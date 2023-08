Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim: Alle Infos zum Drittliga-Topspiel

Von: Marco Büsselmann

Die Spieler von Dynamo Dresden. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Die SG Dynamo Dresden empfängt am Dienstag den SV Waldhof Mannheim. Hier finden Sie alle Infos zum Topspiel in der 3. Liga:

Topspiel in der 3. Liga! Am Dienstag (22. August) gastiert der SV Waldhof Mannheim bei der SG Dynamo Dresden. Beide Teams wollen in der neuen Saison um die Aufstiegsplätze mitspielen.

Dynamo Dresden gegen SV Waldhof – bei MANNHEIM24 kannst Du die Begegnung live verfolgen.

Anstoß in Dresden ist um 19 Uhr. (mab)