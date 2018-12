Europa League: Gegen wen muss die Eintracht ran?

Gegen wen darf Eintracht Frankfurt in der Europa League ran?

Tausende Eintracht-Fans fiebern heute mit, wenn die K.o.-Phase der Europa League ausgelost wird. Alle Infos in unserem Liveticker.

12.59 Sportvorstand Axel Hellmann: "Höre sehr oft, dass Celtic Glasgow gewünscht wird. Aber wir werden es nehmen, wie es kommt. Wir wissen, es sind ein paar richtig schwere Gegner dabei."

Frankfurt/Nyon - Die Eintracht hat etwas Unglaubliches in der Gruppenphase der Europa League geschafft: Als erste deutsche Mannschaft siegte die Eintracht in allen sechs Spielen - Rekord! Heute wird in Nyon (Schweiz) die K.o.-Phase der Europa League ausgelost. Im Klartext: Heute stellt sich heraus, wo die nächste Reise für abertausende Adler hingeht.

Wir tickern die Europa-League-Auslosung für Euch natürlich live. Los geht es um 13 Uhr. EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!

Matthias Hoffmann