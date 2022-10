Deutschland empfängt Frankreich – Frauen-Länderspiel kommt live im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Deutschland trifft am Freitag in Dresden auf Frankreich. © Jonathan Brady/dpa

Am Freitagabend treffen die DFB-Frauen in Dresden auf Frankreich. Lesen Sie hier, wie Sie das Fußball-Länderspiel live im Free-TV schauen können:

Wenige Monate nach der Frauen-EM in England kommt es zur Neuauflage des Halbfinales Deutschland gegen Frankreich. Diesmal treffen sich die beiden Nationen in Dresden zu einem Länderspiel. Anstoß ist am Freitag (7. Oktober) um 20:30 Uhr.

Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie die Partie live im Free-TV und Stream schauen können.

Bitter für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Neben Sara Däbritz, Lina Magull und Laura Freigang steht auch Giulia Gwinn nicht zur Verfügung. (nwo)