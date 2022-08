Ehemaliger Schalke-Trainer wagt mutige Saison-Prognose

Von: Sven Fekkers

Ein ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 wagt eine erfreuliche Saisonprognose. © Tim Rehbein/RHR-FOTO, Guido Kirchner/Kirchner-Media; Montage: RUHR24

Für Schalke 04 ist die Bundesliga-Saison mit einer Enttäuschung gestartet. Da dürfte die Prognose von Ex-Trainer Jens Keller für Aufmunterung sorgen. Hier mehr erfahren:

Gelsenkirchen – Den Start in die neue Bundesliga-Saison hatte sich der FC Schalke 04 sicher anders vorgestellt. Mit 1:3 mussten sich die „Knappen“ dem 1. FC Köln geschlagen geben.

Aus Sicht des Aufsteigers lohnt sich dennoch ein Blick nach vorne. Vor allem, wenn es nach der mutigen Prognose eines Ex-Schalke-Trainers geht, wie RUHR24 berichtet.

Am nächsten Spieltag hat der S04 bereits die Chance zur Wiedergutmachung. Am 2. Spieltag gastiert Borussia Mönchengladbach in der Veltins Arena.