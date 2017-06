Eine Milliarde oder 400 Millionen: Ronaldo-Transfer nur zu Mega-Preis

Für den wechselwilligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo würde im Fall eines Transfers wohl die höchste Ablösesumme aller Zeiten fällig werden.

Madrid - Für eine Verpflichtung von Weltfußballer Cristiano Ronaldo müssten mögliche Interessenten wie Paris St. Germain oder Manchester United die mit Abstand höchste Transfersumme der Fußball-Geschichte bezahlen. Eine Milliarde Euro - das ist die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme, für die der 32 Jahre alte Superstar aus Portugal aus seinem bis 2021 gültigen Vertrag mit Real Madrid herausgekauft werden kann.

Die Madrider Sportzeitung „Marca“ rechnete am Samstag jedoch vor, dass ein möglicher Transfer von Ronaldo realistischerweise „nur“ 400 Millionen Euro im Gesamtpaket kosten würde. Für 200 Millionen wäre Real demnach bereit, seinen Rekordtorschützen ziehen zu lassen. Noch einmal rund 200 Millionen würde es kosten, um Ronaldos Gehaltsvorstellungen für einen Vierjahresvertrag zu erfüllen. Aktuell verdient der bestbezahlte Sportler der Welt ein Bruttogehalt von rund 50 Millionen Euro pro Jahr bei seinem Verein.

„Wir sind jederzeit bereit, mit Real-Präsident Florentino Perez über Ronaldo zu sprechen. Aber nicht zu dem Preis von 400 Millionen Euro“, sagte Massimiliano Mirabelli, der Sportdirektor des italienischen Clubs AC Mailand am Samstag dazu. Als einzige Vereine, die für Ronaldo ein realistisches Ziel darstellen könnten, gelten deshalb weiterhin das finanzstarke Paris St. Germain und sein früherer Club Manchester United. Ein Wechsel nach China gilt als ausgeschlossen.

Die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ hatte am Freitag berichtet, dass Ronaldo Real Madrid in diesem Sommer verlassen wolle. Grund dafür sei die Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen ihn in Spanien.