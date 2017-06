Ticker: Wer empfängt die Top-Teams der Bundesliga im DFB-Pokal?

Welche Amateurvereine dürfen sich über ein Spiel gegen den FC Bayern oder Borussia Dortmund freuen? Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals wird es zeigen. Wir begleiten die Ziehung im Live-Ticker.

<<<TICKER AKTUALISIEREN>>>

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals! Insgesamt haben sich auch für die kommende Saison 64 Mannschaften für den Wettbewerb qualifiziert. In der ersten Runde reisen die Erst- und Zweitligisten zu den den besten Teams aus der 3. Liga sowie den Amateurvereinen aus den unteren Spielklassen. Dabei scheiterte schon so mancher Favorit an der vermeintlich leichten Aufgabe! Zu welchen Clubs fahren die Bundesligisten wie der deutsche Meister FC Bayern und Pokalsieger Dortmund, diesmal? Hier im Live-Ticker erfahren Sie es, wenn ab 18 Uhr die Paarungen gezogen werden!

1. Runde des DFB-Pokals: So funktioniert die Auslosung

Die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga sind automatische im Pokal gesetzt, ebenso der Meister, Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der 3. Liga. Daneben haben insgesamt 24 Amateurvereine die Chance, sich für den Wettbewerb zu qualifizieren. In der Theorie kann dies sogar einem Kreisligisten gelingen - wenn er den Pokalwettbewerb seines Landesverbandes gewinnt. Im nächsten Jahr sind die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Landesliga (7. Liga) klassentiefster Teilnehmer.

In der ersten Runde werden die teilnehmenden Teams auf zwei Lostöpfe verteilt. In den einen Topf kommen die Erst- und Zweitligavereine (ohne die vier letzten Mannschaften aus der 2. Liga), in den anderen die Amateurvereine. Es wird je ein Los aus jedem Topf gezogen, zuerst aus dem der Amateure, dann aus dem der Profis. Die Amateurmannschaften haben in der ersten Runde also Heimrecht und können mit einer attraktiven Paarung einiges an Geld einnehmen. Ist der Profi-Topf leer, wird aus dem Amateur-Topf weiter gezogen.

Außerdem zeigt die Historie, dass Profimannschaften durchaus in der ersten Pokal-Runde ausscheiden können. Im vergangenen Jahr erwischte es zum Beispiel Werder Bremen: Der Bundesligist scheiterte damals an den Sportfreunden Lotte aus der 3. Liga.

DFB-Präsident Reinhard Grindel wird die Begegnungen auslosen, die dann vom 11. bis 14. August ausgetragen werden. In diesem Jahr führt der DFB dabei ein neues Format ein und bindet die Auslosung in die ARD-Sportschau am Sonntagabend ein. TV-Text noch einbauen, wenn er raus ist: Auf tz.de* erfahren Sie, wie Sie die Auslosung des DFB-Pokals live im TV und Live-Stream sehen können.

1. Runde des DFB-Pokals: In welchem Topf liegt der TSV 1860 München?

Als Tabellensechzehnter der 2. Liga landet der TSV 1860 automatisch im Amateurtopf, damit droht den Münchnern also ein schweres Los in er ersten Runde. Theoretisch ist sogar ein Derby gegen den FC Bayern möglich. Das anhaltende Chaos im Verein und der Absturz in die Regionalliga wirken sich dabei nicht auf den Startplatz im Pokal aus.

1. Runde des DFB-Pokals: Diese Vereine sind dabei

Amateur-Topf

Verein Liga (Saison 2016/17) bzw. Landesverband DSC Arminia Bielefeld 2. Bundesliga TSV 1860 München 2. Bundesliga MSV Duisburg 3. Liga SSV Jahn Regensburg 3. Liga FC Nöttingen Landesverband Baden BFC Dynamo Landesverband Berlin Leher TS Landesverband Bremen SV Wehen Wiesbaden Landesverband Hessen Bonner SC Landesverband Mittelrhein VfL Osnabrück Landesverband Niedersachsen SpVgg Unterhaching Landesverband Bayern 1. FC Saarbrücken Landesverband Saarland VfB Germania Halberstadt Landesverband Sachsen-Anhalt FC Rielasinger-Arlen Landesverband Südbaden FC Rot-Weiss Erfurt Landesverband Thüringen Sportfreunde Dorfmerkingen Landesverband Württemberg Würzburger Kickers 2. Bundesliga Karlsruher SC 2. Bundesliga Holstein Kiel 3. Liga 1. FC Magdeburg 3. Liga 1. FC Schweinfurt 05 Landesverband Bayern FC Energie Cottbus Landesverband Brandenburg FC Eintracht Norderstedt Landesverband Hamburg FC Hansa Rostock Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Rot-Weiss Essen Landesverband Niederrhein Lüneburger SK Hansa Landesverband Niedersachsen TuS Koblenz Landesverband Rheinland Chemnitzer FC Landesverband Sachsen SV Eichede Landesverband Schleswig-Holstein SV Morlautern Landesverband Südwest SC Paderborn Landesverband Westfahlen TuS Erndtebrück Landesverband Westfahlen

Profi-Topf

Verein Liga (Saison 2016/17) FC Bayern München 1. Bundesliga RB Leipzig 1. Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 1. Bundesliga Borussia Dortmund 1. Bundesliga 1. FC Köln 1. Bundesliga Herta BSC Berlin 1. Bundesliga SC Freiburg 1. Bundesliga Werder Bremen 1. Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga FC Schalke 04 1. Bundesliga Eintracht Frankfurt 1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 1. Bundesliga FC Augsburg 1. Bundesliga Hamburger SV 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 1. Bundesliga VfL Wolfsburg 1. Bundesliga FC Ingolstadt 1. Bundesliga SV Darmstadt 98 1. Bundesliga VfB Stuttgart 2. Bundesliga Hannover 96 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin 2. Bundesliga Dynamo Dresden 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim 2. Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga VfL Bochum 2. Bundesliga SV Sandhausen 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga FC Erzgebirge Aue 2. Bundesliga

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sr