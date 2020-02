"Tätlichkeit kam nicht in Betracht!" Kurioses Statement vom Schiedsrichter zur Roten Karte gegen David Wagner

Schalke-Trainer David Wagner sah im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC die Rote Karte. Die Begründung von Schiedsrichter Harm Osmers ist völlig kurios.

Schalke-Trainer David Wagner sah im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC die Rote Karte.

Während und nach dem Spiel gab es eine kuriose Erklärung vom Schiedsrichter Harm Osmers dazu.

Einen Tag danach fiel die Begründung noch kurioser aus.

Gelsenkirchen - Mitternacht war eben vorübergegangen, als David Wagner (48) nach der Pressekonferenz noch vor die Journalisten trat, die in der Mixed Zone auf die Spieler warteten. Der S04-Trainer konnte trotz eines alles andere als lustigen Abend schon wieder lächeln und schickte dann sogar lachend eine Drohung an die Medien, wie RUHR24.de* berichtet.

FC Schalke 04: David Wagner "droht" Journalisten nach der Roten Karte

"Wenn nur einer schreibt, dass ich ein Rüpel bin, dann war das mein letztes Interview." Das war in der Nacht zu Mittwoch (5. Februar). Der FC Schalke 04 hatte kurz zuvor im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC (der Ticker zum Nachlesen) gewonnen*.

Doch nach dem Spiel war nur selten die Rede vom bemerkenswerten Comeback der Königsblauen, die nach 45 Minuten 0:2 zurücklagen. Grund dafür waren vor allem zwei Szenen, die wohl in jedem Saisonrückblick zu sehen sein werden.

David Wagner: Rote Karte im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC

Zum einen wurde Hertha-BSC-Spieler Jordan Torunarigha (22) von Schalke-Fans rassistisch beleidigt*. Zum anderen sah David Wagner in der Verlängerung die Rote Karte.

Der Platzverweis an sich war für jeden - bis auf den Schiedsrichter - schon kurios genug, weil ihn keiner verstand. Auch David Wagner nicht. Die einzige Erklärung, die sich für die Zuschauer in der Veltins-Arena in dem Moment ergab, konnte nur eine Tätlichkeit sein.

Rote Karte gegen Schalke-Trainer David Wagner: Erste Erklärung von Schiedsrichter Harm Osmers

"Er meinte beim Verweis, dass ich den Spieler im Nacken gepackt habe", gab David Wagner die Erklärung von Schiedsrichter Harm Osmers beim Hinausstellen weiter. Für den Trainer des FC Schalke 04 war schon diese Argumentation völlig falsch.

"Ich habe dem Spieler sogar noch gesagt 'Ruhig! Ruhig!' und wollte ihm helfen, dass er die Balance beim Aufstehen wiederfindet", so David Wagner weiter. Der ging nach dem Abpfiff vom DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC noch einmal zum Schiedsrichter in die Umkleidekabine.

+ Schiedsrichter Harm Osmers beim Videobeweis - kurz danach zeigt er Schalke-Trainer David Wagner die Rote Karte. © Bernd Thissen / dpa

David Wagner gegen die Rote Karte: Es ist nichts gegen Jordan Torunarigha von Hertha BSC passiert

"Der Schiedsrichter meinte zu mir, dass grundsätzlich der Kontakt zu einem Spieler zu ahnden ist. Aber der Spieler kam ja in meine Richtung, ich war vor unserer Bank. Es ist also gar nichts passiert. Nullkomma Null."

David Wagner sei überrascht gewesen, dass es überhaupt zu der Roten Karte kam. "Ich dachte bei dem Videobeweis, dass der Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte gegen Jordan Torunarigha (22) überprüfen würde." Tat er aber nicht.

Rote Karte gegen Schalke-Trainer David Wagner: Kuriose zweite Erklärung vom Schiedsrichter Harm Osmers

Noch kurioser wurde dann aber die Begründung, die Schiedsrichter Harm Osmers einen Tag nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC von sich gab. Gegenüber dem kicker bezog der Unparteiische Stellung.

"Für mich war bei der Roten Karte für David Wagner maßgeblich, dass er durch sein Verhalten die Spielfortsetzung verzögert hat. Rot wegen einer Tätlichkeit kam nicht in Betracht", heißt es in der aktuellen Ausgabe des Sportmagazins (6. Februar).

#Wagner über seinen Platzverweis: Dafür habe ich keinerlei Erklärung. Ich habe mir die Bilder angeschaut, meine Hand war auf seinem Hals, ja. Ich versuche aber mehr, dass alle die Balance halten. Der Spieler wirft dann die Wasserkiste hin. #DFBPokal | ⚪️ | #S04 pic.twitter.com/3aafFcu3gv — FC Schalke 04 (@s04) February 4, 2020

FC Schalke 04 rechnet mit Freispruch für David Wagner

"Ich kann verstehen, dass die Rote Karte in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Der Vorgang ist für einen Außenstehenden schwierig nachzuvollziehen, weil dieser Passus in der Regel noch relativ neu ist und es erst wenig Referenzfälle gibt."

Video zum DFB-Pokal: Schalke-Coach Wagner versteht Rote Karte nicht: "Es war gar nichts!"

Unabhängig von diesem relativ neuen Passus stellt sich nach dieser Argumentation die Frage, warum Schiedsrichter Harm Osmers eine Spielverzögerung von David Wagner beanstandete. Zum Zeitpunkt der Roten Karte stand es 2:2 unentschieden und der FC Schalke 04 war nach einem erfolgreichen Comeback in der regulären Spielzeit kurz davor, Hertha BSC noch vor dem Ende der Verlängerung zu besiegen.

Für Sportvorstand Jochen Schneider (49) war indes klar: "Ich rechne mit einem Freispruch." Fragt sich nur, wie die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fußball-Bundes den Fall betrachtet und bewertet. Immerhin: Wenn David Wagner gesperrt wird, dann nur für den DFB-Pokal und nur für ein Spiel.

