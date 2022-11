Deutschland gegen Japan jetzt im Live-Ticker: DFB-Elf früh im Glück

Von: Alexander Kaindl

Rund 10.000 deutsche Fans unterstützen das DFB-Team gegen Japan. © Matthias Koch / Imago

Deutschland spielt heute im ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan. Wir begleiten die Partie ab 14 Uhr hier in unserem Live-Ticker.

12. Minute: Deutschland erholt sich gut vom Abseits-Tor, spielt mutig nach vorne. Immer wieder wird Jamal Musiala gesucht.

Deutschland - Japan 0:0 (-:-)

Aufstellung Deutschland: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz. Aufstellung Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo - Endo, Tanaka - J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda Tore:

8. Minute: Tor für Japan! Aber Abseits. Maeda stand klar in der verbotenen Zone. Nach dem Ballverlust von Ilkay Gündogan im Mittelfeld ging es schnell Richtung deutsches Tor. Puh! Durchatmen! Da hat man gesehen, welche Qualität die Japaner im Umschaltspiel haben.

7. Minute: Die Mannschaften tasten sich ab, Deutschland steht hinten stabil. Nach vorne gab es noch keine zwingenden Akzente.

2. Minute: Erster deutscher Vorstoß, aber Serge Gnabry wird im letzten Moment gestoppt.

Anstoß: Die Kugel rollt!

Deutschland gegen Japan jetzt im Live-Ticker: Mannschaftsfoto-Aufreger vor Anpfiff

13.58 Uhr: Mannschaftsfoto der Deutschen - und alle Spieler halten sich mit der Hand den Mund zu! Damit wollen sie wohl sagen, dass sie nicht über die Missstände in Katar sprechen dürfen und von der FIFA regelrecht mundtot gemacht werden.

Die deutsche Nationalelf setzte vor dem Spiel gegen Japan ein Zeichen. © Javier garcia/imago

13.55 Uhr: Die Hymnen laufen. Die deutschen und japanischen Spieler tragen weiße Trainingsanzüge mit Strichen, die in Regenbogenfarben gehalten sind. Ist das das Mini-Zeichen, das man nach der „One Love“-Debatte setzen wollten?

13.52 Uhr: Jetzt wird‘s ernst für Deutschland! Die Mannschaften machen sich bereit und kommen gleich auf den Platz.

13.50 Uhr: Der Countdown läuft. Was gibt es zum deutschen Team sonst noch zu wissen? DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Hansi Flick haben sich vorab geäußert.

13.42 Uhr: Im Studio sprechen die Experten Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira über ein mögliches Mittel zum Erfolg: Standardsituationen. Schließlich sind die Japaner gerade in Kopfballduellen zu packen. Die DFB-Elf hat mit Mads Buttgereit extra einen Standard-Experten im Trainerteam. Wird das der Schlüssel zum Erfolg?

Deutschland mit kleinem Zeichen gegen Japan

13.23 Uhr: In einer guten halben Stunde geht es endlich los! Die deutschen Spieler sind schon auf dem Platz und wärmen sich auf. Hansi Flick ist nun am ARD-Mikrofon, sagt: „Die Jungs beschäftigen sich natürlich mit dem Thema. Aber jetzt ist der Fokus absolut auf dem Fußball.“ Ob es anstatt der „One Love“-Binde ein Zeichen der Mannschaft geben wird? „Schauen wir mal“, erklärt der Bundestrainer und zuckt vielsagend mit den Schultern. Beim Warmup sah man die deutsche Mannschaft bereits mit bunten Adidas-Streifen auf den weißen Shirts.

13.05 Uhr: Auch die japanische Aufstellung ist nun da. Fünf Deutschland-Legionäre sind in der Startelf: Yoshida, Itakura, Endo, Tanaka und Kamada.

12.46 Uhr: Hansi Flick entscheidet sich in seiner Startelf also für Niklas Süle als Rechtsverteidiger. Innen verteidigen Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger, David Raum kommt über links. Auf der Sechs startet wie erwartet Ilkay Gündogan neben Joshua Kimmich.

Vorne sollen dann Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala und Kai Havertz wirbeln.

Deutschland gegen Japan heute live: Flick-Aufstellung ist da

12.42 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da! Die WM-Mission wird wie folgt gestartet: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz.

12.36 Uhr: Während sich die deutsche Mannschaft langsam für das Gruppenspiel gegen Japan bereit macht, kämpft Kroatien aktuell noch um den ersten Sieg bei dieser WM. Nach 80 Minuten steht es im Duell mit Marokko aber noch 0:0. Bitter aus Sicht der Afrikaner - und auch aus der des FC Bayern: Außenverteidiger Noussair Mazraoui musste verletzt vom Platz getragen werden.

Für den deutschen Rekordmeister läuft es alles andere als gut, schließlich hat sich mit Lucas Hernandez schon ein anderer Verteidiger schwer verletzt.

Deutschland trotz „One Love“-Verbot mit Zeichen gegen Japan? „Wir werden sehen“

Update vom 23. November, 12.26 Uhr: Keine „One Love“-Binde. Aber trotzdem ein Zeichen? Eine deutsche Reaktion rund um das erste WM-Spiel gegen Japan scheint möglich zu sein. „Wir werden sehen. Das hat die Spieler sehr beschäftigt“, sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff wenige Stunden vor dem Anpfiff in der ARD und vermied dabei auf Nachfrage ein Dementi zu möglichen Aktionen.

Update vom 23. November, 11.43 Uhr: In rund zwei Stunden geht es hier los. Am Dienstagabend hat sich auch Thomas Müller noch zur „One Love“-Debatte geäußert. Die Diskussion um die Kapitänsbinde sorgte zuletzt für viele Schlagzeilen.

Deutschland startet heute gegen Japan in die WM 2022

Erstmeldung vom 23. November, 11.16 Uhr: Ar-Rayyan - Es geht los! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Mittwochnachmittag endlich in die WM 2022. Vorab war viel und lange diskutiert worden. Jetzt liegt der Fokus auf dem Fußball.

Deutschland muss in der Gruppe E zum Auftakt gegen Japan ran. Der vierfache Asienmeister ist ein starker Gegner, gespickt mit Bundesliga-Qualität: Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito, Wataru Endo (beide VfB Stuttgart), Maya Yoshida (Schalke 04), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (SC Freiburg) und Takuma Asano (VfL Bochum) sind im Kader der Blue Samurai.

Deutschland gegen Japan heute im Live-Ticker: Nach „One Love“-Eklat geht es endlich um Fußball

Hansi Flick outete sich in der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel der Gruppe E „als Fan des japanischen Fußballs“. Der Bundestrainer erklärte weiter: „Die Spieler sind taktisch wie technisch sehr gut ausgebildet. Es ist eine sehr große Aufgabe, die auf uns wartet.“

Auf wen setzt Flick zum Auftakt der viel diskutierten WM, bei der zuletzt vor allem der Wirbel um die „One Love“-Binde im Mittelpunkt stand? Schon am Mittwochvormittag gab es Aufregung um die deutsche Aufstellung gegen Japan.

Deutschland gegen Japan heute im Live-Ticker: Flick sprengt wohl den Bayern-Block in der Aufstellung

Bild-Reporter Christian Falk berichtete aus Katar, dass es eine Überraschung auf der Doppelsechs geben könnte. „Es ist ein sehr, sehr enges Rennen“, meinte der Experte wenige Stunden vor dem Anpfiff im Khalifa International Stadium.

„Ganz komplett sicher sind wir uns auch noch nicht. Aber wir haben aus der Mannschaft gehört, man geht momentan davon aus, dass Gündogan spielen wird. Goretzka war zuletzt ein bisschen angeschlagen.“

Deutschland gegen Japan heute live: Sané fehlt, Gündogan wohl in der Startelf

Leon Goretzka hatte beim Testspiel im Oman eine leichte Blessur davongetragen. Flick könnte so den Bankplatz des Bayern-Stars rechtfertigen und City-Star Ilkay Gündogan das Vertrauen schenken, wie Falk weiter ausführt. Somit würde er einen ersten internen Zoff vermeiden. Klar ist: Leroy Sané wird mit leichten Kniebeschwerden ausfallen.

Wer auch immer am Ende in der Startelf steht: Wir begleiten den deutschen Auftritt hier in unserem Live-Ticker. Auch die Kollegen von Merkur.de berichten live über die Partie, auch von fr.de gibt es einen Live-Ticker. (akl)