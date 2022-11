DFB-PK jetzt live: „Doofe Frage, wollen wir weitermachen?“

Von: Alexander Kaindl

Deutschland feiert Werder-Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug für sein wichtiges WM-Tor zum 1:1 gegen Spanien. © IMAGO / Sven Simon

Deutschland hat bei dieser WM noch eine Chance auf das Achtelfinale. Wir begleiten die PK mit Thomas Müller und Niclas Füllkrug vor dem Costa-Rica-Spiel hier im Live-Ticker.

WM 2022: Deutschland kämpft gegen Costa Rica um den Einzug ins Achtelfinale

Thomas Müller und Niclas Füllkrug sprechen vor dem entscheidenden Spiel auf der Pressekonferenz

Thomas Müller (DFB-Stürmer) über ...

... die Unterstützung der Fans: „Es ist immer schön, Unterstützung zu bekommen. Man hat klar gesehen, wie wichtig es uns ist, im Turnier zu bleiben. Natürlich hat uns der Sieg von Costa Rica in die Karte gespielt. Aber die einzelnen Szenen gegen Spanien - da war viel Tempo drin. Wir haben gemeinsam gespielt, gemeinsam verteidigt. Wir hatten eine Intensität, die wir auch in den nächsten Wochen brauchen. Diese Chance haben wir jetzt auch am Donnerstag.“

... die Stürmerfrage (lacht): „Lücke trägt sie auf dem Rücken, also ist er die Neun. Aber alles zur Aufstellung muss man natürlich den Trainer fragen. Ich glaube, wir haben gute Optionen. Niclas hat bewiesen, wo das Tor steht.“

... seine vielleicht letzte WM: „Der Gedanke kam natürlich nach dem Japan-Spiel kurz auf logischerweise. Es ging ein Funke durch unser Camp, als Costa Rica gegen Japan gewonnen hat. Wir konnten diese Emotion mit ins Spanien-Spiel nehmen. Mit einem Sieg haben wir jetzt eine gute Chance, weiterzukommen. Deshalb ist der Gedanke an meine letzte WM ein bisschen verflogen.“

... seine Erfahrung: „Ich versuche, viel mit meinen Mitspielern zu teilen. Ich möchte hier etwas vorleben. Als Offensivspieler wird man an Toren und Vorlagen gemessen. Mit null Torschüssen nach zwei Spielen bin ich jetzt natürlich nicht zufrieden.“

... die Besetzung im Sturm: „Wenn wir nicht so viele gute Offensivspieler hätten, wäre es einfach: Lücke vorne und ich dahinter. Aber Hansi hat bei unserer Qualität im Kader die Qual der Wahl.“

... die Szenen nach dem Spiel: „Das Interview in der Mixed Zone: Ich bin als erster reingekommen, also gingen die ersten Fragen an mich. Dann kam aber Fülle rein und hat natürlich als Mann des Spiels die Aufmerksamkeit bekommen. Also stellt ihm ruhig mal auch ein paar Fragen.“

... die Mannschaft im Vergleich zu 2010: „Jede Mannschaft hat unterschiedliche Charaktere. Von 2010 sehe ich relativ wenig. Wir haben Spieler im Kader, die nicht nur einmal die Champions League gewonnen haben. Das war 2010 nicht so. 2014 waren wir klar im Favoritenkreis. Das sind wir jetzt, 2022, nicht. Auch zurecht aufgrund unserer letzten Jahre. Es ist eine Mischung. An guten Tagen können wir jeden schlagen, aber wir können sicher nicht alles kontrollieren. Da waren wir schon mal besser. Aber die Leistung gegen Spanien: Die Fähigkeit, die Dinge, die das Trainerteam nach Japan angesprochen hat - wie wir das dann umgesetzt haben, gibt mir schon Hoffnung. Wir hatten eine deutlich aktivere Kette, wir hatten hohe Ballgewinne. Wir waren enger zusammen und konnten die Spanier besser von unserem Tor weghalten. Wir hatten aber wenig Ballbesitz, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte.“

... zum nächsten Spiel: „Ich denke, dass wir der Favorit sind. Wir müssen gewinnen. Aber wir haben sehr viel Respekt. Wir haben das Spiel gegen Japan live gesehen. Das hatte mit Spanien nichts zu tun. Es wurden Zweikämpfe geführt, sie hatten ein gutes Positionsspiel. Sie haben ihre defensive Struktur nie verlassen. Da müssen wir erstmal ein Tor erzielen. Wir haben Demut. Wir haben einen Punkt und minus ein Tor. Es gibt nicht viel Grund, wirklich euphorisch zu sein. Was uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist die Chance, überhaupt noch ins Achtelfinale zu kommen, um dann der Fußballwelt zu zeigen, was wirklich in uns steckt.“

Niclas Füllkrug (DFB-Stürmer) über ...

... Emotionalität: „Ich glaube, dass der Spielverlauf uns in die Karten gespielt hat. Wir haben den Ausgleich geschossen und nicht kassiert, so geht man mit einem besseren Gefühl aus dem Spiel. Das hat uns Energie gegeben, die Stimmung ist gut, wir haben Bock auf das letzte Spiel. Ein Sieg ist Pflicht, auch wenn es ein unangenehmer Gegner wird.“

... die Stürmerfrage (lacht): „Wer die Neun sein soll? Doofe Frage, wollen wir weitermachen?“

... Müllers Rolle: „Coole PK. Wir reden übereinander, als wäre der andere nicht da (lacht). Nein, im Ernst: Hansi hat das ja schon kommuniziert, Thomas hat eine ganz wichtige Rolle auf und neben dem Platz. Ich erlebe ihn jetzt das erste Mal. Er arbeitet im Training unfassbar konzentriert. Er wird weiterhin sehr wichtig für uns bleiben.“

... das Bremen-Video mit Clemens Fritz: „Das Video gibt es schon lange. Nur war ich vorher nicht so im Blickpunkt. Bei Werder freuen sich alle extrem für mich, ich bekomme viele Nachrichten von meinen Jungs, aus dem Trainerteam, vom Management.“

... seine Gelassenheit nach dem Spanien-Spiel: „Wir haben Sachen angenommen, für die wir sonst nicht so bekannt sind. Letztlich ist es aber nur ein 1:1 gewesen. Das gibt uns Energie, aber jetzt muss es weitergehen. Damit ist ja noch nichts vollbracht. Wir sind in einer Situation, in der wir weiterkommen können, aber wir haben es nicht zu 100 Prozent in der eigenen Hand. Deshalb gab es von mir keine Freudensprünge.“

... den kommenden Gegner: „Costa Rica hat zwei Gesichter gezeigt bisher. Das Spiel gegen Spanien ist schwer zu bewerten. Gegen Japan hatten sie ein besseres Positionsspiel, haben den Ball gut laufen gelassen. So erwarten wir sie wieder. Wir müssen die Bälle hoch gewinnen und dann unsere Chancen nutzen.“

10.03 Uhr: Los geht‘s! Müller, Füllkrug und DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sind da.

Update vom 29. November, 09.58 Uhr: Gleich geht es hier los mit der DFB-Pressekonferenz. Thomas Müller und Niclas Füllkrug haben sicher einiges zu sagen. Wer die beiden kennt, der weiß: Es könnte eine launige Runde werden. Wir freuen uns darauf und fassen die wichtigsten Aussagen hier im Live-Ticker zusammen.

DFB-PK jetzt live: Müller und Füllkrug sprechen über WM-Showdown

Erstmeldung vom 29. November, 9.45 Uhr: Doha - Es kommt zum großen Showdown bei dieser Weltmeisterschaft: Deutschland kämpft am Donnerstagabend (20 Uhr) um das Achtelfinale, muss unbedingt gegen Costa Rica gewinnen - und braucht gleichzeitig Hilfe von Spanien. Die Konstellation ist zum Gruppenabschluss durchaus brisant. Hier fassen wir zusammen, wie Deutschland in die nächste Runde einzieht.

Thomas Müller und Niclas Füllkrug stellen sich vor dem entscheidenden Spiel den Fragen der Presse. Der Bayern-Star hatte den Bremer schon unmittelbar nach dem 1:1 gegen Spanien mit Lob überschattet. Wir begleiten die Medienrunde ab 10 Uhr hier im Live-Ticker. (akl)