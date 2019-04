DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Kommt es zum Nord-Derby? Wer erwischt die Bayern?

Die letzte Auslosung dieser Saison steht an. Es geht um die Halbfinalpartien im DFB-Pokal. Als Losfee fungiert am Sonntagabend ab 18 Uhr Nationalspielerin Lena Gößling. Wir berichten im Live-Ticker.

Am Sonntagabend werden im Rahmen der „ARD“-Sportschau (ab 18 Uhr) die Halbfinalpartien im DFB-Pokal ausgelost.

Im Topf befinden sich Rekordsieger FC Bayern München, Halbfinal-Debütant RB Leipzig sowie die Nordklubs Werder Bremen und Hamburger SV.

Losfee ist am Sonntag Nationalspielerin Lena Gößling.

17.35 Uhr: Werder Bremen tritt erst um 18 Uhr - also zum Zeitpunkt der Auslosung bei Borussia Mönchengladbach an, für den Hamburger SV geht es erst am Montagabend im Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wieder um Punkte.

17.30 Uhr: In rund einer halben Stunde schreitet Lena Gößling zur Tat und lost die Halbfinalpaarungen aus. Zwei der vier im Wettbewerb verbliebenen Teams waren an diesem Wochenende schon im Einsatz - und das überaus erfolgreich: RB Leipzig siegte in Leverkusen mit 4:2, Der FC Bayern eroberte mit dem 5:0 über Dortmund die Tabellenführung zurück.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Halbfinalpartien im DFB-Pokal. Noch eine Hürde bis zum Finale in Berlin - wer bekommt Rekordpokalsieger FC Bayern München zugelost? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Lena Gößling zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale.

DFB-Pokal-Auslosung: Noch drei Bundesligisten und der Hamburger SV im Rennen

Das spektakulärste Viertelfinale war ausgerechnet die Begegnung, die schon vor dem Anpfiff entschieden zu sein schien. Nach einer wahren Achterbahnfahrt rang der FC Bayern, mit 18 Titeln Rekordsieger, den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 5:4 nieder. Damit setzten sich die wenig souveränen Auftritte der Münchner in dem Wettbewerb fort. Auch gegen die Regionalligisten SV Drochtersen/Assel und SV Rödinghausen sowie bei Hertha BSC gelangen Siege mit jeweils einem Tor Unterschied.

Richtig strecken musste sich in der Runde der besten acht Teams auch RB Leipzig, das sich im hochdramatischen Duell gegen Augsburg erst mit einem Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung mit 2:1 den Einzug ins Halbfinale sichern konnte. Zumindest vom Ergebnis her weniger Probleme hatten der Hamburger SV, der das Zweitliga-Duell beim SC Paderborn mit 2:0 gewann, und Werder Bremen. Die Grün-Weißen setzten ihren Siegeszug der vergangenen Wochen mit einem 2:0 bei Schalke 04 fort.

DFB-Pokal-Auslosung: RB Leipzig könnte als 26. Klub Pokalsieger werden

Während Leipzig im zehnten Jahr seines Bestehens erstmals ins Halbfinale des Pokals vorgedrungen ist, peilen die Bremer ihren siebten Titel an. Nur der FC Bayern war erfolgreicher. Der HSV triumphierte bislang dreimal. Die Sachsen wären bei einem Erfolg der 26. Klub, der den Pott stemmen dürfte - und der zweite aus der Stadt Leipzig: Der VfB gewann den Vorgänger-Wettbewerb Tschammerpokal 1936.

DFB-Pokal 2018/2019: Der Weg der vier Klubs ins Halbfinale

Runde Gegner vom FC Bayern Gegner von RB Leipzig Gegner von Werder Bremen Gegner vom Hamburger SV 1. Runde 1:0 bei der SV Drochtersen/Assel (Regionalliga Nord) 3:1 bei Viktoria Köln (Regionalliga West) 6:1 bei Wormatia Worms (Regionalliga Südwest) 5:3 bei TuS Erndtebrück (Oberliga Westfalen) 2. Runde 2:1 beim SV Rödinghausen (Regionalliga West) 2:0 gegen 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 5:1 bei Weiche Flensburg (Regionalliga Nord) 3:0 beim SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) Achtelfinale 3:2 n.V. bei Hertha BSC (Bundesliga) 1:0 gegen VfL Wolfsburg (Bundesliga) 7:5 n.E. bei Borussia Dortmund (Bundesliga) 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg (Bundesliga) Viertelfinale 5:4 gegen den 1. FC Heidenheim (2. Liga) 2:1 n.V. beim FC Augsburg (Bundesliga) 2:0 bei Schalke 04 (Bundesliga) 2:0 beim SC Paderborn (2. Liga)

