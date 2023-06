1. DFB-Spiel bei U21-EM 2023: Alle Infos zu Deutschland gegen Israel

Von: Nils Wollenschläger

Am Donnerstag (22. Juni) startet Deutschland in die U21-EM 2023, die in Georgien und Rumänien stattfindet. Hier finden Sie alle Infos zum Auftakt des DFB-Teams:

Zum Auftakt der U21-EM 2021 trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft am Donnerstag (22. Juni) auf Israel. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo will bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien seinen Titel verteidigen.

Auftakt der U21-EM 2023 – alle Infos zu Deutschland gegen Israel finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß in Kutaissi ist am Donnerstag um 18 Uhr. (nwo)