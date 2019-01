Eintracht-Fan teilt absolut verrücktes Baby-Video zum FC Bayern München

Dieses Video dürfte nicht allen FCB-Fans schmecken. Alle anderen werden sich kringeln vor Lachen.

Frankfurt - Schlägt dieses süße Video, das ein Eintracht-Fan bei Twitter geteilt hat, demnächst ein wie eine Bombe? Ein Baby bekommt einen Schal des FC Bayern München umgehangen - und reagiert sensationell.

Eintracht: Baby bekommt Schal vom FC Bayern München umgehangen und reagiert sensationell

Der FC Bayern München (Bayerns Zehner-Luxus - Goretzka erhöht den Druck auf James) ist das Feindbild vieler Fußballfans. Der deutsche Rekordmeister (28-facher Sieger) polarisiert: Die einen lieben das "Mia san mia"-Gefühl, die anderen werfen Uli Hoeneß und Co. Hochnäsigkeit vor.

Gerade bei der Eintracht, die einige Glanzmomente gegen den scheinbar übermächtigen Gegner aus dem Süden hatte, saß der Frust lange tief. Denn die Bayern schnappten der Eintracht Ex-Trainer Niko Kovac weg - und das nicht wirklich stilvoll. Die Rache der Adler: Der Gewinn des DFB-Pokals im Mai 2018.

Eintracht-Fan hat Baby-Video hochgeladen: Kind weint wegen Schal des FC Bayern München

Jetzt hat ein Eintracht-Fan ein tolles Video bei Twitter geteilt: Wir sehen ein kleines Baby. Von hinten nähert sich jemand und hängt dem Kind einen Schal des FC Bayern München um. Dazu der Kommentar aus dem Off: "Hallo, Paulchen! Guck mal, Deine neue Mitgliedschaft beim FC Bayern."

Sofort fängt der Kurze an zu schreien und bricht lauthals in Tränen aus. Der Videofilmer sagt: "Ist doch nur FC Bayern, ist nicht so schlimm." Doch erst als der Schal des FC Bayern München abgenommen wird, kann sich der kleine Paul wieder beruhigen.

Eintracht gegen FC Bayern München: Sieg im DFB-Pokalfinale

Die Eintracht und der FC Bayern München (FC Bayern nimmt Jagd auf BVB auf - Nationalspieler mit Doppelpack) haben sich im vergangenen Jahr viermal gegenüber gestanden. Dreimal war es eine relativ klare Angelegenheit für den deutschen Rekordmeister. 4:1, 5:0 und 3:0 fertigten die Süddeutschen die SGE ab.

+ Da ist das Ding! Eintracht Frankfurt gewinnt im Mai 2018 den DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. © picture alliance/dpa

Doch beim entscheidenden Spiel am 19. Mai 2018, dem DFB-Pokalfinale, holte die Mannschaft alles aus sich heraus und siegte völlig verdient 3:1.

Matthias Hoffmann

