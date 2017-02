DFL-Auslandsvermarktung in China: Bundesliga vor Premier League

München - Die DFL verkündet einen weiteren Erfolg in Sachen Auslandsvermarktung: Die Bundesliga ist zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins der europäischen Fußball-Ligen in den chinesischen Digital-Medien.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kann in ihrem Streben nach stetigen Steigerungen bei der Auslandsvermarktung einen weiteren Erfolg verbuchen. Die Bundesliga ist zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins der europäischen Fußball-Ligen in den chinesischen Digital-Medien. Dies ist laut der DFL das Ergebnis der renommierten Studie "The Red Card 2017".

Bei den rund 500 Millionen Fußball-Fans in China liegt die Bundesliga damit vor der englischen Premier League, der spanischen Primera Division und der italienischen Serie A. Als Grund für die Spitzenposition der Bundesliga nennt der Bericht die "umfassende Content-Strategie", mit der alle 18 Klubs online in China präsentiert werden. Zudem sei es gelungen, "mit viralen Kampagnen Millionen von Fans zu erreichen".

Bundesliga mit dem besten digitalen Angebot im Reich der Mitte

Weiter hebt die Studie die Partnerschaft mit dem Fernsehsender CCTV5 hervor, der die höchsten durchschnittlichen Einschaltquoten und Gesamt-Zuschauerzahlen aufweise. Darüber hinaus ist die Bundesliga als einzige europäische Fußball-Liga mit einer chinesisch-sprachigen Internetseite präsent.

"China und seine 500 Millionen Fußball-Fans bieten herausragende Möglichkeiten für die Bundesliga und ihre Klubs", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: "Seitdem wir im chinesischen Markt aktiv sind, streben wir nach dem bestmöglichen digitalen Angebot für unsere Fans. Dass unsere digitale Multichannel-Strategie die gewünschten Erfolge zeigt, freut uns sehr. Für die Zukunft sind bereits weitere Maßnahmen in Vorbereitung."

Um das Geschäft in China weiter anzukurbeln, wird unter anderem Bayern München in diesem Sommer erneut auf Asien-Tour gehen. Der Rekordmeister bestreitet im Juli zwei Spiele in Singapur und zwei Partien in China.

SID