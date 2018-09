Live-Ticker: Deutschland empfängt Weltmeister Frankreich zum Start der Nations League

Deutschland gegen Frankreich, so lautet das Topspiel zum Auftakt der UEFA Nations League. Das Duell des ehemaligen und des amtierenden Weltmeister in München gibt es hier im Live-Ticker.

Deutschland gegen Frankreich -:- (Do, 20.45 Uhr), in München

Deutschland: --- Frankreich: --- Tore: --- Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich im Rahmen der neuen UEFA Nations League! Das Duell zwischen dem alten und dem neuen Weltmeister in der Allianz Arena in München, die mit 67.485 Zuschauer ausverkauft ist, ist der erste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel von Russland. Ausgerechnet zu dieser Partie reist der neue Champion an - ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, muss wohl jeder selbst entscheiden.

Insgesamt hat Joachim Löw für das Spiel gegen Frankreich 23 Akteure berufen, davon sieben Weltmeister von 2014 und drei Neulinge. Vom WM-Kader 2018 sind noch insgesamt 17 Akteure dabei. Kurzfristig wurde Jonas Hector aus dem Kader gestrichen, dem Mann vom 1. FC Köln wurde eine Erholungspause eingeräumt. Den gesamten Kader für das Spiel in München gibt es hier auf tz.de* in der Übersicht.

Deutschland gegen Frankreich - das ist zum Auftakt der neuen UEFA Nations League (Modus & Regeln - tz.de* erklärt den neuen Cup) das absolute Topspiel. Das DFB-Team konnte von den bisher 28 Duellen mit der Équipe Tricolore lediglich neun gewinnen, verlor aber 13 (45:47 Tore). Die letzte Partie am 14. November 2017 in Köln endete 2:2, davor hatte die DFB-Auswahl bei der EM 2016 in Marseille im Halbfinale 0:2 gegen Les Bleus verloren. Der letzte deutsche Erfolg über Frankreich war der 1:0-Sieg im WM-Viertelfinale am 04.07.2014. Der letzte Heimsieg Deutschlands gegen den Weltmeister datiert vom 12.08.1987, damals siegte die Mannschaft mit 2:1 in Berlin.

