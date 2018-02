DFB-Pokal-Auslosung: Bayern erschwischt schwieriges Los und muss auswärts ran

Bei der Losung am Sonntag haben sich spannende DFB-Pokal-Halbfinals ergeben. Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt müssen auswärts ran. Die Pokal-Auslosung bei uns im Ticker zum Nachlesen.

Event Heim - Gast Halbfinale 1 Bayer Leverkusen - FC Bayern Halbfinale 2 FC Schalke - Eintracht Frankfurt



18.19 Uhr: So, die Losung ist vorbei und wir verabschieden uns und wünschen noch einen ruhigen Abend.

18.14 Uhr: Alle Beteiligten sind zufrieden mit den Los-Ergebnissen. Freude herrscht auch darüber, dass die Bayern auswärts ran müssen. Fest steht: Beide Partien sind eines DFB-Pokal-Halbfinales würdig.

18.12 Uhr: Ein sehr interessantes Los. Weiter geht‘s mit Schalke, das zuhause gegen Eintracht Frankfurt spielen wird.

18.11 Uhr: ... gegen den FC Bayern!

18.10 Uhr Den Anfang macht Leverkusen! Bayer hat das Heimrecht.

18.09 Uhr: In wenigen Augenblicken beginnt die Losung.

18.08 Uhr: So, die Spannung steigt. Auch Olaf Thon, Weltmeister von 1990, kommt nochmal zu Wort. Er spricht über seine 34 Jahre zurückliegende Pokal-Erfahrung und über die Schalker Chancen, die Bayern zu ärgern. „Wir wünschen uns ein Heimspiel, am liebsten gegen Leverkusen“, meint er abschließend.

18.04 Uhr: Der Ziehungsleiter Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident) ist auch schon anwesend.

18.03 Uhr: Moderator Alexander Bommes begrüßt Torwart-Legende Andreas Köpke, der heute die Losfee macht. Wir sind gespannt, welche Begegnungen er ziehen wird.

18 Uhr: Los geht‘s! Die Sportschau im Dortmunder Fußballmuseum beginnt.

17.53 Uhr: In wenigen Minuten wird in der Sportschau gelost.

17.50 Uhr: Spannend wird natürlich sein, welche Mannschaften im Halbfinale Heimrecht genießen werden. Die beste Heimbilanz hat der FC Bayern, das ist keine große Überraschung. Bayer Leverkusen folgt in der Heimtabelle der Bundesliga auf Platz sieben, Schalke auf Platz neun. Die Eintracht steht lediglich auf Platz 14 - dafür ist die Truppe von Kovac auswärts extrem stark (Platz zwei hinter den Bayern).

17.43 Uhr: Aus Sicht des FC Bayern scheint tatsächlich jeder verbliebene Klub im Halbfinale eine ähnlich komplizierte Hürde darzustellen. Sowohl Schalke als auch Leverkusen haben sich in den vergangenen Duellen gegen den Rekordmeister gut angestellt. Doch auch die Frankfurter mit Trainer Niko Kovač scheint für die Bayern eine unangenehme Aufgabe zu sein, wollen sie doch um jeden Preis erneut ins Finale vordringen. Im letzten Aufeinandertreffen setzte es für die Hessen zuhause eine knappe 0:1-Niederlage.

17.23 Uhr: In einer guten halben Stunde geht es los mit der Auslosung der Halbfinal-Partien im DFB-Pokal! Die Loskugeln liegen bereits bereit.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker von der DFB-Pokal-Auslosung der Halbfinal-Partien! Mit dem FC Bayern München, FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt kämpfen gleich vier Bundesligisten um den Einzug ins Finale. Bei uns erfahren Sie, welche Begegnungen Losfee Andreas Köpke am Sonntag in der „Sportschau“ ziehen wird.

Vorbericht

Kann der FC Bayern auf seinem Weg ins Pokal-Finale noch aufgehalten werden? Mit Titelverteidiger Borussia Dortmund und RB Leipzig haben sich bereits zwei Hochkaräter aus dem Wettbewerb verabschiedet, beide hatten bekanntlich gegen die Roten das Nachsehen. Jüngstes Pokal-Opfer der Münchner war der tapfer kämpfende SC Paderborn, der im Viertelfinale mit 0:6 die Segel streichen musste.

Wer bei all der Dominanz der Bayern nun bereits abwinkt und glaubt, der Weg zum insgesamt 19. Pokal-Erfolg sei sowieso nur noch ein Spaziergang, der sollte einen genaueren Blick auf die verbliebenen Teilnehmer werfen. Denn mit Schalke 04, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt als potenzielle Halbfinal-Gegner herrscht durchaus Stolpergefahr für den deutschen Rekord-Pokalsieger.

Die Hessen mit Trainer Niko Kovac lösten ihre Aufgabe im Viertelfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän (3:0) und haben damit die Möglichkeit, zum zweiten Mal in Folge das Pokal-Finale zu erreichen. Vergangene Saison scheiterte die Eintracht mit 1:2 knapp am BVB. Schalke zeigte beim 1:0 gegen VfL Wolfsburg mehr Kampf als Glanz, doch scheinen die „Knappen“ diese Spielzeit unter Coach Domenico Tedesco allgemein gut aufgestellt zu sein. Die spektakulärste Partie zeigte jedoch die Werkself aus Leverkusen, die einen 0:2-Rückstand gegen Werder Bremen in der Verlängerung in ein 4:2 umwandelte und ebenfalls Ambitionen hegt, ins DFB-Pokal-Finale vorzustoßen.

DFB-Torwart-Trainer Adreas Köpke mimt am Sonntag ab 18 Uhr in der ARD-„Sportschau“ die Losfee - als Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth vorgesehen. Die zuerst gezogene Mannschaft einer jeden Begegnung hat Heimrecht - die Halbfinal-Partien werden am 17. und 18. April 2018 ausgetragen.

DFB-Pokal 2017/2018: So endete das Viertelfinale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 06.02.2018 18.30 Uhr SC Paderborn - FC Bayern München 0:6 (0:3) 06.02.2018 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen 4:2 n.V. 07.02.2018 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 3:0 (1:0) 07.02.2018 20.45 Uhr FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

kus