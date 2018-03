Wechsel-Eklat um Younes: DFB-Spieler widersetzt sich seinem Trainer bei Ajax

#AminYounes has refused to play for #Ajax against #SCHeerenveen in today's @eredivisie match. #Younes angered the Ajax manager #ErikTenHag when he refused to leave the substitutes' bench. @sscnapoli @en_sscnapoli @kicker @BILD_Sport @DFB #SSCNapoli

https://t.co/69Hk11f3gi pic.twitter.com/zhX6d5SIs1