Live-Ticker: Schweigeminute für Opfer von Halle - Deutschland mit mutiger Aufstellung

Deutschland trifft auf Argentinien zum Freundschaftsspiel. Joachim Löw hat viele Ausfälle zu beklagen. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Deutschland - Argentinien -:- (-:-), Mittwoch: 20.45 Uhr

Deutschland: Ter Stegen - Klostermann, Koch, Süle, Halstenberg - Kimmich, Can - Brandt, Havertz, Gnabry - Waldschmidt Argentinien: Marchesin - Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Pereyra, Paredes, De Paul - Correa, Martínez, Dybala Tore: - Schiedsrichter: -

20.00 Uhr: Vor dem Spiel wird es eine Schweigeminute für die Opfer von Halle geben.

19.44 Uhr: Wir sind jetzt einfach ehrlich: So ganz können wir nicht über die Verletzungs- und/oder Krankheitsmisere trauern. Die Startelf macht richtig Lust auf die Partie, sollen sich die jungen Burschen im Testspiel austoben!

Mittrauern können wir allerdings mit Niklas Stark. Wirklich bitter für den Youngster. Wir wünschen gute Besserung und ein baldiges DFB-Debüt.

19.41 Uhr: Jetzt bestätigte auch der DFB die Meldung. Niklas Stark bleibt heute wohl besser auf seinem Zimmer und muss - so schade es ist - sein Debüt vertagen. Dafür darf es ein anderer feiern: Überraschungsnationalspieler Robin Koch rückt in die Startelf.

Neben Waldschmidt der zweite Freiburger! Wir können uns nicht erinnern, wann es das zuletzt gab.

19.14 Uhr: Riesen Pech für Niklas Stark! Der Berliner Innenverteidiger hätte heute sein Debüt im DFB-Trikot feiern sollen. Nun berichtet die Bild, der 24-Jährige habe sich mit Magen-Darm-Problemen kurzfristig abmelden müssen. Eine Bestätigung vonseiten des DFB blieb bislang aus. In einer Viertelstunde werden wir Gewissheit haben, wenn die Aufstellungen bekannt gegeben werden.

18.32 Uhr: Das Stadion, heute in Dortmund, ist beim Länderspiel wieder einmal nicht ausverkauft. Der DFB kommt aus seiner Zuschauer-Krise einfach nicht heraus. Hoffen wir, dass „die Mannschaft“ heute einen sportlichen Anstoß zur Besserung gibt.

Update vom 9. Oktober, 11.42 Uhr: Der Leverkusener Abwehrspieler Jonathan Tah steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel in Estland nicht zur Verfügung. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit. Tah ist wegen eines grippalen Effekts bereits abgereist und steht der Mannschaft als einer von 13 verletzten oder erkrankten Spielern auch im Testspiel gegen Argentinien am (heutigen) Mittwoch nicht zur Verfügung. Damit reduziert sich der Kader von Bundestrainer Joachim Löw auf 20 Spieler, sofern der Leipziger Timo Werner nach einem grippalen Effekt wie erwartet nachrückt.

Update vom 9. Oktober, 09.45 Uhr: Heute Abend steht für eine Rumpf-Mannschaft des DFB ein erster Härtetest auf dem Programm. Immerhin fehlt bei Argentinien Superstar Lionel Messi. Dennoch kann das Spiel richtungsweisend sein - gerade, da so viele junge Spieler für Deutschland spielen werden. Dennoch sieht backt Oliver Bierhoff mit Blick auf die EM kleine Brötchen: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir als Mitfavorit zur EM fahren“, sagte der DFB-Direktor bei einem Leserabend der Zeitungen der Funke Mediengruppe in Essen zu den Chancen des Ex-Weltmeisters beim Saisonhöhepunkt im Sommer.

Als Ergebnis der Analyse des WM-Desasters in Russland und weiteren Problemen in den nachfolgenden Länderspielen kündigte Bierhoff erneut eine Neuausrichtung an. „In der Ausbildung haben wir mannschaftstaktische Inhalte mitunter zu sehr über individuelle Fähigkeiten gestellt. Wir haben zu stromlinienförmig ausgebildet. Das passen wir derzeit an“, sagte der 51-Jährige.

Ziel der Veränderungen sollen im Jugendbereich „wieder mehr Durchsetzungskraft und Lust auf Zweikämpfe“ sein: „Wir wollen Bolzplatzmentalität.“

Deutschland - Argentinien: DFB-Team mit Kader-Sorgen - zwei Debütanten in Startelf

Dortmund - Im Signal Iduna Park trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Argentinien. Eine Neuauflage des WM-Finals 2014 - allerdings mit weit weniger Brisanz. Etliche Stars fehlen verletzungsbedingt oder gesperrt. Die Gäste aus Südamerika müssen beispielsweise auf Lionel Messi verzichten. Bei den Deutschen hat sich der Kader auch extrem eingeschränkt.

Kurzfristig mussten Toni Kroos, Jonas Hector und Matthias Ginter absagen. So verlängert sich die Verletztenliste, der Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler und Thilo Kehrer ohnehin schon angehören. Nun sind Timo Werner und Ilkay Gündogan auch angeschlagen. Auf ihr Debüt dürfen Nadiem Amiri und Suat Serdar hoffen - auch Luca Waldschmidt und Niklas Stark warten auf einen Einsatz in der A-Elf. Jog Löw bestätigte, dass sowohl Waldschmidt als auch Stark von Anfang spielen. Mats Hummels ist hingegen kein Thema mehr. Das betonte Joachim Löw. Der Trainer nominierte noch Sebastian Rudy und Robin Koch nach - den ganze Kader finden Sie unten im Text.

Deutschland - Argentinien: Löw stellt ter Stegen statt Neuer ins Tor

Im Tor wird übrigens Marc-Andre ter Stegen stehen, das hatte Joachim Löw schon angekündigt. Manuel Neuer muss derweil zuschauen und kommt erst wieder im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Wochenende zum Einsatz.

Der Stammkeeper konnte zwar bei der Niederlage des FC Bayern München nichts machen, leistete sich aber auf der Wiesn einen Tag später einen Fauxpas.* Sein Nachfolger im Bayern-Tor soll schon feststehen*.

Manuel Neuer hatte sich bisher stets bewährt. So war er auch Torwart des WM-Finales 2014 als Deutschland mit einem 1:0 durch Mario Götze zum Weltmeister wurde. Seither hat sich allerdings einiges verändert im DFB-Kader um Joachim Löw. Wer von den WM-Helden von 2014 auch heute Abend noch beim Spiel Deutschland-Argentinien spielen darf, lesen sie bei tz.de.*

Der Kader der DFB-Mannschaft

Tor

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr

Robin Koch (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfed/Angriff

Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus Turin), Serge Gnabry (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Suat Serdar (FC Schalke 04), Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (SC Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig)

