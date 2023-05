Premier-League-Coach heiß auf BVB-Spieler Dahoud

Von: Johannes Skiba

Mahmoud Dahoud wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Brighton and Hove Albion und sein Trainer Roberto De Zerbi zeigen sich angetan vom BVB-Profi.

Dortmund – In der Bundesliga tobt für Borussia Dortmund der Meisterschaftskampf. Abwehrmann Niklas Süle plant für den Fall des Titelgewinns offenbar schon einen Trip nach Mallorca. Doch auch die Kaderplanung für die kommende Saison ist schon ein großes Thema rund um den BVB. Bereits seit einigen Monate steht fest, dass Mahmoud Dahoud seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und die Borussia verlassen muss. Sportdirektor Sebastian Kehl bot dem Mittelfeldspieler kein neues Arbeitspapier an. Letzte Woche berichtete Sport1 über ein Interesse von Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion. Nun hat sich deren Coach Roberto De Zerbi über einen möglichen Transfer des deutschen Nationalspielers zu Wort gemeldet.

Mahmoud Dahoud Geboren: 1. Januar 1996 in Amûdê, Syrien Aktueller Verein: Borussia Dortmund Position: Zentrales Mittelfeld

De Zerbi schwärmt von Borussia Dortmunds Mahmoud Dahoud

Der italienische Coach äußerte sich auf einer Pressekonferenz sehr positiv über den BVB-Profi Dahoud: „Wir haben keine Geheimnisse, ich mag ihn und würde sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten.“ Der Transfer sei aber keinesfalls in trockenen Tüchern. „Vielleicht werden wir auf der nächsten Pressekonferenz über ihn sprechen“, fügte der 43-Jährige an.

Brighton steht in der Premier League aktuell sogar auf dem sechsten Tabellenplatz und träumt trotz der großen und finanzstarken Konkurrenz von der Qualifikation zu einem europäischen Wettbewerb. Eine wesentliche Grundlage für den Erfolg Brightons ist im kreativen Scouting und mutigen Transferentscheidungen begründet. Ein ablösefreier Deal mit Dahoud wäre mit etwas weniger Risiko als üblich verbunden.

Brighton-Coach De Zerbi möchte BVB-Spieler Dahoud gerne in seinem Team haben. © imago/Montage

BVBs Dahoud als Ersatz für Shootingstars Caicedo oder Mac Allister

Anders als Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund sichtete und verpflichtete Brighton in den vergangenen Jahren viele junge Talente aus Südamerika. Der Ecuadorianer Moisés Caicedo legte die wohl steilste Entwicklung hin. Der 21-Jährige stand im Winter kurz vor einem Wechsel zu einem der Londoner Topklubs Arsenal und Chelsea. Ein Transfer platze. Im Sommer werden die großen Vereine erneut für den spielstarken Nationalspieler Schlange stehen.

Seine Rolle im zentralen Mittelfeld wäre dann wie gemacht für Dahoud, der sowohl defensiv als auch offensiv ähnliche Qualitäten wie das Toptalent vorweisen kann. Sollte ein Wechsel von Caicedo erneut platzen, wäre durch das noch größere Interesse an Weltmeister Alexis Mac Allister (24) dennoch ein Platz in der Zentrale des diesjährigen Überraschungsteams frei. Beide Spieler sind im Übrigen als beste, junge Spieler dieser Premier-League-Saison nominiert. Außerdem hätte Dahoud mit Pascal Groß (31) sogar einen deutschen Kollegen, der dem 27-Jährigen sicherlich bei der Eingewöhnung helfen könnte. (jsk)