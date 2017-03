Training abgebrochen: Douglas Costa fehlt den Bayern in Gladbach

München - Schlechte Nachrichten vom Training an der Säbener Straße. Flügelflitzer Douglas Costa musste am Freitag die Einheit abbrechen und wird den Bayern beim nächsten Spiel fehlen.

Douglas Costa wird dem FC Bayern beim Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach fehlen. Der 26-Jährige zog sich beim Training am Freitag eine Verletzung am linken Knie zu, wie die Münchner auf ihrer Website bekannt gaben. Auf der Pressekonferenz hatte Trainer Carlo Ancelotti dies bereits angedeutet.

Damit fällt der Brasilianer auch für die Länderspiele seiner Nationalmannschaft gegen Uruguay und Paraguay aus. Eine genaue Diagnose steht noch aus, er wird aber in den kommen Tagen von der medizinischen Abteilung betreut werden.

Auch Vidal fehlt gegen Gladbach

Neben Costa wird auch Arturo Vidal gegen die Borussia am Sonntag nicht dabei sein. Der Chilene sah gegen Frankfurt die fünfte gelbe Karte und ist somit für die Partie, die sie auch bei uns im Live-Ticker verfolgen können, gesperrt.

tor