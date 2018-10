Europa League: Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol im Livestream und live im TV

UEFA Europa League: Wie Sie Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol im Livestream und live im TV sehen können, verraten wir in unserem TV-Guide.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt empfängt am dritten Spieltag der UEFA Europa League den zyprischen Verein Apollon Limassol. Anpfiff ist am Donnerstag (25. Oktober) um 21 Uhr, gespielt wird in der ausverkauften Frankfurter Commerzbank-Arena (hier Infos zur Anfahrt)- für die Adler ist nach der Partie gegen Apollon die Hinspielrunde auf europäischer Ebene vorbei. Ein Sieg könnte für die Frankfurter ein großer Schritt Richtung K.-o.-Phase bedeuten.

Europa League: Eintracht Frankfurt in Gruppenphase ungeschlagen an Tabellenspitze

Die SGE führt sich auf internationalem Parkett wohl: Ungeschlagen steht das Team unter Trainer Adi Hütter (48) in der Gruppe H auf dem ersten Platz. Der Gegner am Donnerstag hingegen konnte sich zwar durch ein Unentschieden gegen Olypmpique Marseille einen Punkt sichern, steht aber dennoch gemeinsam mit der französischen Mannschaft in der Gruppenphase auf letzterem Platz. Doch Vorsicht ist geboten: In der heimischen Liga konnte Apollon die letzten fünf Partien für sich entscheiden - die Mannschaft ist gut in Form und somit kein leichter Gegner.

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: Können die Adler ihre Erfolgsserie weiterführen?

Hinter der Frankfurter Eintracht liegt derzeit eine Erfolgsserie - denn auch in der Bundesliga sind die schwarzen Wolken über dem Verein vorübergezogen: Die Eintracht hat einen Höhenflug und will damit auch nicht aufhören. Vor allem das7:1 gegen Fortuna Düsseldorf ließ die Mannschaft hoch motiviert zurück - doch nun liegt der Fokus laut Sportdirektor Bruno Hübner voll auf die Partie gegen Apollon Limassol (hier eine mögliche Aufstellung) am Donnerstag: "Wir sagen nicht, dass das ein Selbstläufer wird, das wäre verkehrt. Aber wir wollen gewinnen und uns eine hervorragende Ausgangsposition verschaffen." Spannend dürfte es allemal werden - wo die Partie übertragen wird, gibt esin unserem TV-Guide nachzulesen.

Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: Europa League live im Free-TV sehen

Hammer-Nachricht für alle Eintracht-Fans: Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol wird live übertragen - und das sogar im Free-TV

Der Spartensender RTL Nitro zeigt den Europa-League-Kracher am Donnerstag live und in voller Länge

am Donnerstag live und in voller Länge Um 19.45 Uhr gibt es am Donnerstag den dritten Teil der Doku "Countdown für Europa - Eintracht Frankfurt" zu sehen, im Anschluss beginnt die Europa-League-Übertragung

Anpfiff ist um 21 Uhr

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: Die Europa League im Livestream bei DAZN

Auch der Streamingdienst DAZN hält die Rechte an der Live-Übertragung des Spiels und zeigt es am Donnerstag in voller Länge

DAZN ist nicht kostenlos - doch für Neukunden ist der erste Monat umsonst (Partnerlink). Danach sind es 9,99 Euro im Monat, das Abo kann monatlich gekündigt werden

- doch für Neukunden ist der erste Monat umsonst (Partnerlink). Danach sind es 9,99 Euro im Monat, das Abo kann Die DAZN-App gibt es als App im Google Play Store (für Android) und imiTunes Store (für iOS)

Bei DAZN geht es pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr mit der Live-Übertragung los

Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: Die Europa League im kostenlosen Livestream im Netz

Im Netz gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten, die Partie Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol kostenlos zu streamen

Aber dort ist Vorsicht geboten: Einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nach, sind diese Anbieter illegal

Die Seiten enthalten oft viel zu viel Werbung, auch die Ton- und Bildqualität ist oft miserabel

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: Europa League im extratipp.com*-Liveticker

Bei extratipp.com* können Sie das Spiel Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol im Liveticker verfolgen

Der Liveticker beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, also gegen 20.30 Uhr am Donnerstag

So gingen die letzten Spiele in der Gruppe H der Europa League aus

20.09 Lazio Rom Apollon Limassol 2:1 20.09 Olympique Marseille Eintracht Frankfurt 1:2 4.10 Eintracht Frankfurt Lazio Rom 4:1 4.10 Apollon Limassol Olympique Marseille 2:2

Natascha Berger