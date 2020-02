Klare Ansage nach Bayerns Krimi gegen Hoffenheim: „Darüber müssen wir sprechen“

Der FC Bayern steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim erlebt der Titelverteidiger ein Auf und Ab. Hier gibt es die Stimmen zur Partie.

München - In einem am Ende spektakulären Pokalduell mit 1899 Hoffenheim behauptet sich der FC Bayern letztlich mit 4:3 (3:1) und zieht ins Viertelfinale ein. Dabei dominierten Roten die Partie in der Allianz Arena zeitweise nach Belieben, machten sich beim Debüt von Wintereinkauf Alvaro Odriozola durch schlampige Abwehrarbeit das Leben jedoch selbst schwer.

Trotz der Treffer von Benjamin Hübner (12./(Eigentor), Thomas Müller (20.) und Robert Lewandowski (36., 80.) blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, weil nach Jerome Boatengs Eigentor der in derv Schlussphase eingewechselte Winterzugang Munas Dabbur zweimal einnetzte (82., 90.+2). Nach Schlusspfiff trauerten die Gäste der verschlafenen ersten Hälfte nach, die Bayern ordneten den Sieg realistisch ein. Die Stimmen zum Spiel.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über…

... die wilde Schlussphase: „Wir hatten die Chance von Zirkzee zum 5:1. Haben wir nicht gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr so nach vorne gespielt.“

... die Gründe für die schwache zweite Hälfte: „Mit der ersten Hälfte war ich zufrieden. Ab der 55. Minute hat man gemerkt, die Mannschaft lässt ein bisschen nach. Wenn du nicht mehr so Druck ausübst, ist Hoffenheim in der Lage, die Räume zu nutzen. Über die Art und Weise der zweiten Hälfte müssen wir sprechen. Das ist ein Weckruf für uns.“

Serge Gnabry (FC Bayern München) über…

... den Offensivwirbel der Mannschaft: „Offensiv macht es jedem von uns sehr viel Spaß, wir haben viele Chancen, schießen in jedem Spiel drei oder mehr Tore.“

... die Probleme in der zweiten Hälfte: „Wir hatten in der zweiten Hälfte viele einfache Ballverluste, haben nachgelassen. So fallen noch zwei Tore. Solche Unkonzentriertheiten passieren uns normal nicht. Da sind wir selbst schuld.“

... die Analyse der Fehler: „Klar muss man über die Fehler sprechen. Wir wissen, dass wir es anders hätten gestalten müssen.“

David Alaba (FC Bayern München) über…

... die zweite Hälfte: „Wir haben ganz einfach aufgehört, unser Spiel auf den Platz zu bringen, die nötigen Meter zu machen. Da hat Hoffenheim die Qualität, es nochmal spannend zu machen. Wir führen 4:1 und hören auf, unser Spiel zu spielen. Dann wird es gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim schwierig.“

... das anstehende Topspiel gegen RB Leipzig: „Es wird ein sehr intensives Spiel, Leipzig spielt sehr schnellen Fußball. Für uns gilt es, dagegenzuhalten.“

+ Erleichterung nach dem Einzug ins Viertelfinale: Die Profis des FC Bayern bedanken sich für die Unterstützung der Fans. © dpa / Matthias Balk

Alfred Schreuder (Trainer 1899 Hoffenheim) über…

... die erste Hälfte: „Wir wollten das Spiel gewinnen. In der ersten Hälfte war Bayern München sehr stark, wir waren nicht richtig im Spiel.“

... die Leistungssteigerung nach der Pause: „In der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, wie gut wir sind. Es ist ärgerlich, dass wir so einfache Tore bekommen. Ich bin zufrieden mit der Leistung der zweiten Hälfte, aber nicht mit dem Ergebnis. Wir haben gesehen, dass wir mehr haben als elf Stammspieler.“

Steven Zuber (TSG Hoffenheim) über…

... die Niederlage: „Es ist bitter, wenn man in München drei Tore schießt und verliert. Wir haben uns tapfer geschlagen.“

... den enttäuschenden ersten Durchgang: „In der ersten Hälfte waren wir ganz, ganz klar die schwächere Mannschaft. Da hat uns noch der Mut gefehlt. Die haben sehr gut gepresst. Aus dem Mut am Ende können wir etwas Positives ziehen.“

Philipp Pentke (TSG Hoffenheim): über…

... die starke Leistung nach der Pause: „Die Mannschaft hat in der zweiten Hälfte einen Super-Auftritt gemacht. Wir sind da ein bisschen mutiger gewesen und zu Chancen gekommen. Wir wissen, welche Qualität wir haben.“

Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) über…

... die Aufholjagd: „In der zweiten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir können das 3:4 noch früher machen. In der zweiten Hälfte haben wir das richtige Gesicht gezeigt.“

... die Gründe für die Niederlage: „Das haben wir in der ersten Hälfte vermissen lassen. Wir haben in fünf Minuten zwei Tore kassiert, das hat uns das Genick gebrochen.“

