Deutschlands Kader für die U21-EM: Etliche prominente Namen fehlen

Von: Alexander Kaindl

Teilen

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo (M.) muss auf zwei Topspieler verzichten: Karim Adeyemi (l.) und Jonathan Burkardt werden die EM verpassen. © Beautiful Sports / ActionPictures / pmk / Imago

Deutschland hofft bei der U21-EM auf den dritten Titel in Folge. Am Freitag stellt Bundestrainer Antonio Di Salvo den Kader vor.

Frankfurt – Die Mission Titelverteidigung beginnt! Am Freitag gibt Bundestrainer Antonio Di Salvo Deutschlands Kader für die anstehende U21-Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli) in Georgien und Rumänien bekannt.

U21-EM Austragungsländer: Georgien und Rumänien Termin: 21. Juni bis 8. Juli Deutsche Gruppengegner: Israel, Tschechien, England

Deutscher Kader bei der U21-Europameisterschaft: Mit Moukoko, ohne Burkardt

Die großen Fragen vorab: Wer ist dabei? Wer fehlt? Nach kicker-Informationen wird Youssoufa Moukoko zum 26-Mann-Aufgebot zählen, das Di Salvo am Freitag vorstellt. Aus selbigem wird er bis zum 14. Juni noch drei Spieler streichen müssen, um dann mit seinem endgültigen Kader das EM-Lager zu beziehen. Ab 10. Juni bereitet sich der dreimalige Europameister (2009, 2019, 2021) in Prad in Südtirol auf das Turnier vor. Wird dort der Grundstein für den Titel-Hattrick gelegt?

Die DFB-Auswahl zählt alleine schon wegen der Erfolge bei den beiden vergangenen Europameisterschaften zum Favoritenkreis. Di Salvo wird bei seiner Kader-Bekanntgabe am Freitag aber auf einige prominente Namen verzichten müssen. Kapitän Jonathan Burkardt wird definitiv fehlen. Der Mainzer verpasste schon große Teile der Bundesliga-Saison, wegen eines Knochenmarködems im Knie fällt der Stürmer bereits seit mehr als sechs Monaten aus. Nun wurde er erneut am Knie operiert und muss für weitere vier Monate passen.

Peter, Walter, Cedric: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars bei der WM 2022 Fotostrecke ansehen

Deutschlands Kader für die U21-EM: Etliche prominente Namen fehlen

Darüber hinaus hat sich Premier-League-Verteidiger Armel Bella-Kotchap (Southampton) im Saisonendspurt eine Muskelverletzung zugezogen. Auch Karim Adeyemi wäre noch für die U21 infrage gekommen, obwohl er wegen seiner teils überragenden Leistungen beim BVB wohl eher schon für Hansi Flicks A-Kader ein Thema gewesen wäre. Er muss – ebenfalls wegen muskulärer Probleme – aber passen.

HSV-Verteidiger Noah Katterbach (Kreuzbandriss) fehlt ohnehin, mit Felix Nmecha (Sprunggelenksprobleme) könnte es noch einen weiteren prominenten Ausfall für die deutsche U21 geben. Die Liste möglicher Absagen ist also lang – und trotzdem dürfte Di Salvo noch genügend Alternativen zur Verfügung haben.

Im Video: Deutschlands U21-Fußballer sind Europameister

Netz, Martel, Krauß, Knauff und Co.: Viel Bundesliga-Erfahrung für die deutsche U21

Malick Thiaw (AC Mailand) hat eine starke Saison in der Serie A hinter sich, Freiburgs Kenneth Schmidt durfte zuletzt Bundesliga-Luft schnuppern. Und mit Teamkollege Noah Atubolu steht die künftige Nummer Eins der Breisgauer und eines der größten deutschen Torwart-Talente seit Jahren zwischen den DFB-Pfosten.

Darüber hinaus gibt es mit Luca Netz (Gladbach) Eric Martel (Köln), Tom Krauß (Schalke) und Ansgar Knauff (Frankfurt) genügend weitere Spieler, die schon einiges an Erfahrung gesammelt haben. Auch Josha Vagnoman, der aktuell noch mit dem VfB Stuttgart gegen den HSV um den Bundesliga-Verbleib kämpft, zählt nach kicker-Infos zum DFB-Aufgebot. Deutschland startet am 22. Juni gegen Israel ins Turnier. In der Gruppe C geht es am 25. Juni außerdem gegen Tschechien und am 28. Juni gegen England. (akl)