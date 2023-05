Hamann sieht „den BVB als Meister“: „Kläglich“-Ansage an Bayern und Tuchel

Spannung in der Bundesliga

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alexander Kaindl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer wird Deutscher Meister? Sky-Experte Didi Hamann setzt nach wie vor auf den BVB – und übt gleichzeitig Kritik an Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

München – Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein! Und selten war der Endspurt im deutschen Fußball-Oberhaus so spannend wie im Mai 2023. Nach zehn Meisterschaften in Folge könnte der FC Bayern München dieses Jahr wieder leer ausgehen. Zumindest, wenn es nach Didi Hamann geht.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 49 Jahre), Waldsassen Vereine (u. a.): FC Bayern, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City Erfolge (u. a.): Champions-League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, Deutscher Meister Aktuelle Tätigkeit: Fußball-Experte bei Sky

Didi Hamann setzt im Meisterrennen auf Borussia Dortmund

Der ehemalige Nationalspieler setzt im packenden Titelkampf nämlich auf Borussia Dortmund, das aktuell noch einen Punkt hinter den Bayern platziert ist. „Wenn der BVB seine beiden letzten Spiele gewinnt, werden sie Deutscher Meister. Davon bin ich überzeugt“, schrieb der 49-Jährige in seiner Kolumne für den Fernsehsender Sky: „Ich sehe den BVB als Meister.“

Hamann hatte bereits vor Wochen das Bundesliga-Finale getippt und sich schon damals festgelegt, dass es eine schwarz-gelbe Meisterfeier geben wird. Mit den genauen Ergebnissen lag der frühere Mittelfeldspieler zwar teilweise daneben, allerdings stehen ja noch zwei Partien aus.

+ Didi Hamann (l.) glaubt im Titelrennen an Borussia Dortmund. © Uwe Kraft / Ulrich Wagner / Imago

Leipzig als Stolperstein für den FC Bayern? Hamann tippte vor Wochen ein 2:2

Und eine davon, nämlich das Leipziger Gastspiel in München am Samstag, könnte ausschlaggebend sein. Hamann tippte hier ein 2:2. Dortmund ist am Sonntag zu Gast in Augsburg. Am letzten Spieltag treffen die Meister-Anwärter gleichzeitig auf Mainz (BVB) und Köln (FCB). Auf dem Papier hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel also eindeutig die schwerste Aufgabe.

Hamann nimmt den Bayern-Trainer ohnehin in die Pflicht. Sollten die Münchner die Meisterschaft und damit die letzte Titelchance verspielen, „ist Tuchel in der Problemanalyse auch vorne mit dabei“, sagte Hamann über den seit Ende März verantwortlichen Coach.

Hamann mit „Kläglich“-Ansage an Bayern und Tuchel

Und er geht sogar noch weiter: „Er hatte gute zwei Monate Zeit, ist kläglich aus zwei Pokalwettbewerben im Viertelfinale ausgeschieden und sollte doch wenigstens diesen einen sehr wichtigen Titel für den Verein einfahren.“ Hamann-Ansage an den Ex-Klub!

Der große Konkurrent aus Westfalen hat Hamann hingegen nachhaltig beeindruckt: „Die Bayern haben gesehen, wie souverän die Dortmunder trotz des Drucks in den letzten beiden Wochen nachgezogen sind und nach ein paar Minuten die Spiele bereits mit drei Toren für sich entschieden hatten“, schrieb Hamann: „Das macht etwas mit dem FC Bayern.“

Mögliches Bayern-Scheitern könnte laut Hamann auch positive Effekte haben

Eine Niederlage im Titelrennen könnte für den Rekordmeister aber auch etwas Positives bedeuten, meinte der frühere Bayern-Profi. „Denn dann gibt es nichts schönzureden und wirklich jeder Stein wird umgedreht. Am Ende entsteht daraus meistens etwas richtig Gutes.“

In Sachen Transfers dürfte sich bei den Münchnern ohnehin etwas tun. Möglicherweise gibt es für den FC Bayern Verstärkung durch einen England-Liebling? (akl/dpa)

Rubriklistenbild: © Uwe Kraft / Ulrich Wagner / Imago