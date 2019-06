U21-EM: Der Ball rollt! DFB-Bubis gegen Jovic und die Serben

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss am Donnerstagabend gegen Serbien ran. Wir versorgen Sie mit allen Infos rund um das Match im Live-Ticker.

Deutschland - Serbien 0:0

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - M. Eggestein- Dahoud, Neuhaus - Richter, Waldschmidt, Öztunali Serbien: Radunovic - Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac . Radic - Pantic, Lukic - Zivkovic, Jovic, Radonjic Tore: - Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

7.: Erstmals treffen Tah und Jovic im direkten Duell aufeinander. Klarer Punktsieg für den deutschen U21-Kapitän, Abstoß für das DFB-Team.

5.: Das DFB-Team versucht sich hier mit schnellem Kurzpassspiel in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren. Der finale Pass klappt noch nicht, aber der Auftritt hier wirkt schon deutliche forscher als gegen die Dänen vor drei Tagen.

3.: Auf der anderen Seite taucht Marco Richter im Serben-Strafraum auf, wird aber gut verteidigt. Den Konter spielen Jovic und Co. allerdings unsauber aus.

2.: Erste gute Aktion der Serben! Bogosavac marschiert mit viel Tempo über links in den Strafraum und wird schön in Szene gesetzt, doch seine scharfe Hereingabe ist für die serbischen Angreifer zu hoch.

1.: Und los geht‘s! Schiedsrichter Istvan Kovacs aus Rumänien pfeift die Partie an.

20.54 Uhr: So, die Mannschaften kommen aufs Feld. Gleich gibt‘s die Hymnen hier im Stadion Nereo Rocco, das übrigens fest in serbischer Hand ist.

20.44 Uhr: „Wir haben Räume in unserem Offensivspiel erkannt. Flo ist ein Spieler, der dieser Räume erahnt. Daher haben wir ihn heute gebracht“, erklärt Trainer Stefan Kunz, warum er sich heute für den Gladbacher entschieden hat.

Auf die Frage, wie Kapitän Jonathan Tah den zukünftigen Real-Star Luka Jovic stoppen will, antwortete Kunz: „Das wird er ihnen gleich zeigen...“

20.37 Uhr: Bereits um 18.30 Uhr bestritten Dänemark und Österreich ihr zweites Gruppenspiel. Dabei gewannen die Skandinavier mit 3:1 (1:0) und holte nach der Auftaktpleite gegen die DFB-Jungs ihre ersten Dreier.

Joakim Maehle mit einem Doppelpack (33, 77.) und Andreas Olson (90.+2) erzielten die Tore für die Dänen. Philipp Lienhart vom SC Freiburg hatte für die Österreicher zwischenzeitlich ausgeglichen.

In der 73. Minute scheiterte Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner mit einem Strafstoß am dänischen Keeper.

Mit einem Sieg gegen Serbien würden die DFB-Jungs bereist mit einem Bein im Halbfinale stehen. Also Daumen drücken!

20.33 Uhr: Vor wenigen Minuten ist die Kunz-Elf in Tirest zum Aufwärmen auf den Rasen gekommen. In knapp einer halben Stunde geht‘s los.

19.52 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Trainer Stefan Kunz nimmt im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark eine Änderung vor. Für Arne Maier (Hertha BSC) kommt Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) ins Team.

Dieser Wechsel hatte sich abgezeichnet. Der lange verletzte Maier musste schon zur Pause im Dänemark-Spiel raus. Auch damals ersetzte ihn Neuhaus.

17.03 Uhr: In vier Stunden ist Anpfiff. Unsere DFB-Jungs waren heute Vormittag schon beim Anschwitzen. Die Stimmung bei den Youngstern scheint auf jeden Fall gut zu sein. Klar, nach solch einem Auftaktsieg.

Heute gilt es dann aber nachzulegen, wenn man im etwas komplizierten Gruppenmodus ins Halbfinale kommen will. Denn nur die drei Gruppenersten kommen definitiv weiter. Dazu qualifiziert sich noch der beste Gruppenzweite für die Semifinals.

München - Im Stadion Nereo Rocco in Triest erwarten die deutschen U21-Kicker die Serben. Überraschenderweise verlor der zweite Vorrundengegner der DFB-Jungs ihren Eröffnungskick bei der Europameisterschaft gegen Österreich mit 0:2.

Die Null vorne bedeutet auch, dass Superstar Luka Jovic, ab 1. Juli bei Real Madrid*, kein Tor geschossen hat. Dahingegen überzeugte auf deutscher Seite im ersten Match gegen Dänemark (3:1) ein junger Mann namens Marco Richter. Der Deutsche gilt als große Hoffnungsträger beim FC Augsburg, konnte dies in der Bundesliga aber nur im Saisonendspurt unter Beweis stellen.

Nichtsdestotrotz ist das Team von Trainer Stefan Kuntz mit hochklassigen Spielern gespickt. A-Nationalspieler wie Jonathan Tah und Lukas Klostermann sind nach den Länderspielen gegen Weißrussland und Estland zur U21 gereist. In der Startaufstellung stehen nur Akteure, die jeder Bundesliga-Laie schon in der Sportschau kennengelernt hat. Heißt auch: Die DFB-Elf gilt als Favorit. Serbien muss gewinnen, um überhaupt noch unter die ersten Zwei in der Gruppe zu kommen.

