Kommt so die EM-Lust? Fünf Zweier fürs DFB-Team beim Sieg über Frankreich

Von: Florian Schimak

Deutschland traf im ersten Spiel nach Hansi Flick auf Frankreich. Offensichtlich war die Trennung vom Bundestrainer goldrichtig. Die Einzelkritik.

Dortmund/München – War das etwa der Turnaround für eine erfolgreichen EM 2024?

Das DFB-Team lieferte im Spiel eins nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick gegen Frankreich die beste Vorstellung des Länderspieljahres ab. Gut eingestellt von Interimslösung Rudi Völler, sorgte Routinier Thomas Müller direkt in der 4. Minute für die frühe 1:0-Führung. Die hatte auch bis zur Pause bestand.

Im zweiten Abschnitt verteidigte die DFB-Elf dann clever und zeigte etwas, was sie in der Ära Flick nie abrufen konnte. Defensive Stärke. Bis auf ein paar Weitschüsse der Franzose, kam der Vize-Weltmeister zu keinen Chancen.

In der 87. Minute erzielte dann Leroy Sané nach feiner Vorarbeit von Kai Havertz das 2:0, ehe der Bayern-Star in der 90. Minute einen Elfmeter verursachte, den Antoine Griezmann zum Endstand von 2:1 verwandelte.

Der Auftritt des DFB-Teams gegen Frankreich in der Einzelkritik.

Thomas Müller (l.) erzielte das frühe 1:0 für Deutschland gegen Frankreich. © IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Marc-Andre ter Stegen

Der Barca-Keeper musste im ersten Durchgang nur nach einer Ecke einmal eingreifen, was für die deutsche Defensive sprach. War dann in der 57. Minute gegen die Peitsche von Tchouameni zur Stelle. Hielt auch gegen Griezmann stark (83.). Beim Strafstoß von Griezmann machtlos. Note 2

Jonathan Tah

Agierte als gelernter Innenverteidiger auf der ungewohnten rechten Abwehrseite. Machte es dort aber deutlich besser als Schlotterbeck gegen Japan. Im Spiel nach vorne zwar kaum zu sehen, aber das war an diesem Abend auch nicht seine Aufgabe. Defensiv ließ er auf seiner Seite gar nichts zu. Leitete das 2:0 dann noch mit ein. Note 2

Niklas Süle

Souveräne Vorstellung in der Abwehr, war aber auch deutlich weniger gefordert als Nebenmann Rüdiger. Dennoch ein ordentlicher Auftritt. Note 3

Antonio Rüdiger

Einen kurzen Wackler in der Anfangsphase gegen Kolo Muani, wo er deutliche Geschwindigkeitsnachteile hatte. Wirkte anfangs im ersten Durchgang auch in der Luft nicht immer wach, steigerte sich dann aber. Kochte kurz vor der Pause Kolo Muani dann überragend ab. Im zweiten Durchgang dann sehr konzentriert. Note 3

Benjamin Henrichs

Ganz starker Auftritt des Leipzigers, der seine gute Form aus der Bundesliga offenbar konservieren konnte. Defensiv aufmerksam, offensiv gefährlich. Bereitete das 1:0 von Müller vor. Sorgte auch in der zweiten Hälfte für die erste gefährliche Offensivaktion. Ein Auftritt, der als fette Visitenkarte gewertet werden darf. Note 2 (ab 78. Robin Gosens, o.B.)

Emre Can

Wieder zu viele Fehlpässe in seinem Spiel. Haute sich aber mit allem, was er hatte in jeden Zweikampf. Sinnbildlich seine Grätsche kurz vor der Pause gegen Coman, die vom Dortmunder Publikum frenetisch gefeiert wurde. Note 3

Ilkay Gündogan

Musste angeschlagen nach 25 Minuten raus. Ohne Bewertung (ab 25. Pascal Groß: Der Spätberufene hatte anfangs so seine Probleme. Erste auffällige Aktion war ein schwer zu erreichender Flugball für Henrichs, holte sich nach einem taktischen Foul nach eigenen Ballverlust Gelb. Nach der Pause dann aber voll im Spiel und agiert so, als hätte er schon 50 Länderspiele. Note 3)

Leroy Sané

Der Bayern-Star war nicht so auffällig wie gegen Japan, kam nicht so häufig in die Eins-gegen-eins-Duelle. Hatte zunächst keine große Offensivaktion, sorgte mit dem 2:0 dann aber für die Entscheidung. Unnötig: Sein Foul kurz vor Schluss, der zum Strafstoß führt. Note 3

Florian Witz

Ständiger Unruheherd, konnte sich aber zu selten bei den entscheidenden Aktionen durchsetzen. Ließ aber sein großes Talent ab und ab aufblitzen. Verpasste in der 67. Minute völlig freistehend das 2:0. War aber ein belebendes Element im DFB-Spiel. Note 2 (ab 78. Jonas Hofmann)

Serge Gnabry

Deutlich verbessert als gegen Japan. Hatte kurz nach dem 1:0 einen guten Abschluss und die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Ließ nach starkem Beginn dann aber nach, stellte sich aber mit Defensivarbeit in den Dienst der Mannschaft. Note 3 (ab 64. Julian Brandt, o.B.)

Thomas Müller

Er kam. Er sah. Er traf. Klassischer Müller, als er in der 4. Minute halbhoch angeschossen wurde und dabei die so wichtige frühe Führung erzielt. Ihm gelang nicht alles, aber war als Anführer ganz wichtig für die DFB-Elf. Note 2 (ab 64. Kai Havertz, o.B.)

