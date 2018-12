Eintracht Frankfurt - FC Bayern München: Die Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Mega-Knaller im Waldstadion: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel im TV und Livestream sehen können.

Frankfurt - Für viele Fans ist es das Spiel der Spiele: Eintracht Frankfurt empfängt heute den deutschen Rekordmeister FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)! Seit Monaten ist der Knaller ausverkauft. Und seit Monaten werden die Gesuche von angeblichen Fans, die das Spiel ach so dringend sehen müssen, kurioser: Der Nachbarsjunge will unbedingt mal die Eintracht sehen und es muss - klar - ausgerechnet gegen die Bayern sein; oder die beste Freundin der Schwiegermutter aus dem Häkelkurs braucht dringend ein Ticket - und so weiter und so fort.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Kovac kehrt heute in den Stadtwald zurück

Wie dem auch sei: Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München polarisiert. Zumal die Eintracht aktuell in einer Mega-Form ist. Zusätzliche Motivation: Bayerncoach Niko Kovac kehrt heute zurück zu alter Wirkungsstätte. Der 47-Jährige hatte im Stadtwald eine äußerst erfolgreiche Zeit, die er mit dem Gewinn des DFB-Pokals - ausgerechnet gegen den Nachfolge-Club FC Bayern - krönte. Dennoch waren die Umstände, unter denen Niko Kovac die Eintracht verließ, ausgesprochen unschön. Der Wechsel des Kroaten zum Branchenprimus sickerte zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt durch, denn kurz zuvor hatte Kovac in den Augen vieler Eintracht-Fans der Diva noch die Treue geschworen. Auch Eintracht-Sportchef Fredi Bobic zeigte sich enttäuscht vom FC Bayern und sprach von einem "persönlichen Angriff".

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Sportliches Duell heute fast auf Augenhöhe

Sportlich wird es eine Begegnung fast auf Augenhöhe. Die Eintracht ist nach Siegen gegen Lazio Rom und Bayer Leverkusen sowie einem Unentschieden gegen Mainz 05 wieder in der Spur. Die Bayern haben nach Katastrophenstart die letzten sieben Spiele wettbewerbsübergreifend nicht verloren. Beide Teams trennen lediglich sechs Punkte und zwei Tabellenplätze. Sollte die Eintracht gewinnen, überwintert die Hütter-Truppe auf einem Champions-League-Platz. Es ist also gedeckt für ein Fußball-Schmankerl der ganz besonderen Art! Ehe wir Ihnen erklären, wie sie den Knaller Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute live im TV und im Livestream sehen können, verbleiben wir mit einer alten Fußball-Weisheit: Zieht den Bayern die Lederhosen aus!

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Die Bundesliga heute live im TV bei Sky

Der Py-TV-Sender Sky zeigt den Mega-Kracher Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute live

Dabei handelt es sich um das Topspiel des Spieltags

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München läuft auf den Sky-Sendern Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD



Anpfiff ist heute um 18.30 Uhr, die Berichterstattung bei Sky beginnt bereits eine Stunde früher

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München wird kommentiert von Wolff Fuss

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Die Bundesliga heute im Livestream bei Sky Go

Sky-Kunden haben auch die Möglichkeit, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute unterwegs zu gucken

Das Streamingportal des Senders heißt Sky Go

Die App von Sky Go gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Die Bundesliga heute im Livestream ohne Sky Go

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Zusammenfassung der Bundesliga heute im Free-TV

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München heute zum Topspiel

Das heißt, dass das Spiel parallel zur ARD-"Sportschau" läuft

Allerdings zeigt das ZDF in seinem "Sportstudio" die Zusammenfassung dieses Mega-Knallers

Das ZDF-"Sportstudio" geht am Samstag um 23 Uhr los, Gäste sind die Handball-Kenner Christian Prokop und Heiner Brand

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Zusammenfassung der Bundesliga heute bei DAZN

DAZN zeigt inzwischen die Zusammenfassungen aller Bundesliga-Spiele

So auch die Zusammenfassung des Topspiels Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Zu sehen gibt es Bewegtbilder heute 40 Minuten nach Spielende, also um kurz vor 21 Uhr

extratipp.com* empfiehlt: Lust, die Eintracht zu gucken? In diesen Kneipen läuft die SGE immer!

extratipp.com* empfiehlt: Lust, die Eintracht zu gucken? In diesen Kneipen läuft die SGE immer! Die DAZN-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Hier gibt es einen Gratis-Probemonat für Sie, danach kostet der Streamingdienst 9,99 im Monat (monatlich kündbar): Partnerlink

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Die Bundesliga heute live bei Amazon Prime Music

Auch Amazon Prime Music überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Allerdings gibt es hier keine Bewegtbilder, weil es sich um eine Radioübertragung handelt

Downloaden können Sie die Amazon-Prime-Music-App bei iTunes und im Google Play Store

Matthias Hoffmann

*extratripp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.