Nagelsmann-Wunschspieler vor Bayern-Transfer? Real-Star wäre im Sommer ablösefrei

Von: Christian Németh

Das Winter-Transferfenster wurde erst kürzlich geschlossen. Der FC Bayern München macht sich aber offenbar schon wieder Gedanken um Verstärkung für die neue Saison. Die Spur führt zu Real Madrid.

München - Laut Medienberichten hat der FC Bayern München einen konkreten Neuzugang für die kommende Saison ins Visier genommen. Der gehandelte Transfer-Kandidat soll ein Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann und im Sommer ablösefrei sein sowie aktuell im Dienst von Real Madrid stehen: Die Rede ist von Dani Ceballos.

Dani Ceballos Geboren am 7. August 1996 in Sevilla Position: Zentrales Mittelfeld Profi-Stationen: Betis Sevilla, Real Madrid, FC Arsenal (Leihe)

Real-Star Dani Ceballos offenbar Wunschspieler von Nagelsmann

Das als zuverlässig geltende Online-Portal Relevo schreibt, dass der deutsche Rekordmeister aus München offenbar an einer Verpflichtung des 26-jährigen zentralen Mittelfeldakteurs, der seine fußballerische Ausbildung in Sevilla genoss, interessiert sei. Laut des Berichts sei der Spanier, der in dieser Runde auf 15 Auftritte in LaLiga kommt, „eine der ersten Optionen“ in Sachen Neuzugänge, da er in den vergangenen Wochen für die „Königlichen“ aus Madrid zu überzeugen wusste.

Laut Relevo schätze Nagelsmann, dass Ceballos‘ Spielweise „perfekt zu Spielern wie Kimmich oder Musiala“ passe. Generell sei der FCB-Coach, heißt es weiter, ein „Bewunderer der spanischen Schule“. Dies habe er unter anderem bereits bei seinem ehemaligen Schützling Dani Olmo (RB Leipzig) unter Beweis gestellt, der in der Vergangenheit auch schon mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht worden war.

Lieferte zuletzt gute Auftritte für Real Madrid ab: der angebliche Nagelsmann-Wunschtransfer Dani Ceballos. © IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Noch keine offizielle Anfrage der Bayern, Real hat für Ceballos Priorität

Allerdings erwähnt Relevo auch, dass die Münchener derzeit lediglich Interesse an Dani Ceballos haben - ein direkter Kontakt bestehe noch nicht, entsprechend wurde auch noch kein konkretes Vertragsangebot abgegeben. Bayern, aber auch Real seien in ihren Wettbewerben in der Liga und Europa derzeit noch zu sehr gefordert, um sich im Detail mit dieser Personalie zu beschäftigen.

Auch Dani Ceballos selbst blicke, schreibt das Portal, entspannt auf etwaige Wechsel-Gespräche. Allerdings: Die Priorität des Real-Stars, der vor seinem Engagement in Madrid für ein Jahr an den FC Arsenal ausgeliehen war und dessen Vertrag in Spanien eigentlich zum Saisonende ausläuft, soll klar bei seinem aktuellen Arbeitgeber liegen. „Er hat immer wieder betont, dass es sein Wunsch ist, im Bernabéu erfolgreich zu sein“, heißt es in dem Bericht.

Bayrisches Interesse an Ceballos kein Alleinstellungsmerkmal

Was den Bayern ebenfalls bewusst sein muss: Laut Relevo hätten zuletzt auch einige andere namhafte Vereine aus dem spanischen In- und Ausland bei Real Madrid angeklopft, um sich bezüglich einer Verpflichtung, sofern die Spanier nicht mit ihrem Spieler verlängern, zu erkundigen. Zugleich beschäftigt man sich aber scheinbar auch bei den Real-Bossen mit einer Vertragsverlängerung des in dieser Runde stark verbesserten Mittelfeldspielers. Ein deutlich höheres Gehalt sei in diesem Kontext nicht ausgeschlossen.

Bleibt also abzuwarten, ob der vermeintliche Wunschspieler von Julian Nagelsmann im Sommer in der Säbener Straße sein Stelldichein geben oder ob sich diese Transferspur wieder verflüchtigen wird. Nagelsmann selbst muss sich nach seinem Ausraster am Wochenende beim Spiel gegen Gladbach erst einmal mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen: Der DFB ermittelt gegen den Trainer des FC Bayern.