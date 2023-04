BVB ringt Union Berlin nieder: Moukoko bringt die Erlösung

Von: Nicolas Luik

Youssoufa Moukoko traf zum 2:1 für den BVB gegen Union Berlin © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB hat gegen Union Berlin einen immens wichtigen Sieg gefeiert. Youssoufa Moukoko kam, sah und traf.

Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro – Adeyemi (68. Bynoe-Gittens), Bellingham, Can, Brandt (84. Özcan), Malen (75. Reus) – Haller (75. Moukoko)

Aufstellung Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Knoche (84. Pantovic), Jaeckel – Juranović, Thorsby (62. Seguin), Khedira, Haberer (84. Jordan), Gießelmann – Becker (74. Michel), Behrens (62. Leveling)

Anstoß: Heute, 15.30 Uhr

Endstand: 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Malen (28.), 1:1 Behrens (61.), 2:1 Moukoko (81.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Daniel Schlager (33, Rastatt)

17.22 Uhr: Schluss! Borussia Dortmund besiegt Union Berlin mit 2:1. Die Dortmunder gingen verdient durch Donyell Malen in Führung (28.) und waren auch bis zur 61. Minute die klar bessere Mannschaft. Dann traf Behrens aus dem Nichts zum 1:1.

Der BVB wackelte anschließend kurz, bäumte sich aber noch einmal auf. Diesmal zeigte die Terzic-Elf die viel zitierte Mentalität. Und so war es schließlich der eingewechselte Moukoko, der in der 81. Minute den erlösenden Siegtreffer erzielte.

90. Minute: Emre Can sieht noch einmal die Gelbe Karte. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Juranovic schlägt eine hohe Flanke in den BVB-Strafraum, Kobel packt zu.

87. Minute: Aktuell spielt sich das Geschehen in der Union-Hälfte ab. Bynoe-Gittens unterbindet einen Angriff und bekommt Szenenapplaus.

85. Minute: Edin Terzic stärkt die Defensive: Özcan ersetzt Brandt.

83. Minute: Jude Bellingham feuert die Fans noch mal an. Der Pass in die Spitze für Bynoe-Gittens ist zu lang. Rönnow kommt aus dem Tor und klärt.

82. Minute: Dem BVB gelingt es tatsächlich, noch einmal zurückzuschlagen. Und jetzt? Union im Vorwärtsgang.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Moukoko trifft zum 2:1

80. Minute: Marco Reus will am Strafraum dribbeln, ein Unioner geht dazwischen und legt unfreiwillig für Moukoko auf. Der umkurvt den Torwart und schiebt den Ball ins Tor!

80 Minute: Reus! Moukoko! 2:1!

80. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

78. Minute: Die Chance für Reus! Brandt schickt ihn in den Strafraum. Der BVB-Kapitän bringt den Ball flach und scharf in die Mitte. Schuss oder Abspiel? Das weiß keiner so genau. Jedenfalls kein Tor.

77. Minute: Der BVB ist nach dem Ausgleich ratlos. Es gelingt nicht, einen Gang hochzuschalten. Bisher.

75. Minute: Reus und Moukoko ersetzen Malen und Haller.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Handspiel im Strafraum? Kein Elfmeter

73. Minute: Jaeckel wird am Oberarm angeköpft. Er steht zwar mit dem Rücken zum Ball, aber der Arm ist ausgestreckt. Absicht war das absolut nicht, in vergleichbaren Situationen wurden aber schon Elfmeter gepfiffen. Dennoch gibt Schlager keinen Elfmeter.

70. Minute: Becker hat das 1:2 auf dem Fuß! Aber Zweikampfmonster Guerreiro grätscht in letzter Sekunde dazwischen.

68. Minute: Für Adeyemi kommt jetzt Jamie Bynoe-Gittens. Mit ihm hat der BVB 2,62 Punkte pro Spiel geholt. Kein Spieler mit zehn oder mehr Spielen für die Borussia hat einen besseren Schnitt.

65. Minute: Völlig unnötig, dieses Gegentor. Der BVB muss jetzt das Un-Wort bei allen Spielern und Verantwortlichen zeigen: Mentalität.

63. Minute: Fast wieder die BVB-Führung! Aber Brandts Schuss wird noch entscheidend abgefälscht und findet nicht den Weg ins Tor.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Das 1:1 aus dem Nichts

62. Minute: Süle geht nicht ins Kopfballduell, Becker bedient Behrens, der schiebt zum 1:1 ein. Eine Chance, ein Tor. Typsisch Union Berlin.

61. Minute: TOR FÜR UNION BERLIN!

60. Minute: Adeyemi geht auf die Reise, will dann Brandt schicken, aber das Anspiel ist zu ungenau. Rönnow hat den Ball.

58. Minute: Der BVB hat die Angelegenheit weiter gut im Griff. Von Union geht kaum Gefahr aus.

55. Minute: Behrens sieht Gelb für seinen Ellenbogeneinsatz gegen Ryerson. Dann fährt Becker den Arm gegen Adeyemi aus. Wieder Gelb.

53. Minute: Wieder flankt Guerreiro von der linken Seite, diesmal ist Khedira im Weg und köpft den Ball aus dem Strafraum.

50. Minute: Gießelmann flankt in die Mitte. Can ist per Flugkopfball zur Stelle und klärt.

49. Minute: Tolles Zusammenspiel zwischen Brandt und Haller, der artistisch mit der Hacke weiterleitet. Brandt hat dann aber wieder Probleme bei der Annahme, legt sich den Ball zu weit vor und die Chance ist dahin.

48. Minute: Auf dem Rasen schaltet sich wieder der gut aufgelegte Raphael Guerreiro in die Offensive ein, diesmal ohne Erfolg.

47. Minute: Die BVB-Fans protestieren jetzt gegen Investoren im Fußball. Mit Sprechchören und Bannern, auch die Union-Fans machen mit.

46. Minute: Ohne Wechsel: Weiter gehts in Dortmund.

16.15 Uhr: Halbzeit! Borussia Dortmund führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Union Berlin. Nach einer etwas wackeligen Anfangsphase nahm der BVB das Steuer in die Hand und kontrollierte das Geschehen.

Viele Großchancen ließen die Gäste nicht zu, aber dann kam Raphael Guerreiro doch durch. Er bediente Donyell Malen, der zur 1:0-Pausenführung einnetzte (28.). Auch nach dem Führungstreffer blieben die Dortmunder die bessere Mannschaft. Rönnow verhinderte gegen Haller noch das 2:0 (44.). So kann es aus BVB-Sicht weitergehen.

45. Minute: Wieder Malen! Sein Flachschuss verfehlt das Tor knapp.

44. Minute: Wieder flankt Guerreiro, diesmal kommt Haller am langen Pfosten aus kurzer Distanz zum Abschluss. Aber Rönnow macht sich ganz groß und blockt. Fast das 2:0.

42. Minute: Brandt bringt die Ecke flach auf den kurzen Pfosten. Malen kommt zwar mit dem Fuß dran, kann den Ball aber nicht aufs Tor platzieren.

40. Minute: Der agile Donyell Malen erkämpft eine Ecke für den BVB.

38. Minute: Noch wenige Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Der BVB kontrolliert das weiter ganz gut, hier.

36. Minute: Gute Flanke von Malen von der Strafraumgrenze auf den Kopf von Haller. Der muss sich etwas artistisch zum Ball bewegen und köpft dann genau auf Rönnow. Der Union-Torwart pariert sicher.

34. Minute: Union Berlin bekommt einen Freistoß zugesprochen, worüber sich Ryerson und Trainer Terzic fürchterlich aufregen. Letztendlich umsonst, denn Kobel pariert sicher.

31. Minute: Jude Bellingham muss kurz behandelt werden, spielt aber weiter. Kurz danach verfehlt Guerreiro mit seinem Abschluss im Strafraum den Winkel des kurzen Ecks nur knapp.

29. Minute: Jetzt hat Guerreiro mal Platz und da klingelt es direkt! Schönes flaches Zuspiel auf Donyell Malen, der aus 5 Metern den Ball über die Linie drückt. 1:0 BVB!

28. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

27. Minute: Es wird das erwartete Geduldsspiel. Der BVB hat viel Ballbesitz, kommt aber noch nicht entscheidend durch.

25. Minute: Das wird gefährlich! Auf den Kopf von Hummels, der liegt quer in der Luft, aber trifft den Ball nicht richtig. Weit vorbei.

24. Minute: Freistoß BVB an der Torauslinie, weil Ryerson von Gießelmann gelegt wird. Brandt machts.

22. Minute: Bellingham fordert Foulspiel an der Strafraumgrenze. Zurecht, aber Schlager gibt den Freistoß nicht.

22. Minute: Die Flanken segeln reihenweise in den Union-Strafraum. Aber immer kommt ein Abwehrspieler dran.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Borussia Dortmund jetzt spielbestimmend

20. Minute: Nach einer wackeligen Anfangsphase ist der BVB jetzt die spielbestimmende Mannschaft.

18. Minute: Zuerst sucht Adeyemi im Strafraum Haller, dann versucht es Guerreiro. Beide Zuspiele landen bei Union-Verteidigern.

16. Minute: Adeyemi fällt im Strafraum und sieht Gelb wegen Schwalbe. Zurecht. Da hat er den Kontakt gesucht, anstatt aufs Tor zu gehen. Sinnlos.

14. Minute: Bellingham sieht, dass Rönnow weit vor dem Tor steht und versucht es aus der Distanz, trifft aber das Tor nicht.

13. Minute: Super Außenristpass von Guerreiro in den Strafraum auf Brandt. Weil dieser Probleme bei der Ballannahme hat, wird die Situation nicht so gefährlich, wie sie hätte sein können.

12. Minute: Eine Freistoß-Flanke von Juranovic landet genau in den Armen von Gregor Kobel.

10. Minute: Jetzt Fehlpass Hummels, aber Khediras Abschluss aus 20 Metern misslingt total. Den schießt er fast aus dem Stadion.

8. Minute: Adeyemi dribbelt an der linken Strafraumkante, kommt zu Fall. Kein Freistoß. Chance dahin.

6. Minute: Julian Brandt holt eine Ecke heraus und tritt sie selbst. Auf den Kopf von Hummels, dessen Kopfball segelt aber satte fünf Meter über das Tor.

4. Minute: Becker steckt auf Behrens durch. Der wird von Gregor Kobel im Sechzehner zu Fall gebracht, stand aber im Abseits. Freistoß BVB statt Elfer Union.

3. Minute: Fehlpass Süle in der eigenen Hälfte. Emre Can geht resolut dazwischen und klärt etwa an der Eckfahne.

2. Minute: Den folgenden Freistoß klärt Sébastien Haller aus dem BVB-Strafraum.

1. Minute: Das geht ja gut los! Niklas Süle beinahe mit einem fatalen Ballverlust gegen Becker, er stoppt den Unioner dann mit einem taktischen Foul und sieht Gelb.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Anpfiff in Dortmund

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt in Dortmund.

15.30 Uhr: Heute vor 49 Jahren gab es das erste Spiel im Westfalenstadion. Aus diesem Anslass zeigen die Fans auf der Südtribüne eine Choreo mit dem Motto „Für immer Westfalenstadion“ mit einem riesigen roten Herzen.

15.25 Uhr: Die Top 4 der Bundesliga treffen heute zeitgleich aufeinander. Während der BVB in Dortmund Union Berlin empfängt, spielt der FC Bayern in Freiburg. Das Heimspiel im Pokal hatte der Rekordmeister mit 1:2 verloren.

15.20 Uhr: „Du musst dir auch was zutrauen mit dem Ball. Nur zu verteidigen, das wird nicht aufgehen“, sagt Union-Trainer Urs Fischer über das potenzielle Erfolgsrezept gegen den BVB.

15.16 Uhr: Sebastian Kehl über Reus und Hummels: „Unsere Einschätzung ist nicht abhängig von einem Spiel. Das sind Themen, die wir seit Monaten analysieren und am Ende werden wir eine Entscheidung treffen.“

15.11 Uhr: Ist Jude Bellingham wieder bei 100 Prozent? „Ja, das hat er mir heute morgen gesagt“, versichert Edin Terzic.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Darum spielt Marco Reus heute nicht

15.09 Uhr: Der zuletzt formschwache Kapitän Marco Reus muss heute auf der Bank Platz nehmen. Terzic bei Sky: „War eine harte Entscheidung. Haben uns heute für mehr Tempo auf den Flügeln entschieden. Nicht gegen jemanden.“

15.06 Uhr: „Wir haben es immer noch nicht verdaut“, sagt Edin Terzic über die peinliche Pleite in Leipzig. „Aber wir müssen daraus lernen. Mit der Untersützung unserer Fans können wir jeden Gegner schlagen. Nur dann können wir das vielleicht irgendwann mal abhaken.“

15.02 Uhr: Die Jahrestabelle der Bundesliga führen der BVB (28 Punkte aus 11 Spielen) und Union Berlin (24 Punkte) an. Zuletzt schieden aber beide Teams aus dem DFB-Pokal aus. Borussia Dortmund verlor überdies die Tabellenführung an den FC Bayern.

14.57 Uhr: Der BVB hat sich gegen Union Berlin in der Vergangenheit häufiger schwer getan. Wenn, dann aber vor allem im DFB-Pokal oder auswärts. Die drei bisherigen Bundesliga-Heimspiele gingen mit 5:0, 2:0 und 4:2 an schwarz-gelb.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Terzic setzt auf Karim Adeyemi

14.52 Uhr: Vor dem Spiel gegen Union Berlin hatte Edin Terzic auf der Pressekonferenz gegenüber RUHR24 über Karim Adeyemi gesagt: „Wie er sich in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form anknüpfen kann, wie vor seiner Verletzung. Er wird unserer Offensive extrem helfen.“ Und tatsächlich: Gegen Union Berlin soll Adeyemi jetzt von Anfang an mit seiner Schnelligkeit auftrumpfen.

14.47 Uhr: Für den BVB geht es heute einmal mehr um alles. Das weiß auch Edin Terzic. „Es ist ein extrem wichtiges Spiel für uns. Es wäre auch nach zwei Siegen ein extrem wichtiges Spiel für uns gewesen. Wenn man die beiden Leistungen sieht in München und in Leipzig, müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen die Chance in diesem einen Wettbewerb am Leben halten. Es wird eine extrem wichtige Aufgabe für uns, ein gutes Spiel zu zeigen.“

14.42 Uhr: Jude Bellingham, zuletzt noch geschont, ist heute wieder fit und steht in der Startelf. Das gilt auch für Sébastien Haller, der wegen Knieproblemen auf der Kippe stand.

14.38 Uhr: So spielt Union Berlin heute in Dortmund:

Rönnow – Doekhi, Knoche, Jaeckel – Juranović, Thorsby, Khedira, Haberer, Gießelmann – Becker, Behrens

14.34 Uhr: Giovanni Reyna fehlt ebenfalls im Kader: Er hatte zuletzt wegen einer Erkälktung gefehlt und unter der Woche wieder mit der Mannschaft trainiert. Offenbar kam das Spiel doch zu früh. Zudem nicht dabei: Thomas Meunier (Rückenprobleme), Julien Duranville, Mateu Morey (Aufbautraining), Nico Schlotterbeck (Muskelverletzung)

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Große Überraschung in der Startelf

14.25 Uhr: Die Aufstellung ist da! Mit Karim Adeyemi in der Startelf, Marco Reus nur auf der Bank. Marius Wolf ist krank. So spielt der BVB heute gegen Union Berlin:

Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro – Adeyemi, Bellingham, Can, Brandt, Malen – Haller

Auf der Bank: Meyer, Coulibaly, Meunier, Özcan, Dahoud, Reus, Bynoe-Gittens, Moukoko, Modeste

14.07 Uhr: Nach den Pleiten in München und Leipzig ist der Gegenwind enorm. „Wir kriegen gerade von allen Seiten berechtigterweise auf die Fresse“, sagt Edin Terzic. Das fühle sich ein wenig so an, wie vor der WM-Pause.

Der BVB-Trainer weiter: „Es gibt eine Ausgangslage in der Bundesliga, dass wir nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze sind. Wir wissen, dass es alles eng beieinander ist. Wir müssen wieder dahinkommen, an die Leistung anzuknüpfen, die uns in diese Ausgangslage gebracht haben.“

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Mit Bynoe-Gittens holt Dortmund die meisten Punkte

13.50 Uhr: Wenn Jamie-Bynoe Gittens auf dem Feld steht, gewinnt der BVB fast immer. Mit ihm holten die Borussen 2,62 Punkte pro Spiel. Hier die Listen der Punktegaranten und der Flop 3 mit über 10 Bundesliga-Einsätzen:

Top 3: 1. Jamie Bynoe-Gittens: 2,62 Punkte pro Spiel 2. Sébastien Haller: 2,55 3. Marius Wolf: 2,32

Flop 3: 1. Raphael Guerreiro: 1,75 Punkte pro Spiel 2. Youssoufa Moukoko, Thorgan Hazard (jetzt PSV Eindhoven): 1,79 3. Emre Can: 1,84 Quelle: transfermarkt.de

13.35 Uhr: Wer soll heute die Tore für den BVB schießen? Ob Sébastien Haller, Youssoufa Moukoko oder Donyell Malen. Ein Problem bleibt, dass die Mittelstürmer oft nicht ausreichend ins Spiel eingebunden sind. Haller kommt bisher in 14 Pflichtspielen auf 3 Tore (2 davon beim 6:1 gegen Köln), der zuletzt verletzte Moukoko hat letztmals am 5. November getroffen und Doynell Malen kommt in 27 Pflichtspielen auf 4 Treffer (bis zum 21. Spieltag war er in der Bundesliga torlos).

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Entscheidung um Sébastien Haller gefallen

13.15 Uhr: Keine Bundesliga-Mannschaft hat weniger Gegentore kassiert als Union Berlin. Der BVB ist also gefordert, im Offensivspiel Lösungen zu finden. „Urs Fischer hat es geschafft, mit Union eine sehr defensivstarke Mannschaft auf das Feld zu schicken“, sagt Edin Terzic. „Es ist nicht leicht, gegen Union Berlin viele Torchancen herauszuspielen. Wir sind aber in der Lage, das zu tun.“

Update, Samtag (8. April), 12.10 Uhr: Auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin hatte Trainer Edin Terzic noch offen gelassen, ob Thomas Meunier (Rückenprobleme) und Sébastien Haller (Knieprobleme) heute spielen können. Inzwischen ist eine Entscheidung gefallen.

Laut Ruhr Nachrichten ist Sébastien Haller am Freitagabend mit ins Teamhotel gefahren und damit eine Kader-Option für das heutige Spiel gegen Union Berlin. Thomas Meunier war hingegen nicht dabei. Auch Felix Passlack fehlte.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Bundesliga-Spiel

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels BVB gegen Union Berlin am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt am Samstag (8. April) um 15.30 Uhr. +++

Erstmeldung, Donnerstag (6. April), 17:40 Uhr): Will Borussia Dortmund die Chance auf den Deutschen Meistertitel wahren, dann muss am Samstag ein Heimsieg her. Einfach wird das nicht, denn mit Union Berlin reist der aktuelle Bundesliga-Dritte zum BVB. Nur zwei Punkte trennen beide Vereine.

Derweil hat der FC Bayern nach dem 4:2-Sieg gegen die jetzt wieder zweitplatzierten Dortmunder am vergangenen Spieltag die Tabellenführung übernommen. Vier Tage später schied der BVB auch noch gegen RB Leipzig aus dem DFB-Pokal aus (0:1).

BVB-Profi Jude Bellingham darf sich freuen: Karim Adeyemi kehrt gegen Union zurück. © Ewert/RHR-Foto

BVB gegen Union Berlin: Karim Adeyemi kehrt nach Sperre und Verletzung zurück

Auch für Gegner Union Berlin war im Viertelfinale Schluss. Die Hauptstädter mussten sich mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Für den BVB geht es nach den beiden jüngsten Tiefschlägen um alles.

Und immerhin: Ein wichtiger Rückkehrer sollte am Samstag dabei sein. Karim Adeyemi ist nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder fit.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Adeyemi-Rückkehr und Fragezeichen hinter Haller

Der 21-Jährige Offensivspieler war schon zum Klassiker in München vor einer Woche in den Kader zurückgekehrt, aber ohne Einsatz geblieben. Im Pokal fehlte er wegen einer Rotsperre. Jetzt winkt der erste Einsatz seit dem 19. Februar.

Mit seiner Schnelligkeit ist Adeyemi für den BVB gegen taktisch und kämpferisch kompliziert zu bespielende Unioner eine wichtige Waffe. Bei seinen jüngsten vier Einsätzen vor dem verletzungsbedingten Ausfall hatte er jeweils ein Tor erzielt.

Fraglich ist noch, ob Sébastien Haller gegen Union Berlin wieder mitwirken kann. Der ivorische Mittelstürmer hatte im DFB-Pokal gegen RB Leipzig noch wegen Knieproblemen passen müssen. Nico Schlotterbeck fehlt dem BVB weiterhin verletzt.