dabei bietet sich den Fans nicht nur eine Aussicht auf die azurblaue Bucht und die felsigen Inseln im Hintergrund. Viel wichtiger: Der durchtrainierte Körper von Izabel Goulart - Mit freiem Blick auf ihren hüllenlosen Hintern, der immer wieder durchs Bild schwingt. Dazu schrieb die Verlobte von Kevin Trapp: „Grateful! What a way to start the year! Connected with nature, spending quality time with my friends in this paradise called Noronha!!“, (“Dankbar! Was für eine Art ins neue Jahr zu starten! Verbunden sein mit der Natur und wertvolle Zeit mit meinen Freunden in dem Paradies Noronha verbringen!“). Kevin Trapp dürfte sich ärgern, dass er diesen Ausflug verpasst hat.

Sarah Pilz