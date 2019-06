Live-Ticker: Deutschland mit Schützenfest - Jetzt darf jeder mal treffen

Deutschland empfängt Estland in der EM-Qualifikation erneut ohne Bundestrainer Joachim Löw. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Estland 4:0 (0:0), Dienstag, 20.45 Uhr in Mainz

Deutschland:Neuer - Kehrer, Ginter, Süle, Schulz - Kimmich, Gündogan, Goretzka - Sane, Gnabry, Reus Estland: Lepmets - Kams, Vihman, Teniste, Mets, Pikk - Puri, Dmitriev, Tamm, Vassiljev - Zenjov Tore: 1:0 Reus (10.), 2:0 Gnabry (17.), 3:0 Goretzka (20.), 4:0 Gündogan (26.) Schiedsrichter: Palabiyik, Ali (Türkei)

30. Minute: Nächste Chance für die N11. Reus chipt den Ball aber nur an die Latte.

28. Minute: Kimmich bringt eine Ecke in den Strafraum. Estland klärt und will kontern, verliert den Ball aber sofort wieder.

26. Minute: Tooooor! Gündogan tritt an und verwandelt souverän.

25. Minute: Elfmeter für Deutschland. Tamm hält Goretzka am Trikot fest. Dafür gibt's Gelb.

23. Minute: Das DFB-Team kann schalten und walten wie es will. Von Estland kommt kaum noch Gegenwehr.

20. Minute: Toooooooor! Kimmich flank auf Groetzka der nur noch einnicken muss. 3:0 für Deutschland.

20. Minute: Sane dribbelt fast alle aus bleibt aber dann im Sechzehner hängen.

17. Minute: Toooooor! Gnabry macht endlich sein Tor. Gündogan spielt auf Sane der nur auf seinen Team-Kollegen ablegen muss.

17. Minute: Deutschland hat 86 % Ballbesitz und das Spiel total im Griff.

15. Minute: Doppelchance für Deutschland. Reus läuft bis zur Grundlinie durch und bringt den Ball vors Tor. Lepmets kann den Ball klären. Der Nachschuss von Goretzka sitzt nicht.

14. Minute: Jetzt erstmals Estland in der Nähe des deutschen Strafraums. Aber Kimmich und Süle können den Ball zurückerobern.

13. Minute: Nächste Chance für Deutschland durch Goretzka. Aber wieder ist der estnische Keeper dran.

10. Minute: Tooooooor!!!!! Marco Reus mit dem 1:0. Die Vorlage kam von Kehrer.

7. Minute: Die Estländer kommen kaum in Ballbesitz. Die Deutschen können den Ball problemlos in ihren Reihen halten.

5. Minute: Artistische Aktion von Gnabry, der einen Chip-Ball von Kimmich mit der Hacke aufs Tor lupft. Aber Lepmets hat den Ball.

3. Minute: Reus steckt im Sechszehner zu Gnabry durch aber der kann den Ball nicht aufs Tor bringen.

2. Minute: Erster Schuss der Deutschen. Kimmich zieht zentral ab. Kein Problem für Keeper Lepmets.

1. Minute: Deutschland im Ballbesitz. Estland macht erstmal hinten dicht.

Anpfiff! Das Spiel hat begonnen.

+++ Jetzt erklingt die deutsche Nationalhymne.

+++ Die estnische Nationalhymne wird gespielt.

+++ Die Teams sind bereit und sammeln sich im Spieler-Tunnel.

+++ Löw-Vertreter Sorg sagte vor dem Spiel: „Im Gegensatz zur Weißrussland-Partie müssen wir heute unseren Abschluss verbessern und noch öfter schießen.“

+++ Die Aufstellung der DFB-Elf ist da. Kehrer ersetzt Jonathan Tah. Für Lukas Klostermann steht Leon Goretzka auf dem Feld. Timo Werner ist wieder nicht dabei. Anders als im letzten Spiel, als das Team mit einer Dreierkette auflief, starten sie heute mit vier Verteidigern.

Die Start-11!

1 Neuer (C)

2 Kehrer

4 Ginter

6 Kimmich

11 Reus

14 Schulz

15 Süle

18 Goretzka

19 Sané

20 Gnabry

21 Gündogan

#GEREST | #DieMannschaft pic.twitter.com/Yvx9fLRVDZ — Die Mannschaft (@DFB_Team) 11. Juni 2019

+++ Die Ausgangslage ist für die Nationalmannschaft vorteilhaft. Von den vergangenen 29 Pflichtspielen zu Hause hat die DFB-Elf kein einziges verloren und dabei 23-mal gewonnen. Das ist DFB-Rekord.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 4. Spieltag der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg gegen Estland kann die DFB-Elf mit Nordirland nach Punkten gleichziehen. Um auf dem ersten Platz in der Gruppe C zu landen, müssen die Deutschen mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnen. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Estland im Live-Ticker: Der Vorbericht

Mainz - Am Dienstag (11. Juni 2019) trifft die deutsche Nationalelf in der Opel-Arena in Mainz auf Estland. Für die DFB-Elf wäre alles andere als ein Pflichtsieg eine Enttäuschung auf dem Weg zur EM-Qualifikation. Der Bundestrainer selbst wird wie schon im Spiel gegen Weißrussland krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen können, wodurch Marcus Sorg zu seinem zweiten Einsatz als Aushilfs-Coach kommt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wo Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können, hat tz.de* für Sie zusammengefasst.

Nach dem 2:0 gegen Weißrussland steht das DFB-Team mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe C hinter Nordirland. Der Anspruch von Neuer und Co. sind drei Siege aus drei Spielen und somit eine weiße Weste in der EM-Qualifikation. Einen Ausrutscher kann und will sich die runderneuerte Nationalmannschaft vor heimischen Publikum nicht leisten. Mit einem Sieg kann Jogis Mannschaft sogar die Gruppenführung übernehmen. Der Bundestrainer ist sich sicher: das DFB-Team ist auch unter Ersatz-Coach Sorg heiß auf Estland, wie tz.de* berichtet.

